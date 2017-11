"Esta moda no es más que un desorden alimentario disfrazado. No lo digo sólo yo, sino que también se habla mucho en centros de trastornos alimentarios, hay artículos hechos por psicólogos y han salido varios testimonios de chicas en tratamiento contando cómo cayeron en un desorden por este tipo de cuentas. Hay quienes se han enojado con sus padres por no poder pagarles una alimentación como su referente fit, chicas que si comen algo fuera de los lo permitido les agarra pánico, algo que no es normal", agregó.