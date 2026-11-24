El Malbec es la variedad más plantada de la Argentina y lidera las exportaciones de vinos varietales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada 24 de noviembre la Argentina celebra a su bebida nacional. Y si bien para muchos es solo una excusa más para descorchar una botella, la fecha tiene un significado que va mucho más allá del brindis. Porque ningún otro país del mundo tiene al vino como su bebida emblema por ley, y eso dice mucho de lo que el vino representa en la historia, la cultura y la economía de los argentinos.

Fue un 24 de noviembre, pero de 2010, cuando se firmó el decreto 1800, que declaró al vino como bebida nacional. Y el 3 de julio de 2013, el Congreso de la Nación lo refrendó con la Ley 26.870, aprobada por unanimidad. Curiosamente, en esa misma sesión se sancionó la Ley 26.871, que declaró al mate como infusión nacional. ¿Fue un acto político? Sí, pero significó un respaldo institucional muy importante para la vitivinicultura, porque reconoció su rol como motor de las economías regionales y, sobre todo, reforzó la idea de que el vino es parte de nuestra identidad, como el mate, el asado o el dulce de leche.

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Cabe aclarar que no hay que confundir esta fecha con el Día Mundial del Malbec, que se celebra el 17 de abril, en recuerdo de aquel día de 1853 en que, con el impulso de Domingo F. Sarmiento, se presentó el proyecto de la Quinta Normal de Agricultura de Mendoza, a cargo del agrónomo francés Michel Aimé Pouget, quien trajo el Malbec al país. Es decir que en abril se celebra a la uva, y en noviembre a todo el vino argentino.

Para entender por qué el vino es la bebida nacional hay que mirar hacia atrás. En la Argentina se hace vino desde 1556, cuando se plantaron las primeras vides en Santiago del Estero. Es decir que el vino estuvo presente desde antes de que existiera el país. Durante los primeros 300 años la producción fue artesanal y pensada para el consumo regional, hasta que a mediados del siglo XIX el impulso de Sarmiento fue clave para transformar esa tradición en una actividad productiva.

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Las bodegas argentinas buscan ampliar la presencia de blancos, espumosos, criollas y Cabernet Franc junto con el Malbec (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y hacia fines de ese siglo, con la llegada de los inmigrantes italianos y españoles, que traían el vino en su ADN, y la llegada del ferrocarril a Cuyo, nació la industria.

El vino se convirtió así en un compañero inseparable de la mesa familiar. Tanto que en la década del 70 los argentinos tomaban 90 litros por persona por año, uno de los consumos más altos del mundo. Pero se privilegiaba la cantidad sobre la calidad, y cuando llegó la crisis, muchos cambiaron el vino de todos los días por la cerveza y las gaseosas. Se arrancaron miles de hectáreas de viñedos, y el Malbec pasó de unas 60.000 hectáreas a apenas 15.000, porque los viñateros preferían uvas más productivas. Si se salvó, fue gracias a los productores que defendieron esos viñedos viejos que hoy son un verdadero tesoro.

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En los 90 llegó la reconversión, con tecnología, inversiones extranjeras, varietales y, por primera vez, la exportación como objetivo; así la industria renació. Y el Malbec se convirtió en la carta de presentación del vino argentino en el mundo. Desde entonces, los hacedores no dejaron de aprender, de descubrir nuevos terruños y de mejorar en cada cosecha. Por eso hoy se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que nunca se hicieron vinos tan buenos como ahora.

El vino es mucho más que una bebida

Una copa de Malbec, la variedad que se transformó en la principal carta de presentación del vino argentino en el exterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claro que una bebida nacional no se justifica solo por su historia, también hay que analizar su presente. Hoy hay viñedos en 20 provincias, desde la Quebrada de Humahuaca hasta Chubut, y detrás de cada botella hay miles de familias que viven de la vid, desde pequeños viñateros hasta grandes bodegueros, pasando por cosechadores, enólogos, agrónomos, sommeliers y hasta vinotequeros.

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El vino es, además, el producto del campo con mayor valor agregado: entre el kilo de uva que se paga en la vendimia y el precio de un gran vino puede haber una distancia enorme, y todo ese valor queda en las economías regionales. Pero hay algo más, que no figura en ninguna balanza comercial, el vino es el mejor embajador que tiene la Argentina en el mundo. Hoy hay Malbec, Cabernet Franc y Chardonnay argentinos con 100 puntos de la crítica internacional, y los reconocimientos se multiplican.

Este mismo mes, Catena Zapata fue elegida como el mejor productor de vinos finos de las Américas en The Golden Vines, por delante de dos íconos de Napa Valley como Harlan Estate y Screaming Eagle, y un año en el que ya había sido distinguida, por segunda vez consecutiva, como la marca de vinos más admirada del mundo por la revista británica Drinks International.

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El consumo interno continúa como el principal destino del vino argentino, pese a los cambios en los hábitos de compra (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, en The 50 Best Vineyards 2026 (el ranking antes conocido como World’s Best Vineyards), Durigutti Family Winemakers volvió al Top Ten mundial, en el décimo puesto. Cada uno de estos logros posiciona a la Argentina en la mente de millones de consumidores, y atrae turistas e inversiones. Por eso el vino debería ser importante para todos los argentinos, incluso para los que no lo toman. Porque en cada historia familiar, nuestra bebida nacional estuvo presente.

Ahora bien, no todo lo que reluce es “tinto”. Según el último informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), a fines de 2025 había en la Argentina 196.220 hectáreas de vid, en 20.939 viñedos. Es la cifra más baja desde que hay registros (1990). En solo un año se perdieron 3.726 hectáreas y unos 1.100 viñedos, y en la última década casi 28.000 hectáreas (un 12% menos). Y los que más sufren son los pequeños productores, ya que la mayoría de los viñedos que desaparecieron tenían menos de cinco hectáreas. Sin embargo, si se mira la parte llena de la copa, lo que más se arrancó fueron uvas comunes, como la Cereza y la Criolla Grande, que entre ambas perdieron unas 10.000 hectáreas. Mientras tanto, el Malbec siguió creciendo y hoy ocupa casi 47.000 hectáreas, más de tres veces lo que había quedado en su peor momento, y casi uno de cada cuatro viñedos del país (23,9%).

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El consumo interno continúa como el principal destino del vino argentino, pese a los cambios en los hábitos de compra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es decir que el viñedo argentino se achica, pero se reconvierte hacia la calidad. Algo parecido sucedió con la última vendimia: la cosecha 2026 fue de 18,4 millones de quintales, un 8% menos que la anterior, pero con una sanidad y una calidad que el INV calificó de excelentes; lo que equivale a menos vino, pero muy bueno. A nivel consumo también hay una de cal y una de arena. En 2025 los argentinos tomaron 16,1 litros por habitante, la cifra más baja de la historia (en 2014 eran 25,6 litros).

La buena noticia es que en 2026 la caída se frenó, y entre enero y julio las ventas crecieron levemente (0,6%). Pero cambió qué se toma, crecen los vinos más económicos y el tetra brik (vino en caja), mientras caen los varietales y la botella, evidentemente porque el bolsillo manda.

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Y esto es clave, porque el mercado interno se lleva cerca del 70% del vino que se produce en el país. Por otra parte, también crecen los blancos y los espumosos, que ganan cada vez más adeptos. En cuanto a las exportaciones, 2025 fue un año muy duro. Se vendieron al exterior 1,93 millones de hectolitros por 661 millones de dólares, el menor volumen desde 2004 y el peor valor desde 2009, por los costos en dólares, la volatilidad cambiaria y un mundo que toma menos vino. Pero 2026 viene mejor, porque entre enero y octubre se exportaron 1,69 millones de hectolitros (3,7% más) por 540 millones de dólares (2,7% más), y solo en octubre el volumen creció un 28%.

Los principales destinos siguen siendo Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá y México, y el Malbec lidera con casi siete de cada diez litros de varietales que salen del país.

