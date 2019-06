– Sí, sin duda. Es una de las cosas que más me animan a seguir adelante, sobre todo cuando me atrapan los momentos oscuros de estos procesos en los que siento que nada tiene sentido, que la pequeñez que puedo aportar desde mi día a día no me alcanza y pierdo el entusiasmo. En esos momentos me llegan mensajes de personas que no conozco que se suman a este desafío y me vuelvo a entusiasmar. Es muy gratificante saber que todos podemos ser fuente de inspiración para otros, así como a mí me ha inspirado tanta gente. Somos eslabones de una red que se va volviendo cada vez más fuerte y más larga.