10 plantas de interior que pueden mejorar el aire en la casa y reducir los contaminantes

Las plantas de interior ocupan un lugar estable en las recomendaciones sobre bienestar en casa, pero la evidencia científica exige matices.
La investigación disponible muestra que algunas especies pueden remover compuestos orgánicos volátiles en condiciones de laboratorio. Aunque organismos como la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) sitúan ese hallazgo dentro de escenarios controlados y no como una solución equivalente a la ventilación en viviendas comunes.
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La discusión pública sobre este tema se apoyó durante años en el estudio elaborado por la NASA con la Associated Landscape Contractors of America. Ese trabajo evaluó la capacidad de distintas plantas para reducir benceno, formaldehído y tricloroetileno dentro de cámaras selladas.
La EPA advierte en su guía sobre calidad del aire interior que estos compuestos suelen registrar niveles más altos puertas adentro; y que la medida más efectiva consiste en controlar la fuente contaminante y aumentar la ventilación, no en confiar solo en plantas.
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1. Potus
El potus (Epipremnum aureum), también citado como golden pothos, figura entre las especies analizadas en el estudio de la NASA. En ese trabajo, la planta mostró capacidad para reducir formaldehído dentro de un entorno cerrado.
La especie aparece con frecuencia en listados de interior por su uso ornamental, aunque la evidencia revisada no permite extrapolar de forma directa ese resultado a una habitación estándar.
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2. Espatifilo
El espatifilo (Spathiphyllum), conocido como peace lily, integró el grupo de plantas con mejor desempeño en las pruebas de laboratorio de la NASA frente a varios contaminantes, entre ellos benceno, formaldehído y tricloroetileno.
También quedó entre las especies con capacidad para actuar sobre más de un compuesto en cámaras selladas. La conclusión institucional, de todos modos, se limita a las condiciones del experimento.
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3. Palmera de bambú
La palmera de bambú (Chamaedorea seifrizii) apareció en el mismo estudio con resultados sobre varios compuestos orgánicos volátiles.
La NASA la evaluó por su capacidad de remoción de benceno, formaldehído y tricloroetileno en un sistema experimental aislado. En la literatura divulgativa suele figurar entre las especies más mencionadas cuando se habla de aire interior.
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4. Lengua de tigre
La lengua de tigre o sansevieria (Sansevieria trifasciata, hoy reclasificada como Dracaena trifasciata) también formó parte del estudio histórico citado. Los ensayos registraron reducción de contaminantes en cámaras cerradas, con menciones habituales a benceno, formaldehído y tricloroetileno.
La EPA, al referirse a la calidad del aire en hogares y oficinas, aclara que no existe evidencia de que una cantidad razonable de plantas elimine volúmenes significativos de contaminantes en espacios de uso cotidiano.
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5. Ficus
El ficus (Ficus benjamina) integra la lista original de especies evaluadas. En ese trabajo se observaron efectos de remoción sobre compuestos presentes en el aire de prueba. En especial, formaldehído y otros orgánicos volátiles considerados en ensayos posteriores y compilaciones derivadas del estudio.
La EPA recuerda que los materiales de construcción, pinturas, combustibles almacenados y ciertos productos domésticos siguen siendo fuentes centrales de exposición.
6. Cinta
La cinta (Chlorophytum comosum), también llamada spider plant, es otra de las plantas incluidas en el estudio citado. Los resultados de laboratorio la asociaron con remoción de formaldehído y xileno en distintas revisiones del trabajo.
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Ese respaldo técnico explica su presencia constante en notas de servicio sobre interiores, aunque los organismos públicos insisten en priorizar ventilación y reducción de emisiones en el origen.
7. Palmera china
La palmera china suele aparecer en notas de jardinería y bienestar, pero no forma parte del grupo más citado del estudio original con el mismo grado de respaldo documental que otras especies de esta lista.
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La evidencia institucional revisada para este texto no permite adjudicarle, con ese nivel de precisión, resultados específicos sobre remoción de contaminantes en cámaras selladas. Por esa razón, su presencia en listados periodísticos exige una atribución prudente.
8. Hiedra inglesa
La hiedra inglesa (Hedera helix) fue una de las plantas evaluadas por la NASA en sus pruebas sobre aire interior. Los resultados del estudio registraron capacidad para reducir benceno y también otros compuestos bajo condiciones controladas.
La EPA sostiene que, frente a contaminantes en interiores, abrir ventanas, usar extractores y reducir fuentes emisoras ofrece una respuesta con más respaldo para entornos reales.
9. Tulipanes
Los tulipanes no integran el núcleo de especies más documentadas del estudio citado sobre remoción de contaminantes en interiores.
La revisión de fuentes institucionales consultadas para este texto no aporta una base comparable a la de potus, espatifilo, hiedra inglesa o cinta. En consecuencia, atribuirles una función depuradora específica requeriría una fuente adicional y verificable.
10. Lavanda
La lavanda tampoco figura entre las especies más asociadas al estudio clásico de la NASA sobre calidad del aire en espacios cerrados. Su uso doméstico se vincula con frecuencia al aroma o al valor ornamental.
Pero las fuentes institucionales revisadas aquí no permiten sostener con precisión una capacidad de remoción de compuestos orgánicos volátiles equivalente a la de las plantas efectivamente testeados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la EPA centran sus recomendaciones sobre aire interior en la reducción de la contaminación en la fuente y en la ventilación adecuada.
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