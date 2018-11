"Es el libro de negocios más importante e inspirador que he leído nunca", afirma Tony Schwartz, crítico editorialista de The New York Times sobre la publicación que se convirtió en los últimos meses en uno de los libros de management más aclamados y originales de los últimos años, que ya lleva más de 100.000 ejemplares vendidos en inglés y se imprime en su quinta edición.