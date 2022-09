Próxima estación, primavera: los mejores tratamientos corporales para empezar en esta época

"No hay tratamientos mágicos sino buenos hábitos que sumados a determinados tratamientos pueden ayudar a lograr objetivos que quizá no serían alcanzables sólo con una dieta y ejercicio" (Getty)

Promedia la mitad del mes de septiembre. La primavera está a la vuelta de la esquina, y con ella es esperable que las temperaturas comiencen a subir, los días se hagan cada vez más largos. Y en un abrir y cerrar de ojos, el verano estará entre nosotros.

Si bien cada vez se toma más conciencia que el cuidado de la salud integral no debe dejar afuera una alimentación balanceada y saludable y una constante rutina de ejercicio físico, lo cierto es que muchas personas buscan en esta época del año el complemento que ofrece la medicina estética para dar ese “toque final” antes de la temporada de calor.

Es que si bien cada cuerpo es único e irrepetible y los parámetros y estándares de belleza cambiaron mucho en los últimos años, tampoco está mal recurrir a las nuevas tecnologías a modo de ayuda y casi como en busca de la frutilla del postre o el “mimo” personal por los buenos hábitos adquiridos.

“La piel es un órgano con memoria y es importante cuidarla durante todo el año. Solemos empezar con las rutinas de cuidado corporal cuando salimos del invierno y el tiempo comienza a mejorar, pero es un error, debemos hacerlo los 365 días del año, de la mano con una buena alimentación e hidratación y una rutina de ejercicios acorde a las necesidades de cada uno”. Para la médica cirujana Cristina Sciales (MN 66.744), “la piel debe ser cuidada por dentro y por fuera. En esta época, se debe incorporar a la alimentación alimentos ricos en antioxidantes, betacarotenos y vitamina C, que compensan los efectos nocivos del sol y ayudan a la recuperación de la piel”.

La piel es un órgano con memoria y es importante cuidarla durante todo el año (Getty)

En diálogo con Infobae señaló que “la vitamina C, además, es reafirmante, y tiene la capacidad de aumentar la síntesis de colágeno, lo que ayudará a la eliminación de las primeras señales de envejecimiento”. “Alimentos ricos en estos nutrientes esenciales son la zanahoria, la calabaza y durazno, las verduras de hoja verde como las espinacas y el brócoli, el melón o los espárragos -aportó la especialista-. El agua lo es todo en esta época; se recomienda beber dos litros o más por día, especialmente cuando las temperaturas son muy elevadas y la deshidratación es muy común”.

Y en línea con lo planteado en el comienzo de esta nota, sumó: “El ejercicio físico, de la mano de la alimentación, ayuda a mantenerse en un peso saludable durante todo el año. Pero es verdad que el buen tiempo invita a moverse y a aprovechar los días más largos. Lo ideal sería hacer alguna actividad al menos entre tres y cuatro veces a la semana durante un mínimo de 30 minutos”.

En opinión del médico dermatólogo Christian Sánchez Saizar (MN 97.895), “hoy las personas cada día se cuidan más, no sólo a nivel estético sino por su salud”. “Estos buenos hábitos, sumados a que cada día evolucionan más las tecnologías no invasivas, permite que hoy se puedan tratar zonas específicas y combinar tratamientos para obtener resultados integrales”, destacó el especialista de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), quien enfatizó que “la clave y lo más importante será una buena evaluación inicial por parte de un profesional para armar el mejor plan a medida”.

El cuidado de la salud integral no debe dejar afuera una alimentación balanceada y saludable y una constante rutina de ejercicio físico (Getty)

Y tras asegurar que “no hay tratamientos mágicos sino buenos hábitos que sumados a determinados tratamientos pueden ayudar a lograr objetivos que quizá no serían alcanzables sólo con una dieta y ejercicio, como puede ser eliminar ese rollito rebelde que no se va con nada, marcar músculo en zonas como abdomen, glúteos o brazos o tal vez eliminar o disminuir la celulitis o la flacidez”.

A su turno, la médica dermatóloga Velia Lemel (MN 66.657) sostuvo que “todos los tratamientos corporales pueden sumarse a la rutina de actividad física, que tiene que ver con la salud del cuerpo en general y siempre es recomendable, ya sea al aire libre o en un gimnasio; lo importante es moverse para una mejor salud de las articulaciones y los músculos”.

Consultada por este medio, la médica cirujana plástica y especialista en estética Griselda Seleme (MN 80.033) subrayó que “es importante tener en cuenta que si durante el invierno se desordenaron las comidas y la rutina no incluye ponerse tanto en movimiento es clave empezar a ordenarse, beber abundante agua y complementar una alimentación equilibrada con tecnologías que traten esas zonas puntuales, o la adiposidad localizada que debe abordarse desde afuera con tratamientos que ayuden a cumplir el objetivo”. “Podemos tener un músculo como una roca, comer en forma saludable, pero a veces genéticamente tenemos adiposidad localizada, celulitis y flacidez de la piel y eso es difícil de mejorar sin ayuda”.

Tratamientos a la medida de cada necesidad

Los bioestimuladores están entre las últimas novedades de la medicina estética para tratar la celulitis y la flacidez (Getty)

- Celulitis y flacidez, los principales enemigos

En esta época del año se trata mucho la celulitis y la flacidez, y el tratamiento número uno para este tipo de condiciones es el Emtone, que proporciona energía térmica y mecánica de forma no invasiva”, comenzó Lemel.

“Es el primer y único procedimiento que proporciona de manera simultánea ésas dos energías para eliminar la celulitis y combatir la flacidez corporal en tiempo récord”, explicó Sciales, quien detalló: “La emisión sinérgica de la radiofrecuencia monopolar y la energía de presión actúan en profundidad, por eso no sólo se ve la diferencia, sino que se siente. Esto sucede porque se demostró que la emisión simultánea conduce a un impacto significativamente mayor en el tejido conectivo que la aplicación consecutiva de ambas energías”.

