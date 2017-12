Pero, para nuestra sorpresa, no nos encontramos con ninguno de esos obstáculos. Por el contrario, nos sorprendió lo relativamente amigable y fácil que fue caminar los pasillos, porque lo hicimos con la población, con referentes del lugar, con vecinos de los barrios, que necesitan esta herramienta. Porque, por ejemplo, servicios como ambulancias, algunas reparaciones de servicios y los taxis no van al lugar y usan la excusa de que no existe traza clara en los mapas, para no entrar.