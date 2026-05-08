Gobierno de México celebra que Estados Unidos reconoció el consumo de fentanilo como un problema de salud

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participa este jueves en una rueda de prensa en el Palacio Nacional en Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el gobierno de Estados Unidos reconoció, por primera vez en su estrategia nacional contra las drogas, que el consumo de fentanilo es un problema de salud pública que debe atenderse desde adentro.

“A mí me parece muy relevante que un documento que salió publicado hace cuatro días de la estrategia de Estados Unidos frente al problema de las drogas, por primera vez reconocen -y esto es muy importante- el consumo de drogas en EU y atenderlo no solamente evitando la llegada de drogas de otros lugares, sino atenderlo desde la perspectiva de salud pública”, destacó la mandataria en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

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La estrategia de Trump, publicada hace cuatro días, plantea construir “un Estados Unidos libre de drogas a través de normas sociales”. El texto reconoce en su introducción que la Unión Americana enfrenta un problema grave de consumo interno, en el cual se presenta una ruta de prevención.

Ante estas acciones, Sheinbaum subrayó que la posición coincide con la que México ha mantenido desde hace años. “Eso es algo que nosotros hemos mantenido y que nos da mucho gusto que lo hayan reconocido en su estrategia”, señaló.

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El secretario de Economía se encuentra actualmente en Canadá realizando las negociaciones pertinentes rumbo a la firma del T-MEC. (Gobierno de México)

Anteriormente, la presidenta recordó una conversación previa con Trump, en la que el mandatario estadounidense le preguntó por qué México no enfrenta un problema de adicción similar al de su país. Sheinbaum atribuyó la diferencia a los valores culturales mexicanos y a las campañas nacionales contra las adicciones impulsadas por su administración.

Ahora, la estrategia estadounidense propone dos líneas de acción centrales: intervención escolar y campañas de prevención social. Con estas medidas, Estados Unidos reconoce que debe enfrentar el consumo de drogas desde el interior, con acciones educativas y sociales dirigidas a la población.

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“Por primera vez reconoce que tienen que entrar al problema del consumo y hablan de hacer campañas, de entrar en las escuelas”, señaló ayer ante medios de comunicación.

El humanismo como argumento de cooperación

En días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro que la cooperación de México en materia antinarcóticos no obedece a exigencias externas. Aseguró que la actuación del país responde a una convicción propia, basada en principios humanistas.

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Sheinbaum subrayó que el objetivo central de las acciones mexicanas es impedir que el fentanilo y otras sustancias alcancen a la juventud, tanto en México como en cualquier otra nación. De acuerdo con la mandataria, la protección de la salud de las nuevas generaciones guía la política nacional frente al tráfico y consumo de drogas.

(Presidencia)

En este contexto, Claudia Sheinbaum afirmó que el intercambio entre México y Estados Unidos ha dado frutos en un entorno de respeto mutuo, lo que permite anticipar que la cooperación bilateral continuará fortaleciéndose en el futuro.

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Asimismo, insistió en que el combate al narcotráfico requiere compromisos recíprocos. Para México, es fundamental que ambos gobiernos trabajen, no solo en frenar el flujo de sustancias ilícitas, sino también en detener el ingreso de armamento que alimenta la violencia en territorio nacional.