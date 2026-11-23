La distinción Discovery Gem premia a locales gastronómicos por su interpretación del terroir y su conexión con el territorio de origen.

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El restaurante porteño de Palermo, Gran Dabbang, recibió el Discovery Gem Award 2027 de La Liste, la prestigiosa guía francesa de gastronomía internacional. La distinción se entregó el lunes 23 de noviembre en París, en el marco de la ceremonia anual de los Special Awards de la guía. El reconocimiento llega a un proyecto que en doce años de trayectoria construyó una identidad propia a partir de productos regionales argentinos y técnicas de cocina asiática.

La Liste es una guía gastronómica de alcance global que compila y analiza las evaluaciones de alrededor de 1.850 fuentes internacionales: críticos, medios especializados, publicaciones digitales y reseñas de comensales de más de 200 países. