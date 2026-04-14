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Tener plantas en tu casa pueden reducir en un 96% la contaminación de tu hogar, según un estudio

Estos datos podrían cambiar la forma en que entendemos la decoración de interiores y la jardinería

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Tener plantas ayuda a reducir la contaminación en espacios interiores
Habitación con muchas plantas. (Freepik)

La decoración con plantas de interior se ha convertido en una tendencia cada vez más extendida en los hogares españoles. Este auge se debe a varios factores, entre los que destacan el creciente interés por crear espacios más acogedores y naturales dentro del hogar, así como la búsqueda de bienestar emocional en el día a día.

Si eres una de esas personas que tiene plantas en casa, es probable que tengas un hogar más saludable que otras. Según un estudio de la Universidad de Sevilla, esto reduce considerablemente los compuestos contaminantes que hay en habitaciones interiores.

El estudio analizó el efecto de cinco plantas: lirio de la paz, tradescantia, filodendro, higuera trepadora y planta araña. Los investigadores diseñaron un experimento en laboratorio con un sistema conocido como muro vegetal activo. Se trataba de un panel vertical de rejilla dividido en 49 compartimentos, cada uno con una de las especies analizadas.

A diferencia de una pared de plantas decorativas convencional, este sistema incorporaba un ventilador encargado de forzar el paso del aire a través de la vegetación, en lugar de dejarlo circular libremente por la habitación.

Metodología del experimento

El experimento se realizó dentro de una cámara de vidrio sellada, del tamaño aproximado de un armario grande, donde se controlaban todas las condiciones. Para generar los contaminantes, los científicos introdujeron distintos compuestos químicos, como formaldehído, acetona y otros compuestos orgánicos volátiles, además de gases como dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno.

Una vez liberados estos contaminantes, el sistema de ventilación forzada hacía que el aire atravesara el muro vegetal, aumentando el contacto con las hojas, las raíces y los microorganismos presentes en el sustrato, que también juegan un papel clave en la degradación de estas sustancias.

Los abrumadores datos de la investigación

Los resultados fueron significativos: en las 24 horas posteriores, las plantas lograron reducir entre un 96% y un 98% de los compuestos orgánicos volátiles presentes en el aire. En el caso del formaldehído, uno de los contaminantes más habituales en interiores, su eliminación fue especialmente rápida, llegando a desaparecer por completo en unas tres horas en presencia de las plantas, frente a las ocho horas que tardaba en la cámara sin vegetación.

Además, no todas las especies actuaron igual frente a los distintos contaminantes. Por ejemplo, el lirio de la paz destacó especialmente en la eliminación del dióxido de nitrógeno y del dióxido de azufre, reduciendo de forma notable su concentración en pocos minutos.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Cómo puede afectar a tu día a día

Tener plantas en casa puede influir en tu bienestar diario más de lo que parece a simple vista. Más allá del aspecto decorativo, estos resultados sugieren que la presencia de vegetación en interiores podría contribuir a mejorar la calidad del aire, reduciendo la exposición a ciertos contaminantes presentes en espacios cerrados como viviendas u oficinas.

En la práctica, esto se traduciría en un ambiente potencialmente más limpio y saludable, algo especialmente relevante en ciudades con alta contaminación o en hogares con poca ventilación. Aunque no sustituyen sistemas de purificación del aire, las plantas pueden actuar como un complemento natural que, junto con buenos hábitos de ventilación, ayude a crear un entorno más seguro.

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