"En los 'viejos tiempos', nuestros almidones eran todos los alimentos enteros, como los granos que no fueron procesados, y el arroz que no fue despojado de su fibra o blanqueado. En la modernidad, nos convertimos en la cultura de los alimentos procesados y azucarados, con dietas altas en almidón que nos están haciendo daño", enfatizó el investigador, para quien "la gente no obtiene lo que los carbohidratos son en realidad; no perciben que las verduras tienen carbohidratos y sin embargo pueden comerse libremente, ya que no tienen un efecto negativo en el azúcar en la sangre".