El modelo de Los Cuatro Jinetes describe el impacto de la crítica, el desprecio, la actitud defensiva y el bloqueo en la pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una discusión puede comenzar por algo mínimo: un mensaje que no llegó, una cuenta sin pagar o el cansancio al final del día. Pero a veces aparece una frase que parece inofensiva y pesa más que el motivo inicial: “No sé para qué intento hablar con vos”, “Sos imposible” o “Claro, porque vos siempre sabés más”.

Según las investigaciones de los psicólogos John y Julie Gottman sobre relaciones de pareja, esas expresiones pueden formar parte del desprecio, un patrón de comunicación asociado con un mayor riesgo de divorcio. También pueden aparecer en burlas, gestos de fastidio o miradas que transmiten rechazo.

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No se trata de una discusión ocasional ni de un comentario desafortunado después de una jornada difícil. El riesgo aparece cuando la descalificación se vuelve una costumbre y una persona empieza a hablarle a la otra desde la superioridad. El vínculo deja de ser un espacio donde ambos pueden equivocarse y pasa a sentirse como un lugar donde hay que estar alerta.

El desprecio, el patrón comunicacional más asociado al divorcio

Los psicólogos identificaron cuatro formas de comunicación que suelen dañar una relación cuando se repiten: la crítica, el desprecio, la actitud defensiva y el bloqueo comunicacional. Los denominaron Los Cuatro Jinetes.

La investigación de John y Julie Gottman determinó que el desprecio constituye el predictor comunicacional más fuerte de divorcio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre esos patrones, el desprecio es el que mostró una asociación más fuerte con el divorcio. Aparece cuando el desacuerdo deja de centrarse en un hecho concreto y pasa a descalificar a la otra persona. No expresa solo enojo: transmite superioridad, rechazo o falta de respeto.

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La diferencia entre una queja y el desprecio está en el lugar hacia donde apunta la frase. Decir “me dolió que no me avisaras que llegabas tarde” habla de una situación puntual. Decir “sos un egoísta, nunca te importó nadie” transforma ese hecho en una condena sobre la persona.

Cuando ese modo de hablar se vuelve frecuente, deteriora el respeto, la cercanía y la seguridad emocional. La pareja puede dejar de discutir para resolver un problema y empezar a hacerlo para defenderse.

La crítica, la defensa y el silencio pueden formar un ciclo difícil de cortar

La crítica suele aparecer antes que el desprecio. Surge cuando un desacuerdo deja de centrarse en una conducta y se dirige contra el carácter de la otra persona. “Me gustaría que organizáramos mejor los gastos” no genera la misma reacción que “sos un desastre con la plata”, explican los especialistas.

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La queja señala un hecho puntual, mientras que el desprecio transforma el desacuerdo en un ataque contra la persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después puede llegar la actitud defensiva. Uno responde con justificaciones, el otro suma reclamos y ambos dejan de escuchar. “No fue mi culpa”; “Vos hacés exactamente lo mismo”; “Si reaccioné así fue porque me provocaste”. La conversación se vuelve una competencia para demostrar quién sufrió más o quién tiene razón.

El cuarto patrón es el bloqueo comunicacional. Una persona se queda callada, mira el teléfono, cambia de tema o se va de la habitación. Desde afuera, ese silencio puede sentirse como indiferencia o castigo. Sin embargo, muchas veces refleja un estado de saturación: el cuerpo se acelera, la respiración cambia, las ideas se confunden y seguir hablando parece imposible.

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Para quien queda del otro lado, ese retiro puede resultar desesperante. La discusión original queda atrás y aparece otra herida: la sensación de no importar.

Estos comportamientos no determinan por sí solos el final de un matrimonio. El problema aparece cuando se convierten en la forma habitual de enfrentar cualquier conflicto.

Cómo frenar el desprecio antes de que el daño se acumule

Detener el desprecio no implica fingir que no hay enojo. Tampoco supone aceptar situaciones que lastiman para evitar una pelea. El primer paso puede ser reconocer cuándo el reclamo deja de referirse a lo que ocurrió y se transforma en un ataque personal.

