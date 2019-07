La especialista miembro de la American Society for Laser in Medicine and Surgery (ASLMS) remarcó que "VBeam libera una intensa pero suave luz amarilla sobre la piel, que es especialmente absorbida por los vasos sanguíneos de la dermis, los cuales son coagulados y reabsorbidos por el cuerpo mediante un proceso natural". "Este láser permite tratar afecciones como rosácea, venas faciales, cicatrices de acné, manchas vasculares de nacimiento como hemangiomas y manchas de vino de oporto, entre otras", detalló Vila Echagüe, quien puntualizó: "Se indican de una a tres sesiones y no sólo mejora la mancha sino que ayuda en general en el tono y la textura de la piel".