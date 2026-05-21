Las ocho señales de que estás al borde del colapso mental, según un psiquiatra: “El cuerpo casi nunca se bloquea de golpe”

Antes de llegar al colapso mental, el cuerpo envía señales de sobrecarga prolongada. (Magnific)

El cuerpo suele avisar antes de bloquearse. Lo hace de formas pequeñas, casi imperceptibles al principio: una sensación constante de cansancio, noches en las que dormir ya no significa descansar o una irritabilidad que aparece sin motivo aparente. Son señales que muchas veces se interpretan como algo pasajero, fruto del estrés cotidiano o del ritmo acelerado de la vida diaria.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que estos síntomas rara vez aparecen de manera aislada. Con frecuencia forman parte de un mismo proceso que se va acumulando poco a poco hasta afectar tanto a la mente como al cuerpo. El problema es que muchas personas aprenden a convivir con ese malestar y continúan funcionando en “piloto automático”, ignorando lo que sienten porque creen que parar no es una opción.

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En una sociedad marcada por la productividad constante y la hiperconexión, identificar los límites personales resulta cada vez más complicado. El psiquiatra Alejandro Martínez (@alejandropsiquiatra en TikTok), autor del libro Ansiedad, ¡déjame en paz!, advierte de que existen varias señales que pueden indicar que una persona está “al borde del colapso mental”, aunque en muchos casos pasan desapercibidas hasta que el desgaste emocional ya es profundo.

El cansancio, los dolores musculares o la irritabilidad son algunas de las señales de que el cuerpo está soportando más de lo que puede. (Freepik)

Señales de desgaste que pueden acabar en colapso mental

La primera señal, explica el especialista, aparece cuando la vida se convierte únicamente en una cadena de obligaciones. “Vives en modo supervivencia y en solucionar problemas y ya no disfrutas cosas que antes sí disfrutabas”. La rutina deja de tener espacios de disfrute y todo se transforma en una lista interminable de tareas pendientes. Lo que antes generaba ilusión empieza a sentirse como un esfuerzo más.

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A ello se suma un aumento de la irritabilidad. “Te irritan cosas pequeñas, lo pagas con quien más quieres y luego te sientes culpable”. Según Martínez, este desgaste emocional suele reflejarse primero en las relaciones más cercanas. La paciencia disminuye y las reacciones desproporcionadas ante situaciones cotidianas terminan generando sentimientos de culpa y frustración.

El descanso también deja de cumplir su función reparadora. “Duermes pero no descansas”, resume el psiquiatra. Aunque la persona consiga dormir varias horas, la sensación de agotamiento permanece durante el día. El cansancio se vuelve constante y cada vez cuesta más recuperar energía.

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En muchos casos, el cuerpo empieza entonces a manifestar físicamente el malestar emocional. “Tu cuerpo ya ha empezado a hablar. Tienes problemas musculares, problemas digestivos, problemas de bruxismo o el cuerpo ya está empezando a gritar”. Dolores de espalda, tensión mandibular, molestias estomacales o contracturas frecuentes pueden convertirse en la expresión física de una sobrecarga mental sostenida en el tiempo.

Algunas señales de estar al borde del colapso son físicas, mientras que otras tienen relación con el plano emocional. (Magnific)

La relación con la comida también puede cambiar. “Comes sin hambre, picas por ansiedad o usas el teléfono para evadirte de tu malestar”. Para el especialista, estos comportamientos funcionan a menudo como mecanismos de escape frente a emociones difíciles de gestionar. El problema aparece cuando estas dinámicas se convierten en habituales y terminan sustituyendo al descanso o al cuidado emocional.

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Otra de las señales más frecuentes tiene que ver con la desconexión afectiva. “Eres capaz de rendir en el trabajo, pero en tu casa y con tus seres queridos estás completamente ausente”. Muchas personas mantienen durante meses un funcionamiento aparentemente normal en el ámbito laboral mientras, poco a poco, se vacían emocionalmente en el plano personal.

El psiquiatra advierte además de una sensación progresiva de agotamiento generalizado: “Cada vez tienes menos energía y tienes la sensación de que no eres capaz de llegar a todo”. Esa percepción constante de insuficiencia suele ir acompañada de ansiedad, tensión y una necesidad permanente de seguir adelante pese al desgaste.

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Martínez insiste en que el colapso mental rara vez aparece de forma repentina. “El cuerpo casi nunca se bloquea de golpe. Antes de hacerlo avisa. Empieza con cansancio, con insomnio, con ansiedad, con irritabilidad, tensión, dolores, sensación de no poder más o de vivir constantemente acelerado”. El problema, añade, es que muchas personas normalizan esas señales y continúan exigiéndose cada vez más.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

“Son señales, formas que tiene tu cuerpo de decirte que algo dentro de ti necesita cambiar”, explica el especialista. Sin embargo, la presión social y personal lleva a muchos a ignorar ese malestar “porque ‘hay que seguir’”. Hasta que finalmente llega el bloqueo emocional: “la apatía, la tristeza profunda, la sensación de haberte perdido a ti mismo”.

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Para Martínez, muchas depresiones no surgen de manera repentina, sino como consecuencia de un desgaste prolongado. “Muchas veces la depresión no aparece de la nada. Llega después de demasiado tiempo sobreviviendo en alerta”.