Una pausa comunicada y acordada en medio del enojo permite regular la alteración corporal sin recurrir al abandono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En vez de decir “nunca estás”, una persona puede intentar expresar “me sentí solo cuando no respondiste”. En lugar de “no te importa nada”, puede decir “necesitaba que me acompañaras hoy”. No es fácil hablar desde la vulnerabilidad cuando hay dolor acumulado. Pedir puede sentirse más riesgoso que atacar, sobre todo si alguien aprendió durante años que mostrar una necesidad era quedar expuesto.

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Cambiar el tono no resuelve de inmediato la diferencia, pero puede evitar que la conversación se convierta en una escena de daño. Las frases que describen una emoción o una necesidad concreta abren más espacio que las que definen al otro por su peor momento.

Cuando uno de los dos se siente desbordado, hacer una pausa también puede ayudar. La clave está en no desaparecer ni usar el silencio como castigo. Una frase breve puede ordenar el momento: “Estoy muy alterado y necesito calmarme. Quiero retomar esto más tarde”. Esa aclaración puede marcar la diferencia entre una retirada que abandona y una pausa que protege la conversación.

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Caminar unos minutos, respirar con lentitud, tomar agua, escuchar música o sentarse en silencio puede ayudar a bajar la intensidad física. Después, el problema probablemente siga ahí, pero las palabras pueden encontrar otro lugar desde donde salir.

El aprecio cotidiano también es una forma de reparación. Agradecer un gesto, reconocer un esfuerzo o nombrar algo que todavía se valora del otro no borra las diferencias. Puede, sin embargo, devolver un poco de humanidad a una relación que quedó atrapada en el reproche.

Las heridas personales también pueden influir en la estabilidad de una pareja

Un estudio que siguió durante doce años a 368 parejas heterosexuales recién casadas en Los Ángeles examinó variables relacionadas con la comunicación, el contexto socioeconómico y las experiencias personales de cada integrante.

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El humor, la calidez en el trato y la terapia profesional funcionan como factores de protección frente al desgaste del vínculo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al finalizar el seguimiento, el 39% de las parejas se había divorciado o separado. Dentro de esa muestra, las vulnerabilidades acumuladas de las esposas mostraron la asociación más clara con la ruptura. Esas variables incluían adversidad en la infancia, antecedentes de abuso físico o sexual, consumo problemático de sustancias, emociones negativas frecuentes y haber crecido sin padres casados.

Ese resultado no indica que una historia dolorosa condene a una persona al divorcio. Tampoco atribuye a las mujeres la responsabilidad de que un matrimonio termine. Describe un hallazgo dentro de una población concreta, integrada en su mayoría por parejas hispanas y con ingresos inferiores al promedio de Estados Unidos.

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Las experiencias tempranas pueden influir en la forma de confiar, pedir ayuda o tolerar una discusión. Para alguien que creció en un entorno imprevisible, una demora en responder un mensaje puede sentirse como abandono. Para otra persona, una conversación íntima puede despertar el impulso de alejarse porque depender de alguien parece peligroso.

El mismo estudio encontró que las parejas con mayor calidez, humor, capacidad para resolver problemas y menor hostilidad podían reducir gran parte del riesgo asociado con esas vulnerabilidades. La comunicación respetuosa puede funcionar como un factor de protección, incluso cuando existen heridas previas.

Pedir ayuda no significa que la relación haya fracasado

Hay parejas que logran modificar estos patrones al reconocerlos y hablar de ellos antes de que el daño se acumule. Otras necesitan un espacio acompañado para entender por qué una frase activa tanto dolor, por qué el silencio aparece como refugio o por qué cada discusión termina pareciéndose a la anterior.

La terapia de pareja puede ser una alternativa cuando el desprecio, la hostilidad o el bloqueo se vuelven frecuentes. También puede resultar útil el acompañamiento individual, sobre todo si hay experiencias de violencia, abuso, consumo problemático o sufrimiento emocional que exceden la dinámica de la relación.

A veces, el cambio empieza en un instante pequeño: detener una ironía antes de decirla, admitir que una frase hirió, pedir una pausa sin cerrar la puerta o atreverse a explicar qué hay detrás del enojo. No todas las relaciones pueden o deben sostenerse. Pero reconocer el modo en que se habla, se escucha o se calla puede abrir preguntas que hasta entonces quedaban escondidas bajo la discusión de siempre.