Daiana Pereyra lució un traje típico inspirado en los símbolos del Escudo Nacional en la previa de la 75.ª edición de Miss Universo. (Alfredo Rolon/The Grosby Group)

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A horas de la 75.ª edición de Miss Universo, que tendrá su gala final el martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, Daiana Pereyra presentó un traje típico inspirado en el Escudo Nacional con el que representa a la República Argentina en el certamen. La modelo, de 28 años y nacida en Posadas, Misiones, salió a escena con una pieza que reúne símbolos del emblema patrio.

La concursante llevó una estructura de gran tamaño con los elementos centrales del escudo, junto con un cetro dorado rematado por el Sol de Mayo. El conjunto incluyó un body de pedrería celeste y blanca, una capa larga, botas y un tocado del mismo estilo.

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El vestuario reunió los símbolos del Escudo Nacional argentino

Pereyra difundió imágenes de la producción a través de su cuenta oficial de Instagram, donde también publica escenas de la competencia, los preparativos y el vínculo con las demás participantes. En esa publicación explicó el sentido de la indumentaria mediante un texto centrado en la bandera, la libertad, la paz y la identidad de las mujeres argentinas.

“La leyenda cuenta la historia de una tierra donde el cielo se viste de azul y blanco, donde nació una mujer destinada a portar el espíritu de toda una nación”, escribió Daiana Pereyra. Según el texto, el Sol de Mayo sobre su cabeza ilumina el camino de quienes lucharon por la libertad, mientras que las coronas de laurel sobre su espalda remiten a las victorias de un pueblo que no dejó de soñar.

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La representante argentina añadió que el gorro frigio expresa una libertad “por la que ninguna mujer debería dejar de luchar”. Las palomas que rodean el diseño, indicó, representan la paz y la esperanza de un futuro mejor.

Pereyra asumió la banda celeste y blanca tras la renuncia por motivos personales de Tamara Rogouski. (Instagram: daianpereyra)

En el mensaje, Pereyra vinculó esos símbolos históricos con una definición de la mujer argentina contemporánea: “Pero ella no es solo un reflejo de una historia pasada. Ella es la mujer argentina de hoy: fuerte, valiente, independiente y orgullosa de sus raíces”. También sostuvo que camina con los colores de la bandera, la fuerza de quienes la precedieron y la esperanza de quienes vendrán.

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La publicación concluyó con otra referencia al papel de las mujeres en la construcción nacional. “Porque una nación no se construye solo con héroes, sino también con mujeres que se atreven a escribir sus propias historias. Y hoy, ella no solo representa a Argentina: ella es Argentina”, afirmó.

Pereyra llegó al certamen tras la renuncia de Tamara Rogouski

La presencia de Daiana Stefani Pereyra en la instancia internacional tuvo un recorrido previo en Miss Universo Argentina. En la final realizada en mayo de este año, la representante misionera quedó en segundo lugar, detrás de Tamara Rogouski.

Tras la renuncia de Rogouski al título por motivos personales, Pereyra tomó la banda celeste y blanca y asumió la representación argentina en Puerto Rico. Además de su carrera como modelo, trabaja como tripulante de cabina de pasajeros y cuenta con experiencias en concursos de belleza nacionales e internacionales.

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La competencia se desarrolla en San Juan y reúne a representantes de distintos países en una edición que celebra 75 años de historia de Miss Universo. El domingo 22 de noviembre se realizó la etapa preliminar, con presentaciones y desfiles de las candidatas ante el jurado.

La gala final y ceremonia de coronación están previstas para el martes 24 de noviembre, cuando se conocerá a la nueva Miss Universo.

Aldana Masset representó a Argentina en la edición anterior del certamen

La entrerriana Aldana Masset compitió en representación de la Argentina durante la edición anterior celebrada en Tailandia.

La representante argentina de la edición previa fue Aldana Masset, oriunda de Valle María, Entre Ríos. Masset participó en la 74.ª edición de Miss Universo, cuya final se celebró el 21 de noviembre de 2025 en Tailandia.

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Su recorrido reunió actividades en la música y la moda. Comenzó a trabajar como modelo a los 13 años y, en paralelo, se formó como cantante y compositora, con experiencias en escenarios y estudios de grabación.

En 2022, la banda de cumbia pop Agapornis la convocó para sumarse al canto. A su carrera artística añadió el trabajo como asesora de imagen y creadora de contenido en redes sociales, donde construyó una comunidad de seguidores.

Masset compartía aprendizajes y experiencias a través de esas plataformas, con un enfoque que buscaba conectar con distintas generaciones y ampliar su alcance social fuera de Argentina. En aquella edición, la ganadora global fue Fátima Bosch, de México.

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