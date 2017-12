– Me gustan las cosas modernas, si le tengo que dar un nuevo look a la casa porque no está bien, la cocina ya es vieja y los ambientes se ven apagados, la integración de lugares me parece cómodo y práctico, pero todo tiene que ser ordenado; que la persona que viva allí no tenga tantos rincones escondidos y desordenados llenos de objetos. El orden es muy importante en la decoración.