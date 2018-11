Dicen que de las crisis se aprende. Si lo pensamos, a ninguna le gustaría pasar una situación de este estilo, menos con un hijo de por medio, pero a veces -y sólo a veces- la felicidad también conlleva algo de sufrimiento. Eso fue lo que le pasó a Paula: "Esa terapia de shock, como yo la defino, me ayudó a ver lo sano que es poder expresar nuestros sentimientos, en ese momento fue porque tenía una preocupación mayor, la salud de Rami, por lo que si alguien me veía llorar, me importaba poco lo que pensara, y creo que eso me inmunizó y hoy me permito estar triste y llorar, y quien quiera verme que lo haga y quien no, no", finaliza.