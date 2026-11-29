La organización de la planta, la iluminación y las áreas de guardado definen la funcionalidad del baño en la vida cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un baño funcional se planifica antes de elegir los revestimientos. Pensar en las rutinas de quienes lo usan permite definir la distribución, la iluminación y el guardado para que el espacio sea cómodo, incluso cuando hay pocos metros cuadrados.

La distribución debe responder a quienes usan el baño

La ubicación de los elementos sanitarios y el espacio de paso deben definirse antes de elegir los materiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en identificar qué actividades ocurren allí y cuántas personas las realizan. La diseñadora Leanne Kilroy, consultada por House & Garden, propone establecer las prioridades antes de avanzar con materiales o terminaciones: puede tratarse de dos lavabos, sector para maquillarse, más lugar para guardar o una bañera.

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Hay condicionantes técnicos que se deben incorporar desde el comienzo. La ubicación de las tuberías de desagüe puede limitar el lugar del inodoro y, a partir de esa decisión, ordenar el resto de los elementos. Kilroy señala que el baño reúne piezas indispensables —inodoro, lavabo y ducha o bañera— en ambientes que con frecuencia tienen pocos metros cuadrados y carecen de luz natural.

Una circulación despejada y una vista ordenada desde el acceso ayudan a aprovechar mejor los metros disponibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vista desde el acceso también forma parte de la planificación. Maria Lindgren y Adele Lonergan, diseñadoras de interiores y cofundadoras de un estudio de diseño radicado en Londres, recomiendan evitar que el inodoro sea el primer elemento visible al entrar. Un lavabo o una bañera pueden funcionar como foco visual, siempre que la circulación conserve un recorrido despejado y la privacidad esté resuelta.

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El medio especializado Livingetc coincide en que los muebles de proporciones ajustadas y almacenamiento integrado ayudan a no interrumpir el paso. Para espacios compactos, las piezas suspendidas y sectores de ducha sin escalón pueden liberar superficie visible del suelo.

La luz alrededor del espejo evita sombras en el rostro

Los apliques ubicados a ambos lados del espejo distribuyen la iluminación de forma pareja sobre el rostro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iluminación requiere una estrategia propia. Mary Graham, diseñadora de interiores británica, explica que una combinación de fuentes de luz permite atender tareas de precisión y, a la vez, mantener una atmósfera más suave. Su recomendación es colocar apliques a ambos lados del espejo para distribuir la luz de manera pareja sobre el rostro.

La luz general, las luminarias de apoyo y los espejos permiten mejorar la visibilidad en un ambiente con poca claridad natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando hay iluminación natural, conviene despejar las ventanas y prever soluciones de privacidad que no oscurezcan por completo el ambiente.

Los espejos también reflejan la luz disponible. Para evitar que se empañen después de la ducha, House & Garden recomienda instalar sistemas antivaho detrás de las piezas decorativas o de los frentes reflectantes de los gabinetes.

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El almacenamiento debe separar lo cotidiano de lo ocasional

Cajones, nichos y armarios integrados permiten mantener a mano los productos de uso diario sin recargar las superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos de uso frecuente necesitan estar cerca, mientras que las reservas, medicamentos, toallas y otros objetos de uso intermitente requieren lugares menos expuestos. La diseñadora Kelsey Coppetti plantea combinar guardado visible en el mueble bajo lavabo con nichos, armarios integrados o compartimentos que se mimeticen con la pared.

Kilroy aplicó esa lógica al aprovechar una parte abierta de una pared para crear un armario oculto tras un cuadro. Allí concentró papel higiénico, cepillos de dientes, vitaminas y productos de limpieza facial. También incorporó un nicho en la ducha para el shampoo y el jabón corporal.

Los apoyos pequeños completan el uso del ambiente

Un banco o una mesa auxiliar junto a la bañera suma una superficie para dejar objetos durante la rutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un banco o mesa auxiliar junto a la bañera puede servir para dejar una toalla, un libro o los productos que se usan durante el baño. Del mismo modo, un espejo de aumento facilita las tareas de cuidado facial. Son recursos que no sustituyen la distribución ni la luz, pero reducen desplazamientos y ordenan los objetos durante cada rutina.

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La elección de griferías y duchas también debe considerar la frecuencia de uso. Kilroy las define como componentes que trabajan todos los días y que necesitan integrarse con el conjunto del ambiente. La regla general es priorizar soluciones duraderas, de limpieza accesible y acordes con el espacio disponible.