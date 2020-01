“Con una mirada a las bikinis de los 80, pero bien atentas a lo que pasa en el 2020 lanzamos el must have de este verano. Nuestra bikini se destaca por su bombacha less atada a la cintura y totalmente regulable para fruncir. Viene junto a un corpiño triángulo clásico también regulable. Este traje de baño da la opción, a quienes se animen, de usarlo como microbikini”, dijo Sol Manzur de Sunsea bikinis, con quién Rocío Guirao Díaz diseñó una cápsula.