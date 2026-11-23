Anthony Vaccarello diseñó el vestido de seda que la cantante lució durante la celebración (Instagram)

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Miley Cyrus se casó con Maxx Morando durante el fin de semana en Palm Springs, California, en una ceremonia junto a una piscina que reunió a familiares, amistades y figuras de la música. Para la ocasión, la cantante de 34 años eligió un vestido de seda de Saint Laurent diseñado por Anthony Vaccarello, mientras que el músico, de 28 años y oriundo de Los Ángeles, llevó un esmoquin de la misma casa francesa.

La boda formalizó una relación que comenzó en 2021 y que, en los últimos meses, ganó presencia en la vida pública y artística de la intérprete. Bajo un arco de flores blancas, Cyrus y Morando intercambiaron votos en una celebración conducida por Wayne Coyne, líder de The Flaming Lips. Las primeras imágenes a cargo de Jose Villa se divulgaron en el Instagram de Miley.

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Una ceremonia en blanco y negro junto a la piscina

Los invitados asistieron vestidos de negro y la decoración floral fue completamente blanca. La pareja eligió Palm Springs como escenario de un encuentro que también contó con la presencia de la madre de la cantante, Tish Cyrus, y su esposo, Dominic Purcell; su hermana, Noah Cyrus; su padre, Billy Ray Cyrus; y la actriz Elizabeth Hurley.

Los festejos habían comenzado el viernes con una cena de ensayo que apareció en las historias de Instagram de Lily-Rose Purcell, hermanastra de Cyrus. Allí se vieron mesas con flores de tono rojo oscuro y velas pequeñas.

Los festejos nupciales comenzaron el viernes con una cena previa decorada con velas y flores de tono rojo oscuro. (Instagram/@miley)

El vestido de seda de Saint Laurent dejó la espalda al descubierto

Miley llevó un vestido de seda de manga larga, con una silueta clásica y un amplio escote en la espalda. Completó el conjunto con zapatos de salón de seda, satinados, puntiagudos y de tacón bajo, y recogió el cabello en un moño.

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El diseño fue creado por Anthony Vaccarello, quien dejó recientemente la dirección creativa de Saint Laurent tras diez años en el cargo. Morando, baterista de la banda de rock Liily, vistió un esmoquin de botonadura sencilla y pantalones a juego de la firma.

“Menos es más” es una fórmula extendida en la moda nupcial, donde los vestidos de líneas simples conservan presencia por su capacidad de atravesar tendencias. El atuendo de Cyrus se apartó del que llevó en su primera boda con el actor Liam Hemsworth. Entonces escogió un vestido de Vivienne Westwood y usó el cabello suelto; esta vez optó por una espalda descubierta y una silueta más contenida.

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La elección también mantuvo una correspondencia con el código visual de la ceremonia. Frente al negro de los invitados y el blanco de las flores, la seda del vestido y el corte del esmoquin sostuvieron una paleta sin contrastes estridentes. El resultado se apoyó en pocos elementos: la espalda abierta, el moño, los zapatos de tacón bajo y el traje de Morando, todos dentro del universo de Saint Laurent.

Una cita a ciegas en 2021 y una propuesta en Kioto

Maxx Morando concretó la propuesta de casamiento en el jardín de un hotel en Kioto al cierre de su estancia en Japón. (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Cyrus y Morando se conocieron durante una cita a ciegas en 2021. “Fue a ciegas para mí y no tanto para él”, contó la cantante a British Vogue en 2023. La pareja acudió junta a los Grammy 2024, ceremonia en la que “Flowers” obtuvo el premio a grabación del año.

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¿Cómo fue la primera cita entre Miley Cyrus y Maxx Morando?

“Fue a ciegas para mí y no tanto para él”, dijo Cyrus en el diálogo con British Vogue.

La propuesta de matrimonio llegó en octubre de 2025, en el jardín del hotel en el que se hospedaban en Kioto, Japón. Morando esperó hasta el final de la estadía para evitar que ella advirtiera sus planes.

¿Por qué Maxx Morando esperó hasta el último día para proponerle matrimonio?

“Creo que ella tenía una intuición de que podía suceder, así que esperé lo más posible para despistarla”, declaró el músico a la revista Wonderland. Según explicó, aguardó “hasta el último momento del último día” del viaje.

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