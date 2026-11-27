Santiago Bilinkis sostuvo que la sociedad aún está a tiempo de debatir límites para frenar usos dañinos de la inteligencia artificial y orientar su desarrollo

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En un nuevo episodio de La Fórmula Podcast, el emprendedor y tecnólogo Santiago Bilinkis analizó el avance de la inteligencia artificial y el impacto que tendrá en distintos ámbitos de la sociedad. Explicó cómo la IA agéntica está transformando el mundo del trabajo, la producción y la vida cotidiana, y advirtió sobre los escenarios más disruptivos de una tecnología que podría superar las capacidades intelectuales humanas.

También examinó la incertidumbre que plantea el futuro laboral, los cambios que atravesarán las distintas profesiones y la necesidad de aprender a utilizar estas herramientas. Además, alertó sobre el potencial de la inteligencia artificial para multiplicar la desinformación, facilitar los ataques informáticos y profundizar la manipulación social. En ese contexto, planteó la importancia de debatir los límites de su desarrollo y la necesidad de establecer regulaciones. El episodio completo está disponible en Spotify y YouTube.

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Santiago Bilinkis es economista, empresario y divulgador tecnológico argentino, graduado con medalla de oro en la Universidad de San Andrés. Es uno de los pioneros del emprendimiento tecnológico en el país: en 1997 cofundó Officenet, una compañía de venta de insumos de oficina que se expandió a la Argentina y Brasil y fue adquirida por la multinacional Staples. También participó en la creación de otras empresas tecnológicas, como Restorando, Trocafone y Sirena.

En los últimos años se consolidó como uno de los principales referentes de la divulgación científica y tecnológica en español, con especial foco en el impacto de la innovación, la inteligencia artificial y los cambios que atraviesan la sociedad. Es autor de Pasaje al futuro y Guía para sobrevivir al presente, y coautor de Artificial, junto al neurocientífico Mariano Sigman. Entre sus distinciones se encuentran el Premio Konex a los empresarios más innovadores de la década y el reconocimiento como Personalidad Destacada de la Ciencia y la Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires.

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Santiago Bilinkis analizó cómo la inteligencia artificial agéntica pasó de responder preguntas a ejecutar tareas con autonomía propia (Imagen Ilustrativa Infobae)

—Este fue un año en el que los temas que divulgás, vinculados con la inteligencia artificial, la tecnología y su impacto en la sociedad, nos atravesaron a todos. Estamos cada vez más interesados en entender qué está pasando y cómo estos avances van a afectar. ¿Dónde estuvo tu cabeza con respecto a estos temas en los últimos meses?

—Es verdad que este fue un año, para mí, único en la historia. Hasta el año pasado la IA era una máquina a la que vos le hacías preguntas y te respondía. Eso en algún sentido medio que ya existía en cuanto a que vos ibas a Google y ponías una pregunta y no te traía la respuesta, pero te traía páginas web que vos podías leer buscando esa respuesta. El gran salto que hubo este año es que la IA pasó de ser una máquina que te contesta preguntas a una máquina que realiza tareas, que hace cosas, a la cual le podés delegar tareas complejas y las ejecuta en tu nombre. Ejecutar tareas implica mucho más que darte una respuesta.

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A veces hay que tomar decisiones, hay que evaluar pros y contras, hay que ejecutar las acciones que convengan. Ese fue el gran salto de este año, que es lo que se conoce como IA agéntica. No se llama así por el hecho de que use agentes, aunque los usa y por ahí la gente viene escuchando mucho esa palabra. Se llama agéntica porque tiene agencia. Agencia en el sentido de capacidad de toma de decisiones, de autonomía. Esto es fantástico y aterrador a la vez. Lo que pasó este año con la IA es absolutamente impactante en todo lo bueno y en todo lo malo.

Es interesante porque yo vengo hablando mucho de esto hace tiempo y cuando hablo de lo bueno, mucha gente me dice: “Me tenés podrido, siempre hablando de lo bueno”. Y cuando hablo de lo preocupante, la gente me dice: “Che, basta de bajón. Por ahí podrías no contar tanto las cosas malas”. Pero estamos ante una tecnología que es fascinante y aterradora.

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Bilinkis advirtió que una inteligencia artificial sin sentido común puede cumplir una orden humana con acciones terribles e inesperadas

—Dame el escenario para vos más fascinante o más optimista de cómo se ven los próximos años y el escenario más aterrador.

—La gran limitante del avance humano es nuestra propia inteligencia. Somos la especie más inteligente que habita este planeta. Somos suficientemente inteligentes para hacer aviones o cohetes que vayan a la Luna. Y, a la vez, hay ciertas cosas que hasta acá no hemos podido resolver: la cura de muchísimas enfermedades, la inequidad en la distribución del ingreso en el planeta, el calentamiento global. Hay muchos problemas que la humanidad viene acumulando y que hasta acá, por falta de inteligencia, de coordinación o por la razón que sea, no estamos pudiendo resolver. Vamos camino a crear una máquina más inteligente que nosotros y a que esa limitación desaparezca.

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Cuando uno dice “una máquina más inteligente que nosotros”, no se refiere a Einstein ni al más inteligente de los humanos: es absurdamente más inteligente que nosotros. Si querés una referencia, imaginate que hubiera en este momento, en la sala con nosotros, un chimpancé. Un chimpancé es muy inteligente. Te diría, probablemente, la criatura más inteligente después de los humanos. No hay manera de que pudiera entender qué está pasando en esta conversación entre nosotros. Entonces, una máquina más inteligente que nosotros es una máquina que hace cosas que no podemos siquiera pensar. Somos un chimpancé.