Y tras asegurar que “se logra recuperar un 59% más de colágeno, la elastina aumenta un 64% y, el grosor de la dermis se potencia un 44%”, la especialista destacó que “está autorizado por la FDA de los Estados Unidos para tratar abdomen, glúteos, rodillas, brazos y hombros”.

En cuanto a novedades para tratar celulitis y flacidez, Lemel mencionó a los bioestimuladores, que como su nombre lo indica, “estimulan el colágeno y desde hace un tiempo están teniendo mucho auge”. “Se hacen con una cánula, realizando una subcisión del tejido adiposo donde están formados los pocitos, e inyectando tanto Radiesse como Sculptra, es decir hidroxiapatita de calcio como ácido poli-L-láctico -ahondó la dermatóloga-. A la vez que trata la celulitis puede mejorar la forma de los glúteos, la celulitis de los brazos, y la piel que pierde tonicidad con los años”.

Sciales: “Cuando una persona hace abdominales o sentadillas utiliza el 50% del grupo muscular, una vez cada tres segundos, mientras que con estas ondas electromagnéticas contrae el 100% de la musculatura 20.000 veces en 30 minutos” (Getty)

- Desarrollar músculo y modelar

Con contracciones musculares supra máximas, es decir, al 100% de la capacidad muscular, “Emsculpt demostró ampliamente su eficacia en el modelado y definición corporal, con total garantía y seguridad”, según explicó Sciales, quien tradujo los resultados de esta novedosa aparatología en números: “reduce un 19% la grasa corporal, rebaja cuatro centímetros la circunferencia de la cintura, aumenta un 16% la masa muscular e incrementa cinco veces el metabolismo de las grasas”.

Y agregó: “Cuando una persona hace abdominales o sentadillas utiliza el 50% del grupo muscular, una vez cada tres segundos, mientras que con estas ondas electromagnéticas contrae el 100% de la musculatura 20.000 veces en 30 minutos”.

Sobre la novedosa tecnología, Lemel aportó: “Trabaja con radiofrecuencia y energía electromagnética de alta densidad, y se puede aplicar sobre el abdomen, los glúteos, los brazos y las pantorrillas. Es muy usado por deportistas de alto rendimiento ya que logra resultados que no se pueden alcanzar sólo con el entrenamiento”.

En la misma línea, “tratamientos como CM Slim permiten desarrollar músculo y modelar el cuerpo en cada sesión con excelentes resultados”, aportó Sánchez Saizar, quien definió a la alternativa como “un tratamiento que permite aumentar el volumen de la masa muscular al mismo tiempo que logra objetivos como levantar glúteos, marcar el abdomen y mejorar los tríceps, hombros, cuádriceps y posteriores”. “Este proceso es muy similar a la forma de hacer ejercicio físico, pero con un resultado superior, en menos tiempo, sin dolor ni esfuerzo -describió el dermatólogo-. Cuenta con cuatro programas de entrenamiento de distinta intensidad y frecuencia, que se ajustan de acuerdo con los objetivos de cada persona”.

Para Sánchez Saizar, "la clave y lo más importante será una buena evaluación inicial por parte de un profesional para armar el mejor plan a medida” (Getty)

En este punto, la médica especialista en estética y nutrición Natalia Andres (MN 157.314) presentó Evolve X, “un nuevo y revolucionario tratamiento para esculpir todo el cuerpo, que reduce la grasa, tensa la piel y desarrolla los músculos”.

“Esta tecnología incorpora una radiofrecuencia bipolar que aumenta la temperatura hasta 43 grados tensando la piel, mejorando la flacidez, estimulando la síntesis de colágeno -describió Andres-. Además, electroestimula el músculo generando hipertrofia (aumento del tamaño del músculo ) ya que genera 280.000 contracciones musculares en 30 minutos y todos estos mecanismos en simultáneo favorecen a su vez la disminución del panículo adiposo”.

- Eliminar el rollito que no se va con dieta ni ejercicio

Si de terminar con la adiposidad localizada se trata, “el procedimiento de congelamiento de células adiposas CoolSculpting® usa enfriamiento controlado para eliminar la adiposidad rebelde a las dietas y el ejercicio”, precisó Lemel. “Lo aprobó la FDA en 2010 y desde esa época lo usamos con muy buenos resultados”, agregó.

A la buena alimentación y el ejercicio, muchas personas suman en esta época del año el complemento que ofrece la medicina estética (Getty)

“Se trata de un tratamiento pionero en la eliminación de adiposidad localizada mediante frío -sumó Seleme-. Ya cuenta con más de diez años de resultados comprobados y más de diez millones de tratamientos realizados en el mundo por lo que se estableció como el estándar de oro en reducción de grasa no invasiva a nivel mundial”.

En una sesión de 35 minutos y sin tiempo de recuperación, “logra la destrucción selectiva de cúmulos de grasa de forma no invasiva”, señaló Seleme, quien remarcó que “brinda resultados muy similares a los de una liposucción pero sin pasar por un quirófano y sin postoperatorio: consigue disminuir en promedio un 27% la grasa localizada en la zona tratada y sus resultados visibles a partir de la tercera semana, con su punto óptimo a los tres meses”.

Para terminar, la experta diferenció que “reducir la adiposidad no es lo mismo que bajar de peso”. Y finalizó: “Luego de hacer dieta y perder peso, las células se achican, pero su cantidad permanece estable por lo que cuando se vuelve a aumentar de peso, las células adiposas se agrandan. Con CoolSculpting® las células tratadas se eliminan del organismo para siempre”.

