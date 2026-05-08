El embarazo infantil persiste en Guatemala durante 2026, según datos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva

Una infografía detalla la alarmante cifra de 691 partos en niñas de 10 a 14 años en Guatemala durante el primer cuatrimestre de 2026, reflejando una crisis de violencia sexual y la ineficacia de las políticas públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala registró 691 partos de niñas de entre diez y catorce años durante los primeros cuatro meses de 2026, según el Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR), lo que evidencia la persistencia del embarazo infantil y adolescente y refuerza la urgencia de fortalecer políticas públicas de prevención de la violencia sexual que prioricen a menores de edad.

Los especialistas entrevistados por OSAR señalan que el fenómeno ha mantenido cifras elevadas durante más de diez años, afectando a segmentos sociales, étnicos y geográficos diversos, sin que las intervenciones existentes hayan logrado modificar la tendencia.

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Entre enero y abril de 2026, Guatemala acumuló 20.760 nacimientos de madres menores de diecinueve años, de los cuales 691 correspondieron a niñas de entre diez y catorce años, según datos preliminares del OSAR sustentados en el Ministerio de Salud, el Registro Nacional de las Personas (RENAP) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Las cifras actuales confirman el patrón del año anterior, cuando se sumaron 2,101 nacimientos de madres entre diez y catorce años, junto con 54,788 partos de adolescentes de quince a diecinueve años en todo el país.

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En el departamento de Guatemala, los partos de madres adolescentes aumentaron en 2,710 casos entre 2024 y 2025, pasando de 7,129 a 9,839. En el mismo período, Alta Verapaz documentó 7,350 casos, por encima de los 7.128 del año anterior.

El embarazo infantil y adolescente como fenómeno estructural

El análisis del OSAR subraya que estos datos responden a una tendencia sostenida durante la última década. Otto Rivera, especialista en niñez y adolescencia, en declaraciones recientes a Infobae afirmó que el embarazo en niñas menores de catorce años es una “señal de alerta” sobre la continuidad de la violencia sexual en distintos ámbitos, tanto familiares como escolares. Rivera advirtió que las resistencias sociales para abordar la sexualidad contribuyen al silencio: “Sigue siendo un tema tabú. La sociedad no desea abordar estos temas y parte de la idea equivocada de que hablar de sexualidad infunde ideas erróneas”.

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Los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos, Petén y Quiché presentan las cifras más altas de embarazos infantiles y adolescentes según el estudio del OSAR de los últimos quince años. El organismo identificó que los embarazos de niñas de diez años frecuentemente se acompañan de violencia física, psicológica y sexual, ejercida tanto en hogares como en escuelas.

Rivera cuestionó la efectividad de las declaraciones de municipios “libres” de embarazo adolescente impulsadas por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), al señalar: “No se conocen los indicadores empleados para declarar esa situación y la evidencia departamental revela que los casos siguen registrándose”. Agregó que “estos delitos no discriminan a nadie” y afectan tanto a población indígena como ladina, en contextos rurales y urbanos.

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Ausencia de consulta y presupuesto en políticas públicas

En un análisis del periodo 2016-2026, Rivera aseguró que la “situación no ha mejorado en la última década”. El especialista resaltó que la política pública de protección e integración de niñas, niños y adolescentes (NNA) 2017-2032 presenta deficiencias estructurales, entre ellas, la falta de consulta con la población infantil y adolescente y la ausencia de un presupuesto asignado.

Rivera enfatizó: “Nunca se consulta a niñas, niños y adolescentes en la elaboración de las políticas, ni se les asocia un presupuesto comprometido”.

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En 2024, el Comité de Derechos del Niño emitió 50 recomendaciones al Estado de Guatemala para reforzar la protección de la niñez y adolescencia.

Entre las sugerencias se incluyen el fortalecimiento del sistema de salud y la protección integral de niñas y adolescentes. Las organizaciones consultadas por OSAR remarcan que la respuesta estatal exige políticas de prevención de la violencia sexual que incluyan programas de empoderamiento infantil, sistemas de protección y educación sexual integral en el hogar y la escuela.

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