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Las cinco claves del futuro del vino argentino

El vino fue declarado bebida nacional mediante el Decreto 1800 de 2010 y el Congreso lo ratificó con la Ley 26.870 en 2013 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo indica que el consumo ya tocó piso, y la gran tarea que tiene por delante la industria es reconquistar al consumidor, sobre todo al más joven, con vinos más frescos, nuevos formatos y un lenguaje más cercano, sin tanta solemnidad. Pero para crecer de manera sostenida, el vino argentino deberá apoyarse en algunos pilares fundamentales:

1. La diversidad

Es la gran riqueza del vino argentino. Diversidad de regiones, que se extienden por más de 2.000 kilómetros al pie de la Cordillera de los Andes, con viñedos de altura extrema en el norte y de latitud extrema en el sur, y nuevas zonas que se suman cada año, como la costa atlántica, las sierras de Córdoba o los valles de Chubut. Diversidad de variedades, porque más allá del Malbec, la lista crece a paso firme.

Un ejemplo es el Cabernet Franc, que en 1990 tenía apenas 76 hectáreas y hoy supera las 1.600, y ya es responsable de algunos de los mejores tintos del país. También el Torrontés Riojano, una cepa nacida en el país, y la Criolla, que renace con vinos sorprendentes. Y diversidad de estilos, con la revolución de los blancos, el auge de los espumosos y los vinos de lugar, en los que la uva pasa a ser un vehículo para expresar un terruño. Esa diversidad es la que permite a la Argentina hablarle a todo tipo de consumidores, en el país y en el mundo.

En el NOA se encuentran los viñedos en producción más altos de Argentina, con alturas superiores a los 1.800 metros (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. La relación calidad-precio

Es, quizás, el as de espadas del vino argentino. Hoy hay más de 6.000 etiquetas en el mercado, en todos los segmentos de precio, y en todos ellos la calidad mejoró. Porque los aprendizajes de los vinos de alta gama terminaron derramando en toda la pirámide, y hoy los vinos de todos los días son mucho mejores que los de hace diez años. A esta altura, la calidad ya no es un valor agregado sino una obligación.

Y en un mundo donde los consumidores cuidan cada vez más su dinero, poder ofrecer un gran vino a un precio razonable es una enorme ventaja competitiva, tanto en las góndolas locales como en las del exterior. Eso sí, la clave está en competir por valor y no solo por precio, porque posicionarse barato puede servir en el corto plazo, pero no construye una imagen que perdure.

3. Seguir consolidando el Malbec

Se dice que después del Malbec viene más Malbec, y tiene sentido. Porque, así como las grandes regiones del mundo tienen vinos asociados en el imaginario de los consumidores, la Argentina tiene al Malbec como su gran aliado, y ningún país lo hace como se hace acá. Es la variedad que más creció en la última década (casi 6.500 hectáreas más), la que lidera las exportaciones y la que protagoniza los vinos de terruño más celebrados.

Y lejos de ser una cepa que ya dio todo, su plasticidad le permite lucirse en todas las regiones y en todos los niveles de precio, en tintos, rosados, espumosos y hasta en blancos. El desafío ahora es seguir elevando su percepción, para que el Malbec argentino sea sinónimo de calidad y de origen, y no solo de una moda, ya que, en algunos mercados como los Estados Unidos, dejó de ser novedad. Para eso, nada mejor que seguir mostrando lugares: Gualtallary, Altamira, Las Compuertas, Cafayate o el Alto Valle, por nombrar solo algunos.

4. Los paisajes, el gran motor del enoturismo

El enoturismo combina visitas a bodegas, gastronomía y paisajes de regiones vitivinícolas de todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocas actividades crecen tanto como el turismo del vino, y la Argentina tiene todo para ser protagonista. Mendoza cuenta con la red enoturística más grande de Latinoamérica, con más de 200 bodegas abiertas al turismo, pero el mapa es mucho más amplio. Desde las bodegas de altura de los Valles Calchaquíes y la Quebrada de Humahuaca, pasando por los valles de La Rioja y Catamarca, San Juan y su Valle de Pedernal, hasta la Patagonia, con sus viñedos entre ríos, bardas y lagos, y la costa atlántica, donde las viñas miran al mar.

