"Comenzó describiendo un paisaje y sensaciones mientras de a poco iba bajando su tono de voz. Luego me indicó que fuera a otro paisaje donde había un lago, me pidió que me imaginara metiéndome al agua, como induciéndome a una relajación, y para finalizar me dijo que siguiera un camino hacia una casa como quería tener de pequeña. Ahí, describió una especie de tablero de teclas de luz, a las cuales se asociaban emociones. Me indicó que apagara las que correspondían a emociones negativas para mí y en contracara las asocié a una sensación de bienestar y paz. De a poco fue subiendo el tono de voz contando de diez hasta cero mientras me indicaba ir despertando", narra Samanta Trivero, quien recurrió a la ayuda de la psicóloga Audrey Dupont para bajar los niveles de ansiedad que estaba experimentando ante la proximidad de un viaje.