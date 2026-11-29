Jaylen Brown muestra el baño principal de su departamento en Boston, renovado con mármol italiano y terminaciones de oro de 24 quilates. (Architectural Digest)

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Un inodoro de cerca de USD 20.000, con sonidos oceánicos al descargar, ocupa un lugar central entre los objetos más singulares del departamento que Jaylen Brown conserva en Boston. El basquetbolista de la NBA abrió las puertas de la vivienda para mostrar una reforma que combina piezas históricas, dispositivos de recuperación física y referencias personales.

El inodoro tecnológico, valuado en cerca de USD 20.000, reproduce sonidos oceánicos durante la descarga. (Architectural Digest)

Brown identificó al baño principal como una de las áreas que más modificó. Eliminó la distribución original, pensada como un espacio doble, para construir un ambiente revestido con mármol italiano, griferías y terminaciones de oro de 24 quilates, además de una bañera exenta de gran tamaño para baños con sales de Epsom y rutinas de recuperación.

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El baño principal combina una gran bañera independiente, pisos de mármol italiano y griferías con acabados de oro de 24 quilates. (Architectural Digest)

En la demostración, Brown señaló que el sistema no siempre funciona como espera. La publicación especializada presentó ese detalle como uno de los rasgos distintivos de un baño donde los acabados buscan asemejarse a joyería.

Las joyas, el anillo de campeón y otros accesorios personales se exhiben en los armarios de vidrio templado importados de Italia. (Architectural Digest)

Linda Zarifi transformó una planta tradicional en un espacio abierto

El departamento tiene unos 372 metros cuadrados (4.000 pies cuadrados) y se ubica sobre el Distrito Financiero de Boston. Brown compró la propiedad a fines de 2023 y trabajó durante dos años en su renovación, de acuerdo con Architectural Digest.

La cámara hiperbárica de grado médico ocupa un lugar junto al dormitorio y forma parte de la rutina de recuperación del basquetbolista. (Architectural Digest)

La interiorista Linda Zarifi, fundadora de Zarifi Design, fue la responsable del diseño junto con el deportista; Core Group Boston intervino en la construcción y Miranda Girard estuvo a cargo de la asesoría artística.

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La vivienda queda a unos 15 minutos a pie del TD Garden, el estadio donde Brown jugó con los Celtics. En una de las paredes se conserva además la proclamación con la que Boston declaró el 24 de octubre como el Día de Jaylen Brown.

La consigna inicial de Brown fue prescindir de una mesa de comedor. Zarifi resolvió esa decisión con un banco corrido a medida de 6,7 metros (22 pies), tapizado en gamuza, que ocupa el lugar destinado a las comidas y reuniones. El sector social también incluye una mesa de pool hecha a medida y una cava de vinos traslúcida.

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La interiorista Linda Zarifi diseñó un banco corrido de 6,7 metros para reemplazar la mesa de comedor tradicional. (Architectural Digest)

Una columna estructural que atraviesa el edificio condicionó el proyecto. Como no podía retirarse, la diseñadora y el jugador idearon a su alrededor una mesa flotante. Allí se exhibe por ahora uno de sus trofeos de campeonato. Brown sostuvo que la estética general partió de una pregunta: cómo sería la vivienda de James Bond si viviera en Boston.

Un arpa del siglo XVIII y retratos familiares definen los sectores privados

Entre las piezas antiguas sobresale un arpa del siglo XVIII restaurada, con dorado de 24 quilates. Brown recibe en su casa a Li Shan Tan, arpista principal de la New Haven Symphony Orchestra, para escuchar interpretaciones en el instrumento. El jugador dijo a la publicación especializada que todavía no tomó clases formales, aunque intenta reproducir algunos sonidos cuando ella no está.

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Un arpa del siglo XVIII restaurada, con detalles dorados, se integra al área social de la vivienda. (Architectural Digest)

La habitación principal prolonga esa búsqueda de descanso. Brown encargó ropa de cama inspirada en la que utiliza Four Seasons y ubicó la cámara hiperbárica junto al dormitorio. También instaló armarios italianos con frentes de vidrio templado, destinados a prendas, joyas, anillos y su colección de zapatillas.

Los armarios de vidrio templado guardan joyas, prendas y zapatillas de la colección personal de Brown. (Architectural Digest)

En la cocina mantuvo parte de la estructura original y oscureció los gabinetes para integrarlos con el resto del proyecto.

El departamento incluye también un bar, un espacio reservado de estilo clandestino para leer, mirar televisión y realizar transmisiones, y vitrinas con recuerdos deportivos. Allí se encuentran el trofeo de Jugador Más Valioso de las Finales de la Conferencia, el premio Bill Russell y cinturones de boxeo que pertenecieron a su padre y a su abuelo.

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La mesa flotante se construyó alrededor de una columna estructural que atraviesa el edificio y sostiene uno de los trofeos de Brown. (Architectural Digest)

El arte funciona como otro registro biográfico. En el recibidor, el artista Simon Berger realizó un retrato por encargo de la abuela de Brown sobre vidrio fracturado. En el espacio reservado se exhibe una obra del mexicano Francisco Valverde, mientras que los armarios italianos guardan una colección de zapatillas, incluidas las diseñadas por el propio jugador.

El retrato de la abuela del jugador, realizado por Simon Berger sobre vidrio fracturado, recibe a las visitas en el vestíbulo. (Architectural Digest)

Sports Illustrated informó que Brown planea conservar este departamento aun después de su salida de los Boston Celtics. La decisión mantiene en la ciudad el lugar donde, según el basquetbolista, transcurrió una década decisiva de su vida adulta, entre los 19 y los 29 años.

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