Rihanna asistió a la inauguración del Memorial Ancestral a las Personas Esclavizadas en Newton, Barbados

Guardar

Rihanna asistió a la inauguración del Memorial Ancestral a las Personas Esclavizadas en Barbados con una elección de vestuario de Ferragamo que llevó la sastrería a un terreno personal.

La cantante y empresaria vistió un traje marfil de hombros marcados, drapeado frontal y doble cinturón negro, una combinación que actualizó los códigos del power dressing en una ceremonia de fuerte carga histórica.

PUBLICIDAD

El conjunto fue creado a medida por Maximilian Davis para a marca y contó con el estilismo de Jahleel Weaver. La prenda unió una chaqueta de estructura angular con una falda larga y estrecha.

Sobre el pecho, la tela caía en pliegues que aportaban movimiento, mientras que dos cinturones de cuero negro superpuestos definían la cintura y rompían la continuidad cromática del conjunto.

La primera ministra Mia Amor Mottley y el presidente ghanés John Dramani Mahama encabezaron el acto conmemorativo

La elección ocurrió en Newton, Christ Church, durante un acto encabezado por la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, y el presidente de Ghana, John Dramani Mahama. Rihanna participó de la apertura oficial de un espacio dedicado a recordar a las personas africanas esclavizadas que fueron enterradas en los terrenos de una antigua plantación.

PUBLICIDAD

El atuendo combinó estructura, drapeado y contrastes de color

Los hombros de volumen pronunciado fueron el elemento más asociado a la tradición del traje de poder. Esta construcción suele remitir a una silueta de autoridad, habitual en la sastrería de oficina y en la moda de las décadas de 1970 y 1980.

La tela cruzada sobre el torso modificó la rigidez que podían imponer las hombreras. A su vez, la falda de línea larga sostuvo una proporción vertical, mientras que los cinturones introdujeron un corte gráfico sobre el marfil. El contraste entre la sastrería estructurada y los detalles flexibles definió la propuesta.

El diseñador Maximilian Davis confeccionó el atuendo a medida para Ferragamo con el estilismo de Jahleel Weaver

La artista completó el conjunto con sandalias negras de tiras de Amina Muaddi. Llevó el cabello oscuro, alisado y con raya lateral, además de un labial marrón de subtono frío. La elección de calzado y belleza mantuvo el negro como punto de enlace con los cinturones, sin desplazar el protagonismo del traje.

PUBLICIDAD

El power dressing dejó de responder a un único uniforme

El término power dressing se utiliza para describir una forma de vestir que emplea la sastrería, las proporciones marcadas y ciertos accesorios para proyectar presencia. Durante varias décadas se vinculó con la incorporación de mujeres a ámbitos profesionales regidos por normas visuales masculinas.

Por esa razón, los trajes de hombros amplios, los tonos neutros y los cortes rectos adquirieron un lugar central en ese lenguaje.

El vestuario habitual de la empresaria incorpora contrastes entre piezas de alta costura, sastrería y referencias de la moda urbana (Backgrid/The Grosby Group)

Con el paso del tiempo, el concepto se amplió. La sastrería puede conservar sus elementos clásicos y, al mismo tiempo, incorporar nuevas proporciones, textiles o formas de llevar los accesorios.

La aparición de Rihanna en Barbados se inscribe en esa evolución: la estructura del traje sigue presente, aunque el estilismo desplaza el conjunto de la lógica del uniforme.

PUBLICIDAD

Los dos cinturones fueron el recurso que llevó esa idea al plano más identificable de su imagen pública.

En lugar de recurrir a un único accesorio funcional, la superposición incorporó un gesto de moda que modificó la silueta sin cambiar la base formal de la propuesta. Esa decisión permitió que el atuendo dialogara con la solemnidad de la ceremonia y mantuviera una impronta propia.

Rihanna vistió un diseño naranja de Bottega Veneta en 2021 al recibir el reconocimiento de Heroína Nacional de Barbados (Jeff J Mitchell PA via AP)

La intérprete ya había dado relevancia a la indumentaria en sus viajes a la isla. En la ceremonia de 2021, cuando recibió el reconocimiento de Heroína Nacional, eligió un vestido halter naranja quemado de Bottega Veneta.

PUBLICIDAD

En ambos casos, la presencia pública en Barbados estuvo acompañada por prendas de firmas de lujo y por una construcción visual vinculada al carácter de los actos.

El estilo de Rihanna alterna códigos de lujo, calle y pasarela

La artista suele reinterpretar tendencias y códigos clásicos con contrastes de volumen, texturas y detalles inesperados (Backgrid/The Grosby Group)

El vestuario de Rihanna suele apoyarse en contrastes de volumen, textura y referencias. A lo largo de sus apariciones públicas, ha alternado piezas de alta costura con ropa urbana, prendas lenceras, siluetas amplias y guiños a estilos de otras décadas.

Los accesorios tienen un lugar frecuente en esa construcción, ya sea para cambiar la escala de un atuendo o para alterar su lectura inicial.

Rihanna construyó un estilo personal que combina alta costura, prendas urbanas y accesorios con presencia propia (REUTERS/Brendan Mcdermid)

En Barbados, el traje de Ferragamo condensó esa forma de vestir. La sastrería aportó una base formal; el drapeado y el doble cinturón introdujeron variaciones que se apartaron de una imagen ejecutiva convencional.

PUBLICIDAD

La combinación mostró cómo la artista utiliza prendas de estructura clásica para elaborar apariciones que mantienen referencias de moda sin perder su identidad visual.