El panorama no es más alentador en el planeta, frente a lo que se denomina como la posible sexta extinción masiva, un millón de especies corren riesgo de desaparecer para los científicos. Pero no todas son malas noticias: "La buena noticia es que tenemos un buen diagnóstico del problema. Sabemos que los factores principales de la degradación ambiental y por consiguiente el deterioro de nuestro bienestar es la expansión de la agricultura no sustentable, la crisis climática, la contaminación, la sobreexplotación de recursos naturales y la introducción de especies por fuera de su rango nativo. Para enfrentar estas amenazas, el desafío es que las decisiones, tanto públicas como privadas, se basen en los múltiples valores que están en juego y los múltiples sectores sociales que están afectados", indica Anderson.