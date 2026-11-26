Tom Stoltman comparte sus entrenamientos en una antigua estación de bomberos en Escocia junto a su hermano Luke Stoltman (Captura de video: YouTube)

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Con marcas personales de 400 kg en sentadilla, 430 kg en peso muerto y 250 kg en press de banca, Tom Stoltman organiza sus entrenamientos en una semana de cinco días que combina levantamientos máximos, pruebas de Strongman, recuperación y trabajo cardiovascular.

El atleta escocés, tres veces campeón de “El Hombre Más Fuerte del Mundo”, distribuye los principales esfuerzos físicos entre el lunes y el viernes. Los fines de semana quedan destinados al descanso.

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Según contó en una entrevista con Men’s Health, la bicicleta estática forma parte de su preparación diaria, junto a disciplinas que exigen potencia y resistencia, como los arrastres de camiones y las carreras con sacos de arena.

Lunes: peso muerto y fuerza máxima

La semana de Stoltman comienza con uno de los ejercicios centrales de su preparación: el peso muerto. El levantamiento desde el suelo concentra la carga principal de esta jornada, cuando el cuerpo llega con mayor recuperación tras dos días de descanso.

Tom Stoltman inicia la semana de entrenamiento con el peso muerto, ejercicio en el que ostenta una marca de 430 kg (Captura de video: YouTube/@StoltmanBrothers)

El strongman de 32 años tiene su mejor registro en esa disciplina en 430 kg. Su programa separa este trabajo del entrenamiento de piernas, que realiza varios días después para administrar el desgaste físico.

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Stoltman explicó que los ejercicios de fuerza no representan el único requisito de su deporte. “Existe la idea errónea de que solo somos tipos grandes que no estamos en forma. Corremos con bolsas de arena de 100 kg y tiramos de camiones. Hay que estar en forma para hacer eso”, declaró a Men’s Health.

Martes: press por encima de la cabeza

La segunda jornada está dedicada al desarrollo de la fuerza para los movimientos por encima de la cabeza. En las competencias de Strongman, Stoltman debe levantar objetos como troncos de más de 100 kg, una prueba que exige potencia en hombros, brazos, espalda y tronco.

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Las sesiones de los martes desarrollan la fuerza necesaria para elevar troncos de más de 100 kg por encima de la cabeza (Instagram/@menshealthuk)

Este tipo de ejercicio prepara al atleta para las pruebas de levantamiento que forman parte de los torneos, en las que debe elevar cargas considerables por encima de su cabeza.

Miércoles: recuperación activa

La mitad de la semana está destinada a reducir la exigencia física. Ese día realiza recuperación activa, con opciones que pueden incluir un paseo en bicicleta, pesas ligeras o una caminata rápida.

El objetivo es mantener el movimiento sin repetir el nivel de exigencia de las jornadas de fuerza máxima. Esta pausa relativa permite llegar en mejores condiciones a los dos últimos días de entrenamiento.

Jueves: sentadillas y entrenamiento de piernas

El atleta retoma los ejercicios de tren inferior. Las sentadillas ocupan un lugar prioritario en esa sesión. El atleta señaló que ese movimiento constituye uno de los fundamentos del strongman, una especialidad que demanda fuerza para cargar, empujar, tirar y trasladar objetos de gran peso.

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Las sentadillas concentran el trabajo de piernas de los jueves, disciplina en la que Stoltman alcanza los 400 kg de carga (Captura de video: YouTube/@StoltmanBrothers)

Su récord personal en sentadilla alcanza los 400 kg, una de las marcas que acompañan su perfil deportivo junto a un peso corporal de 180 kg y cinco entrenamientos semanales.

Viernes: pruebas específicas de Strongman

La última jornada de entrenamiento está enfocada en las tareas que pueden aparecer en un torneo. Stoltman practica con yugos, troncos, piedras pesadas y cargas de granjero, de acuerdo con las pruebas previstas en su próximo calendario competitivo.

La práctica apunta a trasladar la fuerza desarrollada en el gimnasio a ejercicios que combinan velocidad, técnica y resistencia. Levantar un saco de arena, por ejemplo, constituye solo una parte de la prueba: también debe transportarlo a lo largo de una distancia en el menor tiempo posible.

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Durante una sesión para la portada de Men’s Health, Stoltman levantó con una mano una piedra de 203 kg. El atleta también compitió en pruebas como el arrastre de un autobús de 18 toneladas y el peso muerto de un automóvil por repeticiones.

Los viernes integran ejercicios específicos de competencia con yugos, piedras pesadas y cargas de granjero (Captura de video: YouTube)

En 2026 obtuvo su cuarto título de “Hombre Más Fuerte de Gran Bretaña”. Su intento de sumar otra corona internacional terminó en la etapa eliminatoria por una rotura dolorosa de un callo. De acuerdo con la revista, planea volver a competir en 2027.

Bicicleta, nutrición y recuperación: los complementos de su preparación

El trabajo aeróbico aparece todos los días en su planificación. Stoltman suele utilizar una bicicleta estática entre 20 y 30 minutos, con preferencia por los intervalos de alta intensidad.

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La resistencia ocupa un lugar relevante para un competidor que debe encadenar pruebas intensas durante una jornada. El atleta sostuvo que la preparación cardiovascular permite sostener las cargas, los desplazamientos y los arrastres que caracterizan a este deporte.

La alimentación también acompaña las exigencias de su disciplina. Stoltman realiza hasta ocho comidas diarias y, en la previa de El Hombre Más Fuerte del Mundo, puede llegar a consumir 10.000 calorías por día. Fuera de competencia, su ingesta ronda las 6.000 calorías, con una dieta que incluye frutas, verduras, cereales y proteínas.

El desayuno de Tom Stoltman incluye cuatro huevos, rábano hervido, remolacha, berros, pan de masa madre y dos crumpets con mermelada. También incorpora suplementos de zinc, vitamina D y omega (Captura de video: YouTube/@StoltmanBrothers)

La recuperación puede demandarle hasta cinco horas diarias entre sauna, baño de hielo, terapia de luz roja, oxígeno hiperbárico, fisioterapia y quiropráctica.

Comparte entrenador, gimnasio y nutricionista con su hermano mayor, Luke Stoltman, dos veces campeón europeo de Strongman. Ambos entrenan en el Stoltman Strength Centre, ubicado en una antigua estación de bomberos cerca de su casa en Invergordon, Escocia.

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Sobre esa dinámica, Tom Stoltman resumió a Men’s Health: “Si hago seis repeticiones, él dirá: ‘Eso no me convence. Yo haré siete’. Entonces la siguiente serie será de ocho. Así es como uno se fortalece. Nos motivamos mutuamente para lograr cosas que creíamos imposibles”.