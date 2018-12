Si este es tu caso, tené en cuenta que de la buena organización dependerá gran parte del éxito de tu descanso. No esperes que mágicamente tus hijos se lleven bien con los de tu pareja o con tu pareja misma. No hay que forzar las cosas. Tanto tus hijos como los de la persona que tenés a tu lado tienen sus propios hábitos y no vas a poder cambiarlos de manera drástica, por lo que lo mejor será elaborar un plan que atienda las necesidades de unos y otros y, al mismo tiempo, establecer reglas generales para ambos: hora de llegada, tareas mínimas a cumplir, contribuciones para mantener el orden de la casa, etc. Las consignas deben ser elaboradas y aceptadas por ambos integrantes de la pareja. Si los chicos notan contradicciones o titubeos, lo más probable es que no acaten las reglas.