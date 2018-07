—Me parece que diferencio un poco yo como persona y la marca. Comparto el mismo nombre porque la creé así. Pero me parece que diferenciarme me hace bien a mí y bien a la marca. Yo trabajo para Celedonio y eso hace que no sea yo un personaje sino la marca la que se vende. La marca tiene una identidad, es una marca que no copia , que no roba, no se "inspira" en otros o ese tipo de cosas. Sólo en ella misma y se retroalimenta.