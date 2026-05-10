Calentadores solares subsidiados en el Edomex: así puedes inscribirte al programa

Gobierno municipal de Huixquilucan hizo entrega de calentadores solares (Gob. Huixquilucan)

Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias y promover el uso de energías limpias, el gobierno de Huixquilucan entregó calentadores solares subsidiados a habitantes de la Zona Tradicional, como parte del programa “Avanzando por las familias huixquiluquenses”, realizado en alianza con la Congregación Mariana Trinitaria.

Durante la entrega de estos apoyos, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco destacó que este tipo de programas buscan construir un municipio más sustentable y, al mismo tiempo, fortalecer la economía de las familias, especialmente de aquellas que viven en comunidades con mayor rezago social.

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La alcaldesa explicó que los calentadores solares representan una alternativa eficiente y amigable con el medio ambiente, ya que funcionan mediante energía solar y reducen el uso de combustibles fósiles como el gas LP o natural. Además, señaló que estos equipos cuentan con una vida útil aproximada de entre 20 y 25 años, convirtiéndose en una inversión patrimonial para los hogares beneficiados.

“Estamos avanzando hacia un Huixquilucan más sustentable, porque estos equipos ayudan a disminuir la huella de carbono y mejorar la calidad del aire que todos respiramos. Nuestro compromiso es llegar a cada rincón del municipio con programas subsidiados que eleven la calidad de vida de las familias”, expresó Romina Contreras.

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Productos a bajo costo

Entregan calentadores solares en Huixquilucan (Gob. Huixquilucan)

El programa “Avanzando por las familias huixquiluquenses” busca facilitar el acceso a artículos de calidad mediante subsidios, permitiendo que más personas puedan adquirir herramientas y equipamiento para mejorar sus viviendas sin afectar severamente su economía.

Entre los principales beneficios de los calentadores solares destaca el ahorro económico para las familias, ya que los usuarios pueden reducir significativamente el gasto destinado a la compra de gas. De acuerdo con testimonios de beneficiarios, el ahorro puede alcanzar hasta un 80 por ciento del consumo habitual.

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Gloria Martínez, vecina del Barrio de San Martín, señaló que el apoyo recibido representa un alivio importante para su familia de cinco integrantes. Explicó que el dinero que anteriormente destinaban a la compra de gas ahora podrá utilizarse para cubrir otras necesidades esenciales como alimentación, salud y educación.

“La verdad es muy buen apoyo que nos están brindando, porque a los que somos de bajos recursos nos hace mucha falta y es mucho beneficio para nuestra familia”, comentó.

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Por su parte, Amy Pedraza, habitante de la comunidad de San Jacinto, reconoció el impacto positivo que tienen estos programas en la seguridad y bienestar de las familias. Destacó que los calentadores solares ayudan a disminuir riesgos asociados al uso constante de gas o leña, como fugas, explosiones o intoxicaciones por monóxido de carbono.

Además de contribuir al ahorro familiar, las autoridades municipales señalaron que esta estrategia forma parte de las acciones enfocadas en impulsar el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente en Huixquilucan, promoviendo tecnologías limpias y accesibles para la población.

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Cómo registrarse

Las personas interesadas en el programa deberán acudir a la Dirección General de Desarrollo Social (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El gobierno municipal informó que las personas interesadas en integrarse al programa, pueden solicitar información directamente en la Dirección General de Desarrollo Social.

Los ciudadanos pueden comunicarse vía WhatsApp al número 55 2759 9055 o escribir al correo electrónico desarrollo.social@huixquilucan.gob.mx. Asimismo, pueden acudir personalmente a las oficinas ubicadas en la calle Luis Pasteur s/n, en la comunidad de San Juan Bautista, en Huixquilucan.

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Con estas acciones, el municipio aplica políticas públicas enfocadas en mejorar la calidad de vida de las familias, impulsar el ahorro económico y fortalecer el cuidado del medio ambiente mediante soluciones sustentables.