Yuval Harari usa un ejemplo que a mí me gusta mucho; lo cité hace poco en un video. La vida de una vaca puede depender de un intercambio en el que alguien la compró, pagó por ella, la lleva al matadero y termina en una carnicería. La vaca no puede entender cómo el dinero afectó su vida; no puede entender que existe el dinero o el mercado de capitales. Eso es lo que nos puede pasar a nosotros frente a una superinteligencia que directamente maneje categorías que no nos entran en la cabeza. Ahora, obviamente, eso que suena un poco aterrador también tiene un lado fascinante. Una máquina así probablemente podría solucionar todos los problemas que la humanidad no ha podido resolver hasta ahora. Por ejemplo, la cura de todas las enfermedades. Es un área en la que se está trabajando mucho.

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Pero, si algo me ha enseñado la historia de la humanidad hasta ahora, es que todo problema que arreglás genera otro. El más obvio sería: curás todas las enfermedades, ¿qué hacemos con la gente que nunca se muere y la escasez de recursos? Vienen escenarios muy variados. Pero lo positivo es el uso para fines piolas de una superinteligencia. Y lo negativo es la otra cara de la moneda. Si esa misma superinteligencia se usa, por ejemplo, como viene pasando, para ejecutar hackeos que destruyan o para robarse toda la plata de los bancos, no está bueno. Estamos empezando a ver pequeños incidentes de este tipo. Lo primero que se ve es el uso malicioso por parte de humanos.

Un humano le pide a una IA que ejecute una tarea: “Hackeá tal página y robate tal información”. Y la IA, que tiene una gran capacidad para ejecutarla, mayor que la de un humano, hace lo que esa persona le pidió y lleva adelante esa tarea maliciosa. El siguiente paso es que la IA tenga agencia, que pueda tomar decisiones por sí misma. No hace falta que sea una IA malvada: puede equivocarse porque no tiene sentido común. Voy a poner un ejemplo figurado, pero suponete que yo le digo a alguien: “Tengo mucho hambre. Por favor, traeme un sándwich lo más rápido que puedas”. Cuando digo “lo más rápido que puedas”, hay un montón de cosas implícitas. Si la manera más rápida es matar a una persona en la vereda para sacarle un sándwich, eso no lo vas a hacer.

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Y si vas al negocio de al lado y está cerrado, no rompés la puerta a patadas para entrar. Uno ya sabe que hay un sentido común que rige las acciones humanas. Yo no necesito decirte todas las cosas que no tenés permitido hacer para lograrlo lo más rápido posible. Con una IA sí. Todo lo que no digas explícitamente que no puede hacer, quizá lo haga. Por ahí se le ocurre y dice: “No, sabés que no voy a matar a nadie”. O por ahí dice: “Me dijo rápido. Rápido, listo. Voy, mato al que tenga que matar, le saco el sándwich y se lo llevo”. El segundo escenario que podés encontrarte es el de máquinas que, al tratar de cumplir con una directiva que un humano les dio, hagan cosas que a los propios humanos que les indicaron esa tarea les resulten horrorosas.

Y la tercera sí es la de la ciencia ficción. Si creamos una especie o criatura más inteligente que nosotros, es ridículo pensar que nosotros vamos a fijar las reglas. Un cocodrilo tiene mucha más ferocidad que nosotros y, frente a nuestra inteligencia, no tiene nada que hacer. Nosotros hacemos billeteras y botas de cocodrilo, no al revés. Y la diferencia es la inteligencia. Entonces, pensar que vas a hacer una superinteligencia y que después va a someterse a hacer las cosas que vos le pidas, y solo lo que vos le pidas, es, como mínimo, ingenuo.

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El tecnólogo sostuvo que una superinteligencia podría resolver enfermedades y otros problemas humanos pero también facilitar ataques informáticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

—Si la inteligencia artificial fue creada por los humanos que tenemos una limitación en nuestro pensamiento, ¿no tendría la inteligencia artificial los mismos límites ya que fue creada por nuestro tipo de razonamiento?

—Eso que estamos armando, en buena medida, está hecho a nuestra imagen y semejanza. Está entrenado sobre la base de datos humanos, pero los humanos podemos crear cosas mejores que nosotros. No podemos volar e hicimos aviones. No podemos respirar en el espacio y creamos trajes espaciales. Nuestro ingenio nos permite, a través de la tecnología, de aparatos y de otras herramientas, superar obstáculos y llegar más lejos de lo que podíamos.

Una de esas limitaciones, por ejemplo, es la memoria. La memoria humana es muy mala. Si vos cargás un número cinco en una planilla de cálculo y volvés dentro de cincuenta años, va a seguir habiendo un número cinco.

Si yo te dije que te acordaras de un número de teléfono de la semana pasada, por ahí ya te lo olvidaste. Si te pregunto qué comiste el martes pasado, no tenés la menor idea. Montones de los recuerdos que tenemos se ven afectados por eventos posteriores y creemos que recordamos de manera fidedigna cuando no es así. Ahora, una máquina que tiene memoria perfecta ya te pasó el trapo.

Imaginate la inteligencia humana, pero con una memoria que no falla. Ahí ya tenés una brecha tremenda. Entonces, la inteligencia humana es muy mejorable. No somos lo más inteligente que podía existir. La evolución llegó hasta acá, hizo una criatura bastante inteligente, pero queda mucho espacio arriba para seguir subiendo.

—¿Qué estás viendo en materia de salud con respecto a la IA?

—Quizá lo más frustrante, y algo parecido pasó con las redes sociales, es que la tecnología no va necesariamente hacia los lugares donde puede tener un mayor impacto positivo: va hacia donde es más fácil construir un negocio. Entonces, si vos me preguntás por qué avanza tan rápido la capacidad de programar software y por qué avanza mucho más lento la capacidad de diseñar medicamentos, en parte es porque diseñar medicamentos es difícil, pero, en buena medida, porque hay mucho más negocio a corto plazo en reemplazar programadores que ganan USD 300.000 por año con software que en solucionar enfermedades. Quizá lo que a mí me frustra un poco es que, por ahora, ha habido pocas cosas concretas. Si vos hacés software, si sos programador, tu vida cambió por completo. Literalmente, vivís en otro mundo que hace tres años. Si sos médico, no cambió nada.

