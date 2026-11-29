La distribución, el mobiliario y la iluminación permiten aprovechar los cambios de altura en habitaciones con techo a dos aguas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los ambientes bajo un techo a dos aguas requieren una planificación basada en la altura que admite cada uso. La geometría condiciona la circulación, lugar de los muebles y forma en que se distribuye la luz. El desafío consiste en aprovechar las pendientes sin asignarles funciones que su altura no permite.

1. La altura útil define la distribución del ambiente

Las zonas de mayor altura concentran la circulación y las actividades cotidianas dentro de la habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En habitaciones con paredes inclinadas, el plano puede ofrecer una impresión engañosa de amplitud. Richard Prest, cofundador de un estudio de arquitectura, señaló a House & Garden que las zonas bajo una pendiente pronunciada no siempre permiten estar de pie, circular o ubicar mobiliario convencional.

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Los sectores bajo la pendiente pueden destinarse a camas, bancos, nichos o espacios de guardado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prest propone pensar el espacio a partir del volumen que se puede ocupar, en lugar de considerar utilizables por igual todos los metros cuadrados. Entre los usos posibles de las zonas bajas aparecen:

La cama, si su ubicación no interfiere con la circulación

Bancos fijos o asientos corridos

Armarios y estantes hechos a medida

Nichos junto a la cama o espacios de guardado

2. El mobiliario a medida permite usar los rincones bajos

Los muebles diseñados según las medidas del ambiente ayudan a incorporar sectores que quedarían sin uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los muebles convencionales pueden dejar huecos sin uso cuando el techo desciende con rapidez. Gaskin indicó al medio británico que adaptar una unidad de almacenamiento a medidas precisas del lugar no implica necesariamente una intervención compleja. El objetivo es que el diseño acompañe la altura disponible y ángulos de la habitación.

Gaskin describió un dormitorio donde los nichos empotrados bajo el alero reemplazaban las mesas de luz y las estanterías seguían la inclinación del techo.

La disposición de un baño ofrece otro ejemplo. La diseñadora Nina Lichfield contó que, en un proyecto, la bañera y ducha estaban ubicadas bajo una pendiente que reducía demasiado la altura libre.

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La reforma trasladó ambas piezas hacia una zona más alta, situó el lavabo bajo el punto de mayor elevación y convirtió el tramo más bajo en estanterías. Así, cada función quedó asociada a la altura que necesitaba.

3. Unificar techo y paredes suaviza los cambios de plano

Aplicar un mismo color en paredes y techo atenúa las transiciones entre superficies inclinadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pendientes pueden reforzar la sensación de recinto, una característica que el arquitecto Darren Price considera útil para construir una atmósfera más íntima. Para suavizar esos encuentros, Price y la diseñadora Rebecca Hughes recomiendan aplicar un mismo color en ambas superficies.

Según sus observaciones recogidas por House & Garden, los blancos cálidos, tonos piedra y verdes apagados ayudan a integrar los planos. También mencionan tonos más oscuros, como el azul profundo o rojo vino, cuando se busca acentuar el carácter envolvente de un cuarto bajo cubierta. La decisión debe contemplar la luz natural y tamaño del ambiente, sin separar por color las superficies que ya cambian de dirección.

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Isabella Worsley, diseñadora de interiores británica, sostiene que el mobiliario puede retomar las formas de la arquitectura. En un dormitorio doble de altillo, diseñó cabeceros con arcos apuntados que replicaban el ángulo del techo. El recurso vincula las piezas principales con la geometría existente, en vez de ignorarla.

4. La iluminación debe adaptarse a la pendiente y altura libre

Combinar fuentes lumínicas a distintas alturas mejora la funcionalidad de los rincones bajo cubierta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iluminación cenital exige una evaluación previa bajo un techo a dos aguas. Anna Haines, diseñadora de interiores radicada en Londres, advirtió que las luces empotradas pueden proyectar haces en direcciones incómodas según la inclinación, mientras que las lámparas colgantes pueden resultar poco prácticas si la altura es limitada.

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Su recomendación es combinar puntos de luz a distintas alturas. Los apliques de pared con brazos orientables permiten dirigir la iluminación hacia una cama o escritorio y apartarla de la pendiente. Haines también plantea prever luminarias dentro de la carpintería desde el inicio, sobre todo en rincones de lectura y camas ubicadas bajo el techo.

5. El arte y papel mural pueden asumir la irregularidad

Las composiciones de cuadros con formatos diversos pueden acompañar la geometría irregular de una pared inclinada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tom Cox, director creativo y principal de un estudio de diseño, propone evitar la simetría rígida al colgar obras en paredes inclinadas. Para él, la irregularidad admite una composición con formatos y marcos distintos. En pendientes pronunciadas, aconseja usar fijaciones que mantengan el cuadro apoyado sobre la superficie, en lugar de dejarlo suspendido con alambre.

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Hughes introduce una advertencia: el ángulo puede alterar la percepción de una pintura y hacer que parezca deformada. Cuando eso ocurre, el papel mural es una alternativa para incorporar color o dibujo. La diseñadora sugiere continuarlo hasta el techo para asumir la forma envolvente del cuarto. También plantea tapices sujetos entre dos barras como opción para vestir una pared sin recurrir a cuadros.