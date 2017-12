"Mirá, él es cordobés, como vos. Tiene una historia muy dura. Era un chico de la calle y ahora está por recibirse de profesor de Historia en la Universidad", me dice Silvia mientras me presenta a Fabián. El joven, ataviado de cocinero, me cuenta cómo logró salir adelante. "Tuve algunos ´pequeños inconvenientes´ en mi vida, por suerte acá me dieron una oportunidad para cambiar mi realidad. Una vez que transformás tu vida no querés más volver a lo otro."