—¿No hay nada de detección, de prevención?

—También hay un problema: para probar un medicamento, el proceso puede llevar una década. Si vos hacés un software, incluso aunque sea peligroso, lo lanzás la semana que viene. ChatGPT era un software peligroso y se lanzó. No necesitás la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) o de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Con un medicamento, el proceso es mucho más lento: fase uno, fase dos, fase tres, pruebas, un montón de cosas que con la inteligencia artificial no se hacen. Parte de que la IA avance tan rápido es que estamos haciendo las cosas con una enorme imprudencia, en pos del negocio más grande, quizá, de la historia de la humanidad.

Según Bilinkis, la dificultad para distinguir contenidos reales de materiales creados con IA puede afectar la confianza en campañas políticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

—La gente te dice: “Dejá de hablar de los riesgos de la inteligencia artificial, nos estás asustando”. ¿Cuál es el diagnóstico que hacés de cómo esto afecta a la sociedad en términos de ansiedad, de salud mental y la incertidumbre sobre el futuro?

—El tema de las pantallas ya viene de hace tiempo. El primer libro que escribí sobre eso fue en 2019. Hace siete años que venimos viendo que la cosa se estaba poniendo complicada a partir del uso excesivo de redes sociales y dispositivos digitales. Empezás a ver un crecimiento fuerte de ataques de pánico, depresión y trastornos de ansiedad. En el momento en que escribí el libro planteaba: todavía no estaban los papers. Sería imprudente de mi parte decir que esto era causa de las pantallas. Hoy ya está toda la investigación hecha. De hecho, este año hice un video en Futuro en Construcción sobre pantallas, que es la actualización de cuando yo conjeturaba: “Me parece que esto se va a salir de control”.

Ahora tenemos todos los datos arriba de la mesa que muestran cómo se salió de control. Esto es especialmente fuerte entre los más jóvenes. Si vos ves cuán común era, cuando a nosotros nos tocó ir al colegio, que un compañero de clase tuviera ataques de pánico, hoy es moneda corriente. Cambió completamente. Y no solo en los colegios, pero es más fuerte entre adolescentes. Es un gigantesco experimento sociológico sin grupo de control. Estamos probando cosas que tienen consecuencias fuertes sobre la salud mental de las personas.

Lo que mueve esto es un negocio. ¿Por qué haríamos una máquina que pudiera eliminar a la humanidad? Bueno, hay tres razones: una es el dinero, otra es el poder y la tercera es el desafío. A cada uno de los que está trabajando en esto lo mueve alguna de esas tres razones, en diferentes proporciones. Pero ya lo hicimos antes. Estamos en un momento bisagra. Es como si estuviéramos justo antes de la invención de la bomba atómica y todavía tuviéramos la posibilidad de hacer algo para que nunca se invente. Si pudiéramos hacer que la bomba atómica jamás hubiera existido, ¿no sería mucho mejor? Yo creo que sí.

El entrevistado vinculó el uso excesivo de pantallas y redes con el aumento de ansiedad depresión y ataques de pánico entre los más jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

—Puede ser la bomba atómica o la puerta a la solución de nuestros problemas, a la inmortalidad, a la cura de las enfermedades que hacen que la vida sea peor para muchas personas.

—Totalmente. Por eso es fascinante y aterrador. Tiene las dos caras, y las dos son verdad. Yo creo que las cosas van hacia donde los incentivos las llevan, y creo que los incentivos están muy mal puestos. Aunque no confío mucho en los gobiernos —que terminaron haciendo las bombas atómicas—, acá el ánimo es de lucro. Y si hacer un producto que destroza la autoestima de los adolescentes es un negoción, alguien va a tratar de hacerlo, salvo que le pongas una limitación para impedirlo. Nos han vendido cigarrillos y bebidas alcohólicas. El marketing te hace hacer cosas totalmente contrarias a tu propia conveniencia.

Uno de los videos que estoy por estrenar, y que creo que va a armar bastante lío, es sobre el alcohol. Lo que planteo no es a favor o en contra de que la gente tome. Lo que a mí me sorprende mucho, cuando tomás un poco de distancia, es el lugar que lograron darle al alcohol en la vida cotidiana de las personas. Empiezo el video con una especie de chiste: “Imaginate que hubiera una sustancia que consumís el día más feliz de tu vida, pero también para olvidar las penas más tristes”. Y voy enumerando los efectos.

Además, es la sustancia que las empresas les regalan a sus clientes importantes. Cuando empezás a mirar con un poco de distancia, estamos locos. No se puede creer. Esa vulnerabilidad que tenemos los humanos de ser manipulados es aprovechada por las redes sociales y va a ser absurdamente aprovechada por la inteligencia artificial. Pensá que ya no podemos saber de nada si es verdadero o no. Es muy frustrante. A veces veo algo en redes sociales, se lo mando a mis hijos y me dicen: “Papá, eso es IA”. Y se supone que yo soy el experto en el tema, pero ellos son más expertos que yo. Aunque, ojo: por un lado, ellos son más expertos que yo; por otro, uno empieza a ver IA incluso en lugares donde no la hay.

El especialista pidió debatir límites y regulaciones para orientar la inteligencia artificial hacia usos positivos y reducir sus riesgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

—¿Por ejemplo?

—Me pasa con los videos. Subo un video mío, un short, porque en los videos largos uso IA. La mayor parte del tiempo soy yo, pero uso avatares míos para poder hacer cosas imposibles. En uno de los videos recientes hablaba del accidente del Exxon Valdez, el petrolero del mayor derrame, y te hablo desde la cubierta del barco mientras el viento me despeina. Con la IA se pueden hacer cosas muy divertidas, muy piolas, para video. Yo la uso, pero la mayor parte del video soy yo hablando en un estudio. A veces subo videos cortos y la gente dice: “Che, aflojá”. Pero ¿qué IA? Soy yo. La gente empieza a pensar que todo es IA. Y, en buena medida, porque mucho lo es, pero no todo.

