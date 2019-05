Por último, la cirujana plástica Lorena González de Souza (MN 101645) aclaró que "muchas veces se suelen confundir los efectos del BOTOX® con aquellos de algunas sustancias de rellenos, y cuando se ven pómulos muy inflados o una boca contundente y hasta deforme se cree que es a causa de la aplicación de toxina botulínica, pero vale aclarar que ésta no se aplica en los labios y sobre todo no confiere volumen a las zonas en las que se aplica". "La toxina botulínica no rellena", destacó.