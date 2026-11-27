Los organoides cerebrales viajaron 40 días, a la Estación Espacial Internacional para estudiar respuestas celulares vinculadas con el Alzhéimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un grupo de investigadores de la Universidad de California en San Diego envió al espacio modelos microscópicos de cerebro humano para observar un proceso que suele permanecer oculto durante décadas que se relaciona con demencias.

Tras 40 días en la Estación Espacial Internacional, los organoides expuestos a microgravedad, radiación y alteraciones del ritmo circadiano mostraron cambios vinculados con el Alzheimer. El resultado aporta una plataforma experimental poco habitual para estudiar cómo reaccionan las neuronas frente a condiciones de estrés y cómo esa reacción depende de la genética de cada muestra.

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El trabajo, publicado en la revista Science Advances, se concentró en organoides corticales, pequeñas estructuras tridimensionales creadas a partir de células madre. No son cerebros completos ni reproducen toda su complejidad, pero conservan tipos celulares, conexiones y funciones que permiten seguir procesos neurológicos en un entorno controlado. En este caso, el equipo los utilizó para observar mecanismos asociados con las formas familiares, poco frecuentes, de la enfermedad de Alzheimer.

La investigación partió de una dificultad central: los cambios cerebrales que desembocan en Alzheimer pueden comenzar hasta 30 años antes de los primeros síntomas. El acceso al cerebro humano también enfrenta límites evidentes y los modelos disponibles no reflejan todas las etapas de una patología que carece de una causa única en la mayoría de los casos. Por esa razón, el laboratorio de la neurocientífica Alysson Muotri buscó en el entorno espacial una forma de acelerar o volver más visibles ciertos fenómenos celulares.

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Los científicos prepararon grupos de organoides con mutaciones en los genes APP, PSEN1 y PSEN2. Esas variantes genéticas se asocian con casos hereditarios de Alzhéimer. Otros modelos, sin esas alteraciones, funcionaron como controles. Una parte viajó a la estación orbital y otra quedó en la Tierra bajo condiciones de cultivo similares, lo que permitió comparar los efectos del vuelo con los observados en el laboratorio.

“Los vuelos espaciales proporcionan un entorno único para estudiar las respuestas neuronales relevantes para las enfermedades neurodegenerativas. En este estudio, organoides corticales humanos derivados de células madre pluripotentes inducidas que portan mutaciones de la enfermedad de Alzheimer familiar se cultivaron en la Estación Espacial Internacional junto con controles durante 40 días”, describieron los científicos.

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El investigador Alysson Muotri, de la Universidad de California en San Diego, sostiene una placa que contiene organoides cerebrales. (Erik Jepsen/Universidad de California en San Diego)

El viaje no expuso a los modelos a una sola variable. La microgravedad modifica el comportamiento físico de las células; la radiación suma daño potencial; los campos magnéticos cambian a lo largo de la misión y los ciclos habituales de luz y oscuridad pierden estabilidad.

Esa combinación crea una presión biológica que afecta la energía celular, las mitocondrias, la inflamación y los mecanismos de defensa ante moléculas reactivas.

Para los investigadores, ese escenario no equivale al cerebro de una persona enferma. Tampoco permite trasladar los resultados de forma directa a tratamientos. Su interés radica en que el espacio funciona como un laboratorio donde varios factores de estrés actúan a la vez, con consecuencias que pueden iluminar rutas moleculares difíciles de detectar en cultivos convencionales.

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Las mutaciones respondieron de forma diferente al estrés del vuelo espacial

El experimento comparó modelos con mutaciones hereditarias y controles sanos, bajo condiciones similares en la Tierra y en el espacio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis posterior al regreso mostró que cada antecedente genético siguió un patrón propio. Los organoides con mutación APP registraron mayor cantidad de beta-amiloide, una proteína que forma placas entre las neuronas en los cerebros afectados por Alzhéimer. En los modelos con la mutación PSEN2, el equipo encontró niveles superiores de una versión modificada de la proteína tau, ligada a los ovillos neurofibrilares característicos de la enfermedad.

Los organoides con alteración en PSEN1 ofrecieron otro resultado: cambios extensos en la actividad de sus genes. Esa diversidad importa porque el Alzhéimer no se manifiesta del mismo modo en todas las personas, incluso entre quienes poseen mutaciones de alto riesgo. El experimento sugiere que un mismo ambiente extremo puede activar respuestas muy distintas según la base genética de las células.

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“Se reveló un cambio coordinado en los estados neuronales y celulares durante el vuelo espacial. El vuelo espacial se asoció con cambios en el procesamiento de amiloide-β y la fosforilación de tau, aunque la magnitud de estas respuestas varió según los antecedentes genéticos. El análisis de vías identificó un aumento de firmas relacionadas con la sinapsis y la neurotransmisión. El análisis integrador reveló además programas convergentes que involucran el procesamiento de ARN, la organización de la cromatina, la dinámica del citoesqueleto y las respuestas al estrés celular”.