Vamos perdiendo la capacidad de discernir qué está hecho con IA y qué no. El uso de la IA es un recurso legítimo en tanto la uses para construir tu propio mensaje. Lo que para mí está mal es dejar que la máquina hable por vos. Ahora, si yo escribí un guion para un video y te encantó, no me vas a preguntar si lo escribí a mano, en una computadora o con una máquina. ¿Qué importa? Yo elegí las palabras. Con la IA eso se desdibuja un poco, porque vos podés decir, básicamente: “Armame un guion sobre tal tema”, y la IA te lo va a armar. Y ese guion no es tuyo, porque no pusiste nada de vos si das un prompt genérico. Ahora, si trabajás durante horas intercambiando ideas, dándole directivas, haciendo que escriba y que corrija, ¿qué importa si usaste una IA para plasmar tu propia visión?

Me parece que el gran desafío de 2027 va a ser este. Suponete que yo le digo a una IA: “Armame un ensayo sobre el uso de las sombras en la pintura de Rembrandt”. Y yo no sé un pomo de pintura. El ensayo va a estar bastante bien. ¿Soy el autor, si no sé nada de eso? La verdad es que no. ¿Cuál es el problema? Que cualquiera puede pedir ese mismo ensayo. Y, si no puse una impronta mía, el que otro haga va a ser idéntico o muy parecido. Creo que el desafío grande de 2027, a medida que más y más gente adopta la IA y empieza a usarla mejor, es que, si no ponés algo tuyo, todo trabajo va a ser un commodity.

Bilinkis advirtió que el futuro laboral exige aprender a usar inteligencia artificial sin delegar la mirada propia en las herramientas (Imagen Ilustrativa Infobae)

—¿Cambia el tipo de inteligencia que vamos a desarrollar? ¿Nos volvemos más inteligentes o menos inteligentes? ¿Qué pensás de esto?

—Para los que nos escuchen en algún otro momento, hace unos días despidieron al CEO de Nvidia, Jensen Huang, por un affaire y posible espionaje. Me desperté con algo que quería decir al respecto. Normalmente, ordenar mis ideas y escribir un artículo más o menos largo me hubiera tomado el día entero. ¿Qué hice? Me levanté, hice un brain dump. O sea, prendí el parlante y empecé a hablar sobre todo lo que venía pensando acerca del tema. Hablé unos cinco minutos de corrido, súper desordenado. Esa es la página en blanco hoy. Volqué todas mis ideas y le dije: “Organizame mis ideas en el formato de un artículo de tales características”. A los tres minutos tenía un borrador avanzado que era una producción mía, porque el 100% de las ideas volcadas eran mías. Ordenar esas ideas y darles una estructura coherente yo lo podría haber hecho, lo puedo hacer, pero me hubiera tomado el día entero

A las once de la mañana tenía un artículo terminado y, a las once y cinco, lo tenía publicado. Salió en Infobae. Lo leés y es un buen artículo. Y es 100% mío. Lo que está dicho ahí no lo dijo Claude, lo dije yo. Solo que Claude me permitió convertir un proceso creativo de un día entero en algo que hice en una hora. ¿Podría yo haber dado simplemente un prompt, sin aportar nada: “Armame un artículo sobre lo que está pasando con Nvidia”? Sí, y esa es la disyuntiva a la que vamos. ¿Podés usar la inteligencia artificial para no laburar? Sí. ¿Cuál va a ser el problema? Vas a estar completamente comoditizado. ¿Podés usar la IA para hacer producciones propias que antes te tomaban un día entero en una hora? También.

Pero nadie puede hacer ese mismo artículo que yo hice, porque nadie tendría esas mismas ideas. No digo si es bueno o malo; por ahí alguien hace uno mucho mejor. Pero ese partió de ideas mías. Y lo que a mí se me ocurrió en ese artículo fue mirarlo desde un lado distinto al de la mayoría de la gente, que cree que lo importante es la infidelidad. La infidelidad pertenece a la vida privada de las personas, y lamento su situación personal, la de su familia y la de su pareja. Yo fui emprendedor y dirigí compañías durante muchos años. Estuve en muchos directorios de emprendimientos creados por otros, y una de las cosas que más sabe cualquiera que maneje una compañía es que es muy sensible administrar los conflictos de interés.

Entonces, una cosa es tener una aventura extramatrimonial con cualquier persona y otra es tenerla con una clienta que le compra USD 5.500 millones al año a tu compañía, o con una empleada que, jerárquicamente, responde a vos dentro de la empresa. El manejo de conflictos de interés es un temón que no vi que se estuviera hablando lo suficiente en ningún lado. La segunda cosa es que el tipo le mintió descaradamente a su propio board, a la gente de su compañía. Y cuando manejás una compañía, si estás en el directorio, ves la empresa a través de los ojos de quien la dirige. No podés meterte en todos los detalles. Si le perdés la confianza a la persona que la dirige, no podés seguir.

No tenés manera de seguir con una persona que te mintió mirándote cara a cara. En la Argentina pasan cosas tan bizarras en ciertos terrenos que uno medio cree que todo vale. Está esa famosa frase: “Siga, siga”. Pero en un mundo en serio, no. Y va a ser interesante mirarlo, porque el mundo está cada vez más bizarro. Jensen Huang es un tipo increíble, genial, como pocas personas en la historia de la humanidad; quizás solo superado por Elon Musk. ¿Le da eso derecho a mentir? Y no me importa la aventura extramatrimonial. Eso será un problema personal de él y de su esposa. ¿Le da derecho a mentir y a manejar los conflictos de una compañía sin tenerlos en cuenta? La verdad es que no. Cómo se resuelva esto, que todavía está por delante —porque hay mucha gente, de nuevo, pidiendo que lo recontraten y quien nos escuche quizás ya sepa cómo terminó la historia—, para mí es clave.

