Este deporte extremo tiene sus orígenes en la antigua tradición hawaiana de la "he'e nalu", que significa "deslizamiento-ola", y podemos coincidir en que es el rey indiscutido por sus condiciones adversas, donde el mar nunca se comporta de la misma manera y es un eterno adaptarse al oleaje, a la temperatura y a los choques con la tabla.

Ornella Surger comenzó a surfear a los 11 años como un juego cuando iba a la playa a acompañar a su papá guardavida. A pesar de notar que el medio era dominado por los hombres y la falta de apoyo era evidente Ornella no se detuvo: "el surf femenino estaba en desventaja, desde económicamente hasta para que reconocieran los resultados. Ese tiempo fue difícil, injusto, pero yo seguía adelante y no me afectaba, siempre tuve en mente que no me importaba nada ni nadie que quisiera frenarme".