La luz, el riego, la humedad y el drenaje definen qué especies pueden desarrollarse en cada ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las plantas de interior con flor exigen condiciones distintas de luz, riego y humedad. La elección debe partir del ambiente disponible y no solo de la apariencia de la especie.

La selección de 10 especies fue difundida por Plants and Flowers Foundation Holland. Para contrastarlas, este texto toma como referencia a la Royal Horticultural Society (RHS) y al Jardín Botánico de Misuri, instituciones especializadas.

PUBLICIDAD

Las plantas con flor para interiores requieren cuidados adaptados a las características de cada variedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La RHS incluye al horticultor Alex Young en sus materiales de cuidado de plantas de interior. Antes de elegir, la RHS recomienda comprobar tres variables:

La intensidad de luz que recibe el lugar

El drenaje del recipiente y del sustrato

La necesidad de agua y humedad de cada especie

1. La orquídea mariposa

La Phalaenopsis necesita luz brillante sin exposición directa al sol y un sustrato que facilite el drenaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La orquídea mariposa (Phalaenopsis) figura como la primera alternativa. El Jardín Botánico de Misuri indica que prospera con luz brillante sin sol directo, humedad y un sustrato con buen drenaje. Sus flores pueden durar cuatro meses o más cuando las condiciones básicas se mantienen, según la institución.

2. La violeta africana

La violeta africana puede presentar flores violetas, azules, blancas o rosadas y requiere buena luz indirecta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violeta africana (Saintpaulia) produce flores violetas, azules, blancas o rosadas, de acuerdo con la publicación consultada. El Jardín Botánico de Misuri la incluye entre las plantas de flor aptas para interior. Plants and Flowers Foundation Holland aconseja ubicarla con buena luz, sin exposición directa, y regar cuando el sustrato esté levemente seco.

PUBLICIDAD

3. El kalanchoe

El kalanchoe es una suculenta de hojas carnosas que tolera espacios luminosos y riegos moderados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kalanchoe aporta flores rosadas, rojas, anaranjadas, blancas o amarillas. La RHS lo sitúa entre las suculentas que toleran espacios soleados por sus hojas carnosas. La fundación neerlandesa señala que requiere pocos cuidados y puede tolerar el sol directo, aunque el riego debe adaptarse al secado del sustrato.

4. Las brácteas

Las estructuras de colores intensos de muchas bromelias son brácteas y no pétalos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la bromelia, las partes de color que parecen pétalos son brácteas, no flores. La selección menciona géneros como Guzmania y Vriesea, además de la planta de la piña. El Jardín Botánico de Misuri incorpora bromelias a su listado de especies de interior y diferencia sus requerimientos de luz y humedad de otras plantas florales.

PUBLICIDAD

5. La planta lápiz labial

Las flores rojas de la planta lápiz labial emergen de los capullos y dan nombre a la especie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planta lápiz labial (Aeschynanthus) recibe ese nombre por sus flores rojas, que emergen de los capullos. La guía la propone para macetas colgantes o muebles altos. El Jardín Botánico de Misuri registra a Aeschynanthus radicans entre sus especies de referencia, por lo que conviene verificar los cuidados propios de la variedad adquirida.

6. La medinilla

La medinilla produce racimos colgantes rosados y necesita un sitio luminoso sin sol directo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medinilla desarrolla racimos colgantes de flores rosadas. Plants and Flowers Foundation Holland recomienda un sitio luminoso sin sol directo, riego como máximo semanal y permitir que el cepellón se seque ligeramente entre aportes de agua. El Jardín Botánico de Misuri identifica a Medinilla magnifica como medinilla ornamental.

PUBLICIDAD

7. La ave del paraíso

La Strelitzia reginae puede producir flores anaranjadas y azules cuando alcanza la madurez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especie Strelitzia reginae, conocida como ave del paraíso, ofrece flores anaranjadas y azules. La publicación advierte que la floración aparece en ejemplares de al menos ocho años. También distingue a Strelitzia nicolai, de hojas más grandes, que no produce flores en las condiciones descritas para interiores.

8. La gardenia del Cabo

La gardenia del Cabo combina flores blancas perfumadas con requerimientos altos de luz y humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gardenia del Cabo (Gardenia jasminoides) se caracteriza por flores blancas de forma semejante a una rosa y por su perfume. El Jardín Botánico de Misuri la clasifica entre las plantas de alta luz y alta necesidad de humedad. Esa combinación hace necesario comprobar el estado del sustrato antes de regar y evitar el agua acumulada.

PUBLICIDAD

9. El anturio

La espata coloreada del anturio suele confundirse con una flor y es uno de sus rasgos más reconocibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anturio se incluye en la relación de plantas con flor para interior. La estructura coloreada que suele identificarse como flor es una espata, similar a la de otras especies de la familia Araceae. La RHS recuerda que muchas plantas tropicales requieren mayor humedad ambiental y que cada especie debe ubicarse según sus condiciones específicas.

10. El espatifilo

El espatifilo requiere mantener húmedo el cepellón, sin que el agua quede acumulada en el recipiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espatifilo o lirio de la paz (Spathiphyllum) cierra la lista. La fundación precisa que sus estructuras blancas también son brácteas y aconseja mantener húmedo el cepellón, sin encharcarlo. El Jardín Botánico de Misuri lo sitúa entre las opciones de menor demanda de luz y con necesidad de humedad más alta que otras plantas de interior.

PUBLICIDAD

La RHS recomienda evitar el riego por rutina: hay que revisar primero si el recipiente lo necesita y vaciar los platos con agua tras el drenaje.