Estamos en un momento bisagra, en el que muchas de las decisiones que tomemos sobre cómo se gesta la inteligencia artificial hacia adelante, qué usos se admiten y cuáles no, son fundamentales. Otra de las cosas que está pasando mucho con IA, y que crece fuerte, es la creación de personas artificiales. Muchos crean parejas o el rol que quieran: amantes, jefes, subordinados. Vos podés darles cualquier característica, una apariencia física, una personalidad, y decidir qué intereses tienen. Y cada vez más gente se engancha y pasa más horas en conversación o en intercambio permanente con estas personas artificiales.

El especialista recomendó entrenar una inteligencia artificial con información propia, preferencias y vínculos de trabajo cotidiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

—¿Cuál es la consecuencia a nivel cognitivo de ese secuestro de atención?

—Cualquiera que trabaje en una escuela lo sabrá. Pero también nos pasa a los adultos. ¿No sentís que tu capacidad de prestar atención y tu memoria se desplomaron en los últimos años? Históricamente no se hablaba del celular en el cine. Después empezaron a decir: “Por favor, apaguen sus celulares”. El otro día pasó algo muy loco: ya no decían “Apaguen sus celulares”, sino “Bájenle el brillo”. Ya asumen que no vas a poder estar una hora y media sin mirar el teléfono. Entonces, por lo menos, bajale el brillo para no joder al de al lado. Es de locos. No podemos estar una hora y media sin mirar el teléfono. Escuchamos los audios a uno punto cinco y, cuando ponés un audio a velocidad normal, por alguna razón te parece que todo el mundo está deprimido. “¿Qué le está pasando? ¿Está triste?”. No: habla como hablan los seres humanos. Pero nos acostumbramos a escuchar todo a mayor velocidad.

Ese acelere tiene montones de consecuencias sobre la vida de las personas. Mi apuesta, para no sonar demasiado pesimista, es que, si entendemos las cosas que están pasando, tenemos la posibilidad de hacerlas distinto. Estamos a dos o tres años de crear la bomba atómica. Es 1942, 1943. Estamos a tiempo de tomar otro camino, de elegir qué camino queremos tomar. Yo hablo por eso. En el video en el que hablé de los peligros de la inteligencia artificial, hay tres peticiones que circulan en el mundo para tratar de ralentizar el ritmo de avance, enfocarlo en usos positivos y prohibir ciertos usos de IA. ¿Van esas iniciativas a tener éxito? ¿Van a lograr frenar este meg negocio? No lo sé. Pero estamos en un momento en el que todavía podemos incidir.

—¿Cómo influye la inteligencia artificial en una campaña presidencial? ¿Qué creés que hace cinco años, cuando esto no estaba en auge ni en nuestras vidas cotidianas, no podía pasar que hoy sí?

—Si pensamos en la última elección presidencial argentina, muy poquito antes de la votación, había circulado un video falso de Mauricio Macri, donde creo que bajaba la candidatura de Silvia Lospennato y decía que apoyaba al candidato de Milei, o una cosa así. Y era tan burdo, que quizá lo que a mí me sorprendió no es que circulara un video falso, es que lo hicieran tan mal. Y mucha gente se lo creyó igual. Vos ves los videos que yo hago con mi avatar, hablando desde lugares insólitos en mis videos y son mejores que yo en cámara. Yo fantaseo a esta altura con decir para qué diablos me voy a un estudio y me grabo si puedo generar imágenes mías mejores de lo que yo mismo soy capaz de actuar de mí.

Lo que ya es un hecho es que, si en la próxima elección quieren hacer circular videos de gente diciendo cualquier cosa con un nivel de realismo total, hoy cualquier pibe puede hacerlo en cinco minutos desde el celular. Me sorprendería que, en la próxima campaña presidencial, no abunden videos de todo tipo. El mayor quilombo es que alguna gente se los va a creer. Pero, sobre todo, la gran mayoría no va a poder creer nada, ni saber cuál es el mensaje que realmente quiere dar un candidato. En X, por ejemplo, la falsedad en texto nos resulta más fácil de detectar que en una imagen o un video. Pero Instagram también está lleno de contenido trucho.

No todo, pero gran parte de los videos no son reales y están diseñados para viralizar. Lo que creo que va a terminar pasando es que nos va a ir dejando de importar, porque es tan difícil y tan agobiante, mentalmente, el esfuerzo de tratar de separar lo genuino de lo falso que, en algún momento, creo que nos vamos a relajar y nos va a dar lo mismo. Pero, en ciertos terrenos, como las campañas políticas, es muy delicado que te dé lo mismo si lo que dijeron es verdad o mentira.

Bilinkis alertó sobre la expansión de personas artificiales que pueden asumir roles de pareja, jefe, subordinado o amante en la vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

—En uno de tus videos contabas que hay récords de depresión y ansiedad y que casi la mitad de los jóvenes latinoamericanos de 18 a 24 vive con tristeza o ansiedad persistente. ¿Dónde crees que se roza la relación entre esta estadística y pantallas?

—De a poco van apareciendo más papers y publicaciones que estudian estos temas, porque es un fenómeno relativamente reciente. Una de las dificultades para estudiar el efecto de las pantallas, y para que haya un buen instrumento o experimento científico, es que normalmente tiene que existir un grupo en una determinada condición y un grupo de control. Yo necesitaría un grupo que usa muchas pantallas y otro que no usa nada para comparar y ver cuál es el efecto. Hoy no tenés un grupo que no use nada. Entonces, se hace difícil saber, porque es un experimento que estamos haciendo con la humanidad completa. Para mí, cada vez va a ser más obvio que buena parte de lo que nos pasa en términos de salud mental tiene que ver con el tipo de consumo digital que tenemos.