Cada región ofrece un paisaje único, y eso es algo que ningún otro país puede igualar en tan amplia variedad.

El enoturismo no solo trae divisas y genera empleo, sino que es la mejor vidriera del vino argentino, porque quien visita una bodega se convierte en su embajador. Y, en muchos casos, también ayuda a arraigar a la gente en sus pueblos, como sucede en Chañarmuyo, en la precordillera riojana, donde una bodega a más de 1.700 metros de altura le devolvió vida a un pueblo que se estaba quedando sin jóvenes.

La presencia constante de bodegas argentinas en los rankings de los mejores viñedos del mundo para visitar confirma que este es un camino a profundizar, ofreciendo experiencias que vayan más allá de la degustación, con gastronomía, hospedaje, arte y naturaleza.

5. Apostar al Cabernet Sauvignon

El vino fue declarado bebida nacional mediante el Decreto 1800 de 2010 y el Congreso lo ratificó con la Ley 26.870 en 2013 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, la Argentina necesita una segunda gran variedad tinta que le permita competir en la categoría más grande e importante del mundo. Y ese lugar le corresponde al Cabernet Sauvignon, el rey de los tintos, que llegó al país en 1853 de la mano del mismo Pouget y que durante buena parte del siglo XX fue el vino de mayor prestigio nacional, hasta que el auge del Malbec lo relegó a un segundo plano.

Hoy hay unas 12.500 hectáreas plantadas (6,2% del viñedo nacional), y si bien la superficie viene en baja, la calidad avanza. Todo el conocimiento acumulado gracias al Malbec sobre terruños, manejo del viñedo y crianza hoy se pone al servicio de una nueva generación de Cabernet argentinos, más frescos, más precisos y con un enorme potencial de guarda.

Las señales están a la vista. Este año, en el “Juicio de Davis”, la cata a ciegas organizada por la Universidad de California para conmemorar los 50 años del Juicio de París, solo doce Cabernet de todo el mundo llegaron a la final, y uno fue argentino: el Hobbs Estate Cabernet Sauvignon de Viña Cobos, de Agrelo. Y su creador, Paul Hobbs, cuyo Cabernet de Napa Valley acaba de ser elegido Vino del Año por Wine Spectator, se lo dijo a Infobae sin rodeos: “Desde una perspectiva de terroir, creo que en la Argentina contamos con las condiciones necesarias para prosperar; podemos competir con los mejores”*. Según su visión, la Argentina podría alcanzar el tercer lugar del podio mundial del Cabernet, detrás de Burdeos y Napa, e incluso superar a Chile en percepción. El desafío, como sucedió con el Malbec, será convencer al mundo, y para eso hacen falta más productores comprometidos con la variedad y, sobre todo, más tiempo y más grandes vinos. Pero no se trata de reemplazar al Malbec, sino de sumar. Porque si el Malbec le abrió las puertas al vino argentino, el Cabernet Sauvignon puede ser el que lo siente en la mesa de los grandes.

Un brindis por lo que viene

La cosecha de uvas reúne cada año a productores, trabajadores rurales y bodegas en las principales regiones vitivinícolas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vino argentino atraviesa tiempos difíciles, con un viñedo que se achica, un consumo en mínimos y una competencia global cada vez más feroz. Pero también vive su mejor momento en términos de calidad, con reconocimientos que lo ubican entre los grandes del mundo. Y, sobre todo, tiene con qué: gente talentosa, viñedos extraordinarios en lugares únicos, conocimiento y tecnología.

Diversidad, relación calidad-precio, un Malbec cada vez más sólido, paisajes que invitan a ser recorridos y un Cabernet Sauvignon que pide pista son las claves para seguir creciendo.

Pero en esta historia hay un actor que es tan importante como las bodegas; el consumidor. Porque la bebida nacional no se defiende solo con leyes ni con premios, sino eligiéndola.

Por eso, la mejor manera de celebrar es descorchar un vino argentino compartirlo, brindar por casi cinco siglos de historia y por todo lo que todavía falta escribir.