Murió el padre de Germán Giuliani, el argentino secuestrado en Venezuela: “Falleció esperando verlo libre”

Germán Giuliani está recluido en el centro Yare II (RS Fotos)

La familia de Germán Giuliani enfrenta una nueva tragedia. Carlos Giuliani, padre del abogado argentino detenido en Venezuela desde mayo de 2025, falleció este viernes sin haber podido reencontrarse con su hijo, quien permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas.

La información fue difundida públicamente por Elisa Trotta, ex embajadora de Venezuela en Argentina y miembro del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), una de las dirigentes que siguió de cerca el caso del abogado argentino y que en reiteradas ocasiones reclamó su liberación inmediata.

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“Lamentablemente, este viernes falleció el señor Carlos Giuliani, padre del abogado argentino Germán Giuliani, quien desde hace casi un año está secuestrado por la dictadura chavista”, expresó Trotta a través de sus redes sociales.

En el mismo mensaje, agregó: “La salud del señor Carlos se deterioró con mayor velocidad precisamente por lo que está pasando con Germán. Murió sin poder abrazar de nuevo a su hijo. Murió esperando verlo libre”.

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La muerte del padre del abogado argentino se produjo en medio de la creciente preocupación internacional por la situación de los presos políticos en Venezuela y mientras continúan las denuncias por violaciones a los derechos humanos dentro de las cárceles del régimen venezolano.

Trotta vinculó además el fallecimiento con el impacto emocional provocado por la detención prolongada de Giuliani y recordó que en las últimas horas también se conoció la muerte de otro familiar de un preso político venezolano.

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“En menos de 24 horas hemos recibido dos noticias desgarradoras, ambas ligadas a los presos políticos en Venezuela. Primero, la muerte de Víctor Quero, a quien su madre no pudo despedir. Ahora, la muerte de Carlos Giuliani, a quien su hijo, secuestrado todavía por el régimen de Delcy Rodríguez, tampoco pudo despedir”, afirmó.

La detención de Germán Giuliani y el reclamo internacional

En ese contexto, volvió a reclamar la liberación inmediata del abogado argentino y sostuvo que el caso ya cuenta con decisiones internacionales favorables que no fueron cumplidas por Caracas.

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“Germán tiene una boleta de excarcelación desde febrero. Tiene medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Y aun así, la dictadura sigue violando todos sus derechos”, señaló.

Giuliani permanece detenido desde el 21 de mayo de 2025 y es actualmente el único ciudadano argentino que continúa preso en Venezuela. Su familia y distintos organismos de derechos humanos denunciaron en reiteradas oportunidades que fue víctima de desaparición forzada, torturas y condiciones inhumanas de detención.

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En abril pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a su favor al considerar que existían condiciones de “gravedad y urgencia” respecto de su integridad física y su salud. La CIDH sostuvo además que el Estado venezolano no había aportado información suficiente sobre las condiciones de detención del abogado argentino.

La única imagen que se conoce de Germán Giuliani detenido en Venezuela

En las últimas semanas, el caso volvió a cobrar relevancia después del motín registrado en la cárcel de Yare III, donde permanece detenido Giuliani, y que dejó al menos cinco muertos. Su esposa, Virginia Rivero, denunció entonces que durante horas no tuvieron información sobre si el abogado seguía con vida.

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El Gobierno argentino también reactivó los reclamos diplomáticos ante organismos internacionales. Días atrás, la representación argentina volvió a exigir ante la OEA la liberación de los presos políticos en Venezuela y reclamó específicamente por Giuliani, a pocos días de cumplirse un año de su detención.

En su publicación, Trotta cerró con un fuerte cuestionamiento al régimen venezolano: “Basta ya de tanta barbarie, de tanto dolor causado por la decisión de unos cuantos. Basta ya de todo esto. Liberen a Giuliani. Liberen a los más de 500 presos políticos en Venezuela. Cierren los centros de tortura. ¡Ya!”.

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