Los 14 principios que Maratea enumera son: El miedo existe; todo jugador nuevo teme no pegarle a la pelota. La ansiedad reduce su posibilidad de éxito … Relájese. No se enfoque en el resultado, sino en hacer su mejor swing. No le saque la vista a la pelota hasta que termine el swing. Si elige bien el palo, logrará su objetivo. No es usted el que golpea, es el palo. Usted está solo, sus decisiones afectan su juego. Usted no es Tiger Woods, no quiera jugar como él. El swing debe ser fácil, agradable, divertido. Nuestro swing de práctica es mejor que nuestro swing real. Es tan importante el tiro de salida como el último putt. Un buen golpe viene precedido de un buen grip. En el golf no hay nada que sea constante. El golf es un juego honrado.