De la misma manera que lo que comés afecta profundamente tu salud física, lo que consumís a nivel de contenidos afecta profundamente tu salud mental. Si te la pasás comiendo hamburguesas o comida chatarra, te va a subir el colesterol, se te van a taponar las arterias y, en algún momento, vas a terminar con diabetes o trastornos coronarios. Y si te la pasás todo el día consumiendo el tipo de contenido que consumimos hoy, en algún momento tu cerebro empieza a pasarte la cuenta. Y quizá lo más delicado es que lo que ves en las redes sociales no es real, y no solo en el sentido del contenido creado con inteligencia artificial. Quienes suben contenido propio tampoco muestran la realidad completa. Lo que compartís en redes no es la realidad de tu vida: es el mejor momento de tu día, convenientemente editado con filtros para parecer incluso mejor de lo que fue. Nadie sube un video cuando la está pasando mal.

Si bien racionalmente lo sabemos, cuando vas apretado en el colectivo, te ponés a hacer scroll y mirás videos, te parece que sos el único tarado que está en un colectivo, yendo a laburar y pasándola mal en un montón de cosas, mientras los demás se la pasan mirando atardeceres o paseando en yate por el Mediterráneo. Parte del problema es ese. Es como mirarse en un espejo que distorsiona. Nos guste o no, nos miramos en el espejo de la mirada de los demás y nos comparamos más de lo que quisiéramos. Si esa comparación está constantemente distorsionada por un filtro o por una selección de material, te parece obvio que el jardín del vecino siempre es más verde que el tuyo. Y eso es muy difícil de sobrellevar en la vida diaria.

—Aplicarse filtros también hace que tu propia imagen te genere como una dismorfia.

—A nosotros esto nos agarra un poco más grandes. Pero con los preadolescentes es un problemón. Siempre pasaba que veías a la modelo de una revista y decías: “Uy, qué bonita que es. Yo nunca voy a ser tan linda como fulanita”. Ahora te acostumbrás a ver tu cara manipulada por una IA y sentís que no estás a la altura de vos misma. No me acuerdo qué serie era, si Years and Years, en la que los chicos empezaban a usar filtros en el mundo real y salían a la calle con la cara retocada. En la medida en que eso no es posible, te encontrás con cada vez más gente que no se siente suficientemente atractiva o cómoda con su propia cara, en comparación con la que puede mostrar en redes sociales.

El uso de teléfonos y contenidos acelerados puede deteriorar la atención y la memoria según la advertencia del especialista (Imagen Ilustrativa Infobae)

—Hay mucha incertidumbre respecto del futuro del trabajo: los puestos de nivel inicial están desapareciendo y uno estudia sin saber si esos conocimientos van a servir. Pero, al mismo tiempo, en una sociedad donde cada vez se presta menos atención, se lee menos y cuesta más concentrarse, quizás no sea tan difícil destacarse. ¿Qué pensás?

—Hablábamos antes del brillo de la pantalla en el cine. Hay otra cosa que me sorprende: en la Argentina, la mayoría de las películas en idioma extranjero eran subtituladas, algo que no ocurre en todos los países. En España, casi todas las películas son dobladas. A un argentino le chocaba mucho ver una película doblada. Cada vez hay menos películas subtituladas porque la gente no llega a leer los subtítulos y prestar atención a la película al mismo tiempo. Es una locura. En un sentido, estamos involucionando. Hay muchas capacidades cerebrales que se van atrofiando si no las usás, y aparecen pequeños síntomas como ese. Las películas dobladas eran las de Disney, Pixar y las infantiles. Las películas para adultos eran subtituladas. Ya casi no pasa eso.

—Una nota de Elon Musk que publicó The Economist y que se hizo popular hace unos meses planteaba la posibilidad de que, en el futuro, vivamos de una renta universal y no necesitemos trabajar. Pero, por otro lado, hay quienes sostienen lo contrario. ¿Dónde te parece que está el eje de esta discusión sobre el propósito? Hasta ahora, muchas veces estuvo ligado a nuestro trabajo y a nuestro oficio.

—Yo vengo escribiendo sobre esto desde hace muchos años. Lo primero que escribí fue hace casi 15 años, y mi opinión cambió mucho. Hablar de ingreso universal hace 15 años era muy contracultural. Yo planteaba que, en algún momento, íbamos a tener que separar el trabajo del ingreso. Ya no iba a ser posible esto de: trabajás, cobrás; no trabajás, no cobrás. Mucha gente no iba a tener trabajo y habría que romper esa disyuntiva. Cuando volví a escribir sobre eso, cinco años después, mi argumento era el del propósito. No importa que le des a la gente un ingreso: si no tiene nada que hacer en la vida, esto va a ser un quilombo igual.

A medida que nos acercamos de verdad a escenarios que, hace 10 o 15 años, eran especulaciones sobre qué podía pasar con los empleos y la gente sin trabajo, cada vez más me parece que está mal pensado. Sobre todo por una razón mucho más básica. Cuando se habla de ingreso universal, se supone que vas a poner impuestos muy altos, lo que Bill Gates llama “impuesto a los robots”. Todo lo que se automatiza y, por lo tanto, hace que las compañías ganen muchísimo dinero porque ya no necesitan contratar gente y pueden producir lo mismo con costos mucho menores, recibe un impuesto muy fuerte. Con eso repartís plata entre las personas. Eso puede ser cierto en Estados Unidos o en China, pero toda esa ganancia de eficiencia no la van a tener las empresas argentinas. Salvo que Estados Unidos estuviera dispuesto a dar el ingreso universal a toda la humanidad y no solo a los estadounidenses, algo que no va a pasar.