Las muestras con mutación APP registraron más beta amiloide, una proteína asociada con las placas que afectan las conexiones neuronales (ISS)

La referencia al amiloide-β y a la tau sitúa los hallazgos en dos mecanismos conocidos de la enfermedad. El primero se acumula fuera de las neuronas y forma placas; el segundo puede adquirir modificaciones químicas, agruparse dentro de las células nerviosas y alterar su funcionamiento. Ambos procesos se asocian con la pérdida de conexiones neuronales, el deterioro cognitivo y la reducción progresiva del volumen cerebral.

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El estudio detectó además señales en genes relacionados con la sinapsis y la neurotransmisión, dos funciones esenciales para que las neuronas intercambien información. También identificó cambios en la producción de energía, el procesamiento del ARN, la organización de la cromatina y el citoesqueleto. El ARN participa en la fabricación de proteínas; la cromatina regula qué instrucciones genéticas quedan disponibles para la célula; el citoesqueleto sostiene su forma y facilita el transporte interno de materiales.

Entre las moléculas que aparecieron en todos los grupos destacó CIRBP. Esta proteína ayuda a las células a responder frente a presiones ambientales y físicas. Sus niveles aumentaron después del vuelo espacial, junto con modificaciones en redes celulares que la conectan con la señalización neuronal y otros sistemas internos. La coincidencia no prueba que CIRBP cause Alzhéimer ni que sea una diana terapéutica, aunque la coloca entre los elementos que el equipo planea estudiar con más detalle.

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La microgravedad y la radiación espacial alteraron procesos celulares, entre ellos la producción de energía y el procesamiento del ARN (FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL)

“Lo que estamos observando sugiere que las diferentes formas genéticas pueden responder de manera muy distinta ante el mismo estrés” y comprender esas diferencias podrían conducir a tratamientos más específicos, indicó Alysson Muotri, de la Universidad de California y uno de los firmantes.

La posibilidad de distinguir respuestas por mutación resulta uno de los aspectos relevantes del trabajo. Los tratamientos para el Alzhéimer enfrentan una enfermedad heterogénea: el diagnóstico reúne trayectorias biológicas diferentes y, en la mayor parte de los casos, no existe una mutación hereditaria identificable. Un modelo capaz de separar reacciones celulares según su origen genético podría aportar datos para diseñar investigaciones más precisas.

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El experimento ofrece una referencia, pero todavía no reproduce la enfermedad humana

Los organoides representan una parte del tejido cerebral y carecen de elementos presentes en un organismo completo. No tienen la circulación sanguínea, el sistema inmunitario integral ni la arquitectura madura de un cerebro adulto. Además, las mutaciones seleccionadas corresponden a una proporción reducida de los casos de Alzhéimer. Estas limitaciones obligan a interpretar los resultados como señales iniciales, no como una explicación definitiva del trastorno.

Los organoides permiten estudiar células humanas sin intervenir sobre pacientes, aunque no reproducen todas las funciones del cerebro adulto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, el modelo permite observar células humanas durante un período prolongado sin intervenir sobre pacientes. El grupo de Muotri ya utilizó organoides en otras líneas de investigación y uno de sus trabajos previos aportó información para un ensayo clínico sobre el síndrome de Rett, un trastorno genético del neurodesarrollo que afecta sobre todo a niñas y provoca una pérdida gradual de habilidades motoras y del habla después de un inicio aparentemente normal.

El interés por los modelos espaciales también crece porque diversos experimentos ya mostraron que los vuelos orbitales modifican la biología de células madre, grupos de neuronas, tejido cardíaco y otras células cerebrales. El cuerpo humano sufre efectos de la microgravedad y la radiación, dos factores que obligan a las células a reorganizar procesos básicos. En el caso de las neuronas, esos cambios pueden revelar vulnerabilidades útiles para la investigación de enfermedades neurodegenerativas.

El Alzhéimer constituye la causa más frecuente de demencia. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, en 2021 vivían 57 millones de personas con algún tipo de demencia en el mundo, y entre el 60 % y el 70 % de los casos correspondían a Alzhéimer. La enfermedad afecta memoria, lenguaje, pensamiento, conducta y autonomía, aunque no forma parte inevitable del envejecimiento.

“Estos hallazgos exploratorios indican que el vuelo espacial modifica la regulación neuronal en organoides cerebrales humanos, revelando respuestas moleculares coordinadas relevantes para la biología de la enfermedad de Alzheimer”, concluyeron los expertos.

La siguiente etapa buscará determinar si las alteraciones detectadas en órbita aparecen también en modelos terrestres que reproduzcan componentes concretos del estrés espacial. El equipo analizará, además, si proteínas como CIRBP influyen de manera relevante en la evolución de mecanismos asociados con el Alzhéimer.