Los hongos requieren una limpieza cuidadosa antes de su preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

¿Se pueden lavar los hongos y lograr que queden dorados en la sartén? Sí. Un enjuague rápido basta para retirar la tierra superficial. Antes de cocinarlos, conviene secarlos bien con papel de cocina o un paño limpio.

Al calentarse, los hongos liberan parte del agua que contienen. Quitar la humedad de la superficie ayuda a que se doren, y limpiarlos justo antes de usarlos evita que queden guardados mojados.

PUBLICIDAD

Retirar la tierra visible ayuda a preservar la calidad del ingrediente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyen a los hongos dentro de los productos frescos. Señalan que el agua que entra en contacto directo con las partes comestibles debe ser apta para consumo.

Sus lineamientos también contemplan retirar el exceso de agua después del lavado para reducir el riesgo de una nueva contaminación.

El agua utilizada para la higiene de alimentos debe ser apta para consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza requiere agua segura, manos limpias y secado posterior

Antes de manipular alimentos frescos, conviene lavarse las manos y limpiar los utensilios, la mesada y la tabla de cortar. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recomienda lavar los productos frescos con agua corriente, sin usar detergentes ni lavandina.

PUBLICIDAD

El secado previo es un paso relevante para obtener una mejor textura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una rutina práctica para preparar hongos frescos puede resumirse en estos pasos:

Lavarse las manos y disponer de una superficie de trabajo limpia. Revisar las piezas y eliminar la tierra adherida con un cepillo suave, un paño húmedo o un enjuague rápido con agua fría. Evitar dejarlas sumergidas en un recipiente con agua. Secarlas con papel de cocina, un paño limpio o una centrifugadora de ensalada. Cocinarlas poco después de limpiarlas, en lugar de almacenarlas mojadas.

Estas medidas distinguen el lavado breve del remojo. La guía de seguridad alimentaria de la Universidad de California recomienda limpiar los hongos con un paño húmedo o cepillo de cerdas suaves; también admite enjuagarlos bajo agua corriente fría y secarlos con papel. El documento agrega que no hace falta utilizar productos específicos de limpieza.

La manipulación adecuada reduce el riesgo de contaminación cruzada en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espacio en la sartén define si los hongos se doran o cuecen al vapor

El tratamiento posterior al lavado influye más en la textura final que un contacto corto con el agua. Al cocinarse, los hongos liberan líquido. Si la sartén está llena o las piezas quedan amontonadas, ese líquido tarda en evaporarse y genera vapor. En cambio, una superficie amplia y sin exceso de ingredientes permite que la humedad salga y que aparezca el dorado.

PUBLICIDAD

Carmen Perr, autora especializada en cocina, explicó a Good Housekeeping, sitio especializada en tareas domesticas, que acostumbra a mover hongos en un recipiente con agua, retirar la humedad con centrifugadora y terminar secado sobre paño limpio. Su método parte de una limpieza rápida, sin dejarlos en remojo.

En el mismo medio, la desarrolladora de recetas Marissa Stevens recomendó usar una sartén grande y dejar distancia entre las piezas. Según señaló, los hongos desprenden mucho líquido durante la cocción y, si no tienen lugar, se cocinan al vapor en vez de dorarse.

Asimismo, Stevens prefiere incorporar la sal al final, aunque aclaró que también puede agregarse antes si se cocina el líquido que libera el alimento.

PUBLICIDAD

El exceso de humedad puede modificar el resultado final de un salteado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regla útil es adaptar la limpieza al estado y destino de cada hongo

Los hongos con láminas expuestas pueden limpiarse con mayor cuidado mediante cepillado o paño húmedo para limitar el agua que queda entre esas zonas.

Si presentan tierra visible, un enjuague corto con agua segura permite retirarla. En ambos casos, el paso decisivo antes de saltearlos, asarlos o incorporarlos a otra preparación es eliminar la humedad externa.