Lo que me empiezo a dar cuenta cuando escucho, por ejemplo, a Elon Musk, es que los estadounidenses son extremadamente autocentrados. Entonces, la idea de un ingreso universal es viable en dos o tres países. Te diría que ni siquiera en Europa, que ya tiene un Estado de bienestar grande y pesado, hay margen para aumentar la recaudación en proporción a lo que haría falta. Las objeciones, para mí, se van acumulando, y las tensiones también. ¿Cómo vamos a pilotear un escenario real si llegamos a un porcentaje alto de reemplazo del trabajo humano? Yo siento que el ingreso universal no funciona. Va a funcionar, de nuevo, en dos países del mundo, tal vez.

Bilinkis advirtió que quienes no aprendan a usar inteligencia artificial enfrentarán problemas laborales, y quienes la usen mal perderán valor propio (Imagen Ilustrativa Infobae)

—Hay un concepto de Nassim Taleb, estadístico y ensayista libanés-estadounidense, que me interesa mucho: el de lo antifrágil. Plantea que algunas cosas que inicialmente parecen una tragedia terminan impulsando una evolución mucho mayor de la que imaginábamos o creíamos posible. ¿Pensás que este concepto se puede aplicar a lo que estamos viviendo o estamos frente a un fenómeno sin precedentes, que no podemos comparar con nada anterior?

—Creo que podemos hacer las cosas para que todo salga bien, pero, si somos descuidados, hay muchas chances de que no. ¿Podés ir a 300 km/h por la Panamericana y no chocar? Sí. Pero hay altas posibilidades de que agarres mal una curva y te pongas el auto de sombrero. Va a depender mucho de cómo juguemos el partido de acá en adelante. Si actuamos con el nivel de imprudencia que venimos mostrando en los últimos tres o cuatro años, ¿puede salir bien? Sí. Pero la probabilidad es baja.

¿Podemos hacer cosas para maximizar las chances? Sí: tendríamos que ir más despacio y pensar mejor cómo entramos a cada curva. Franco Colapinto puede manejar bajo la lluvia a 300 km/h; vos y yo no. Entonces, si vamos vos y yo manejando a esa velocidad, la probabilidad de que choquemos es altísima. Mi sensación es que estamos en un momento en el que todavía podemos incidir. Poco, cada uno individualmente, pero mucho como sociedad, en qué rumbo tomen las cosas. Y esa es la principal razón por la que hablo. No es para deprimirnos ni amargarnos. Es porque siento que todavía tenemos una oportunidad. Como si nos hubieran preguntado en 1943: “Che, ¿hacemos la bomba atómica o no?”. No, no la hagas.

—¿En qué otra cosa cambiaste de opinión en los últimos seis meses o en el último año?

—En muchas. En relación a la IA, el año pasado es la década del 80. Mi manera de trabajar cambió más de este año al año pasado que del año pasado a la década del 80.

—¿Cuál fue el gran cambio?

—La IA agéntica. Esto que te contaba antes de poder plasmar un artículo mío y bajar de un día de laburo a una hora para hacer algo quizá de mejor calidad del que podía hacer yo solo antes.

Bilinkis planteó que una superinteligencia podría resolver problemas que la humanidad no logra enfrentar, como enfermedades y calentamiento global (Imagen Ilustrativa Infobae)

— ¿Con ChatGPT no lo podías hacer el año pasado?

—Con ChatGPT, la última versión del año pasado, no. Eso es de este año. Y no es ChatGPT: es usar la IA agéntica, una herramienta que está disponible en el mismo plan que hoy tiene todo el mundo. No en la versión gratuita, pero sí en la versión paga más barata. La mayoría de la gente no la está usando. Entonces, cuando yo le digo a muchas personas que la inteligencia artificial es revolucionaria, por la manera en que la usan me responden: “Pero ¿qué tiene de tan especial?”. Hoy, cuando usás bien la IA, te cambia por completo la vida. A mí me cambió mucho, me abrió muchos horizontes y modificó mi manera de encarar el trabajo.

El producto más visible de mi trabajo son los videos que hago en mi canal de YouTube. Para compararlo, mirá los del año pasado y los de este: es un abismo. Hacer animación era muy difícil, muy caro y tomaba muchísimo tiempo. No era fácil conseguir gente buena que lo hiciera. Hoy le decís a Claude: “Te doy el guion, armame 25 animaciones”, y te hace un trabajo extraordinario en un ratito. Como todo, tiene dos caras. Como creador, tengo herramientas a mi disposición, gratis o casi gratis, que el año pasado ni imaginaba posibles. Ahora, los que eran animadores, no sé qué estarán planeando hacer el año que viene.

—Si tuvieras que darme un consejo concreto, algo como “usá esta herramienta, bajate esta aplicación o dedicate dos horas a aprender esto”, ¿qué recomendarías? ¿Hay algo que creas que todavía está haciendo poca gente y que podría ser especialmente útil?

—Cuando empezó todo el fenómeno de la IA agéntica, durante el verano de 2026, uno de mis grandes desafíos era cómo explicarle a la gente el uso de una tecnología que, a priori, parece bastante compleja. Me puse a hacer una guía escrita. La hice durante febrero y la publiqué en marzo: es un PDF gratuito que se descarga desde mi página. Explica cómo ponerse al día con las herramientas más avanzadas de inteligencia artificial, pensado para alguien que no sabe nada. Videos complejos para programadores hay de sobra. Si querés buscar cómo usar IA agéntica, vas a encontrar millones de videos y lo más probable es que no entiendas nada.

Mi desafío fue, como siempre con mi contenido, cómo lograr que audiencias masivas entiendan este tema. Armé esa guía, sigue ahí y la actualizo todos los meses, porque todo cambia tanto que tengo que actualizarla mensualmente. Me permito recomendarla porque es gratis y no la hago como negocio: cualquiera puede bajarla. Tenés que entender cómo usar IA agéntica. Y la primera diferencia, que es muy grande, es que dejás de usar una IA y pasás a usar tu IA. O sea, gran parte del desafío de una IA agéntica es entrenarla con tu información, tus preferencias, tu trabajo y las personas con las que trabajás.

Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho dar: empezar a usar una IA cualquiera se parece mucho más a contratar a una persona para que empiece a trabajar con vos. El primer día no le podés pedir demasiado. No sabe a qué te dedicás ni cómo te gusta hacer las cosas. Los primeros días con una persona nueva en tu equipo, básicamente, le estás enseñando. Una IA agéntica es igual. Si empezás a usarla el primer día, no sabe nada de vos: es lo mismo que ChatGPT. Por supuesto, podríamos hablar una hora también de todos los riesgos de privacidad, etcétera. Pero cuando armás tu propia IA, ahí es donde cambia todo.

El emprendedor alertó que la inteligencia artificial puede multiplicar la desinformación, facilitar hackeos y profundizar la manipulación social (Imagen Ilustrativa Infobae)

—Santi, voy a despedirte con la última pregunta que le hago a todos los invitados y más que una pregunta es que nos cuentes algo que en el último tiempo te sorprendió, te conmovió, te dejó pensando, te llamó la atención. Algo que creas que como último mensaje vale la pena contar.

—Yo vivo en un estado de vértigo permanente y espero haber podido transmitir algo de todo eso, tanto de lo bueno como de lo malo, en este rato que estamos conversando. Vivo con mucho entusiasmo y mucha angustia cotidianamente porque, cuando estás todo el tiempo atento a lo que pasa, es fascinante y aterrador. Y no hay uno sin el otro. Es muy raro estar, a la vez, tan entusiasmado y tan preocupado por algo. Le dedico casi mi vida a este tema y no puedo dejar de ver lo que veo. Cuando alguien me para en la calle y me dice: “Che, Santi, basta de tirar bajones”, ¿qué querés que le haga? Es la que nos toca.

—Si tuvieras que identificar una fuente de angustia, pero no pensando en ese futuro lejano del que hablábamos, con las máquinas dominando el mundo, sino en un escenario más próximo, ¿cuál sería ese riesgo que te hace pensar: “Esto puede pasar ya”?

—Son dos cosas. Yo tengo hijos que están justo en el momento de entrada al mercado laboral, recibiéndose de la universidad. La verdad es que no quisiera tener 20 años hoy. Mi vida ya, más o menos, está rumbeada. Estar en una situación en la que tengo que hacer una apuesta a cinco o diez años, con tan poco diagnóstico respecto de cómo puede ser el mundo en ese período, me hace pensar que no sé cómo elegiría hoy no ya una carrera universitaria, sino una carrera profesional. Cómo elegiría hacia dónde rumbear mi carrera. Fijate: si hace cinco años me preguntabas cuál era la mejor profesión de todas, todos decíamos programador. Hoy es la primera profesión que va a desaparecer. Ya está desapareciendo. Vos le das a una IA sofisticada cualquier programa, Photoshop, por ejemplo, y le decís: “Haceme ingeniería inversa y armame uno”.

Hoy agarrás cualquier producto de software y lo copiás. A la gente que se dedicaba a poner su cabeza para desarrollar un producto brillante, todo esto la deja muy desacomodada cuando, de repente, se da cuenta de que el castillo que venía construyendo no era de cemento, sino de naipes. A nivel laboral, estamos empezando a tener los síntomas de lo que la tecnología puede hacer con nuestros trabajos. Creo que 2027 va a ser un año en el que quienes no entiendan cómo usar inteligencia artificial van a estar en problemas. Y quienes la usen mal van a caer en esta comoditización de la que hablábamos antes. Pero también creo que estos episodios de hackeos que venimos viendo, y distintos tipos de incidentes informáticos, van a ir en aumento. Hace poco pasó: hay una tecnología con la que estaban hechas casi todas las páginas web del planeta, que se llama PHP.

Es muy difundida, muy sólida, una especie de Ford Falcon de las páginas web. La IA le encontró una vulnerabilidad y hubo sitios enteros, gobiernos, que tuvieron que bajar sus páginas web hasta que pudieron emparchar los problemas que la IA había encontrado. Vamos a empezar a tener incidentes en los que la IA va a romper cosas importantes. Se supone que, hace unas semanas, hubo un incidente en el que todos los aviones de Estados Unidos volvieron a tierra. Solo el 11 de septiembre había pasado que mandaran a todos los aviones a aterrizar o que no despegaran. Ahora pasó por una falla de software. El software ya está metido en todo en nuestra vida: los autos se manejan por software, el control aéreo, el sistema financiero. Hay vulnerabilidad. Si atacás el software, hoy te llevás puesta a la humanidad.

—Solo para no terminar este episodio en una nota tan aterradora. Dame algo que te genera optimismo.

—Todo. Lamento que quizás hablamos más de las cosas jodidas que de las buenas. Cuando digo: “Mi vida laboral cambió más en los últimos 12 meses de lo que había cambiado en las últimas dos décadas”, es real y es maravilloso. Vivo todos los días con un entusiasmo increíble que, a veces, incluso cuando lo transmito, hace que la gente diga: “Uh, otra vez con la IA”. Son las dos cosas, y no son contradictorias. A mí me hace acordar mucho a una montaña rusa. Tuve la suerte de ir con mis hijos a uno de estos parques de diversiones grandes. Estaba en la fila para subir a una montaña rusa muy fuerte y me dolía la panza, sentía un nudo en el estómago. Cuando me bajo, le digo a mi esposa, que no se sube ni loca a estas montañas rusas: “No sabés el nudo que tenía en el estómago mientras esperaba en la fila”. Y ella me responde: “Si te provoca eso, ¿por qué subís?”. Y yo le digo: “Por eso”. Los autitos chocadores no me provocan nada; por eso no voy. Hay algo en esa sensación de nerviosismo, después de haberlo hecho, que te mueve. Esto es lo mismo: una montaña rusa, con todo lo bueno y lo malo.