10 plantas de interior que pueden mejorar el aire en la casa y reducir los contaminantes

El debate sobre plantas y aire interior se apoya en estudios de laboratorio, pero los organismos especializados priorizan controlar fuentes contaminantes y aumentar la ventilación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las plantas de interior ocupan un lugar estable en las recomendaciones sobre bienestar en casa, pero la evidencia científica exige matices.

La investigación disponible muestra que algunas especies pueden remover compuestos orgánicos volátiles en condiciones de laboratorio. Aunque organismos como la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) sitúan ese hallazgo dentro de escenarios controlados y no como una solución equivalente a la ventilación en viviendas comunes.

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La evidencia sobre plantas y “purificación” del aire en casa exige matices, los estudios más citados son de laboratorio y las guías sanitarias recomiendan reducir fuentes emisoras y mejorar la ventilación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La discusión pública sobre este tema se apoyó durante años en el estudio elaborado por la NASA con la Associated Landscape Contractors of America. Ese trabajo evaluó la capacidad de distintas plantas para reducir benceno, formaldehído y tricloroetileno dentro de cámaras selladas.

La EPA advierte en su guía sobre calidad del aire interior que estos compuestos suelen registrar niveles más altos puertas adentro; y que la medida más efectiva consiste en controlar la fuente contaminante y aumentar la ventilación, no en confiar solo en plantas.

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1. Potus

El potus figura en pruebas controladas por su asociación con reducción de formaldehído en cámaras selladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potus (Epipremnum aureum), también citado como golden pothos, figura entre las especies analizadas en el estudio de la NASA. En ese trabajo, la planta mostró capacidad para reducir formaldehído dentro de un entorno cerrado.

La especie aparece con frecuencia en listados de interior por su uso ornamental, aunque la evidencia revisada no permite extrapolar de forma directa ese resultado a una habitación estándar.

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2. Espatifilo

El espatifilo aparece entre las especies con mejor desempeño experimental frente a varios compuestos orgánicos volátiles evaluados en entornos cerrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espatifilo (Spathiphyllum), conocido como peace lily, integró el grupo de plantas con mejor desempeño en las pruebas de laboratorio de la NASA frente a varios contaminantes, entre ellos benceno, formaldehído y tricloroetileno.

También quedó entre las especies con capacidad para actuar sobre más de un compuesto en cámaras selladas. La conclusión institucional, de todos modos, se limita a las condiciones del experimento.

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3. Palmera de bambú

La palmera de bambú integra el listado testeado en laboratorio por su capacidad de remoción de benceno, formaldehído y tricloroetileno en un sistema aislado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palmera de bambú (Chamaedorea seifrizii) apareció en el mismo estudio con resultados sobre varios compuestos orgánicos volátiles.

La NASA la evaluó por su capacidad de remoción de benceno, formaldehído y tricloroetileno en un sistema experimental aislado. En la literatura divulgativa suele figurar entre las especies más mencionadas cuando se habla de aire interior.

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4. Lengua de tigre

La lengua de tigre se vincula con descensos de contaminantes en cámaras selladas, aunque no hay evidencia concluyente de impacto equivalente en habitaciones comunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lengua de tigre o sansevieria (Sansevieria trifasciata, hoy reclasificada como Dracaena trifasciata) también formó parte del estudio histórico citado. Los ensayos registraron reducción de contaminantes en cámaras cerradas, con menciones habituales a benceno, formaldehído y tricloroetileno.

La EPA, al referirse a la calidad del aire en hogares y oficinas, aclara que no existe evidencia de que una cantidad razonable de plantas elimine volúmenes significativos de contaminantes en espacios de uso cotidiano.

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5. Ficus

El ficus forma parte del grupo analizado en el estudio histórico y se asocia con efectos de remoción sobre formaldehído y otros compuestos orgánicos volátiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ficus (Ficus benjamina) integra la lista original de especies evaluadas. En ese trabajo se observaron efectos de remoción sobre compuestos presentes en el aire de prueba. En especial, formaldehído y otros orgánicos volátiles considerados en ensayos posteriores y compilaciones derivadas del estudio.

La EPA recuerda que los materiales de construcción, pinturas, combustibles almacenados y ciertos productos domésticos siguen siendo fuentes centrales de exposición.

6. Cinta

La cinta aparece de manera constante en revisiones divulgativas por resultados de laboratorio vinculados con formaldehído y xileno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cinta (Chlorophytum comosum), también llamada spider plant, es otra de las plantas incluidas en el estudio citado. Los resultados de laboratorio la asociaron con remoción de formaldehído y xileno en distintas revisiones del trabajo.

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Ese respaldo técnico explica su presencia constante en notas de servicio sobre interiores, aunque los organismos públicos insisten en priorizar ventilación y reducción de emisiones en el origen.

7. Palmera china

La palmera china suele incluirse en listados domésticos, pero el respaldo documental institucional revisado no permite asignarle resultados específicos con la misma precisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palmera china suele aparecer en notas de jardinería y bienestar, pero no forma parte del grupo más citado del estudio original con el mismo grado de respaldo documental que otras especies de esta lista.

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La evidencia institucional revisada para este texto no permite adjudicarle, con ese nivel de precisión, resultados específicos sobre remoción de contaminantes en cámaras selladas. Por esa razón, su presencia en listados periodísticos exige una atribución prudente.

8. Hiedra inglesa

La hiedra inglesa fue evaluada en pruebas controladas y se relaciona con reducción de benceno bajo condiciones experimentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hiedra inglesa (Hedera helix) fue una de las plantas evaluadas por la NASA en sus pruebas sobre aire interior. Los resultados del estudio registraron capacidad para reducir benceno y también otros compuestos bajo condiciones controladas.

La EPA sostiene que, frente a contaminantes en interiores, abrir ventanas, usar extractores y reducir fuentes emisoras ofrece una respuesta con más respaldo para entornos reales.

9. Tulipanes

Los tulipanes no integran el núcleo de especies más documentadas en el estudio clásico sobre remoción de compuestos en interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tulipanes no integran el núcleo de especies más documentadas del estudio citado sobre remoción de contaminantes en interiores.

La revisión de fuentes institucionales consultadas para este texto no aporta una base comparable a la de potus, espatifilo, hiedra inglesa o cinta. En consecuencia, atribuirles una función depuradora específica requeriría una fuente adicional y verificable.

10. Lavanda

La lavanda se asocia más a usos ornamentales y aromáticos que a evidencia institucional sólida sobre eliminación de compuestos orgánicos volátiles en ambientes cerrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lavanda tampoco figura entre las especies más asociadas al estudio clásico de la NASA sobre calidad del aire en espacios cerrados. Su uso doméstico se vincula con frecuencia al aroma o al valor ornamental.

Pero las fuentes institucionales revisadas aquí no permiten sostener con precisión una capacidad de remoción de compuestos orgánicos volátiles equivalente a la de las plantas efectivamente testeados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la EPA centran sus recomendaciones sobre aire interior en la reducción de la contaminación en la fuente y en la ventilación adecuada.