"La diabetes 1 no la podemos prevenir, no sabemos. Sabemos que tiene un marcador genético que después se desencadena y no sabemos cuál es la razón. Si es viral, bacteriana, emocional, tóxica, no sabemos. No la podemos evitar", aclaró la especialista en nutrición y diabetes. "Pero la diabetes 2, sí. Podríamos evitarla. Pero ¿qué sucede? Esos niños que, en general, tienen todos antecedentes importantes de diabetes tipo 2, están cada día más gorditos".