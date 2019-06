Cuáles son las marcas de lujo que dejaron atrás las pieles y qué es el cruelty free

La actriz, que también es la imagen de su marca opinó sobre las marcas que todavía usan pieles: "En el siglo XXI, las marcas no pueden seguir usando pieles de animales. No lo puedo soportar y no tiene ningún tipo de justificación, muchas veces despellejan vivos a los animales o los electrocutan vía anal, son cosas tremendas las que les hacen, ya no es ético, hay que tener respeto por la vida. Entiendo que es moda pero el uso de pieles, pero creo que ya tendría que dejar de existir".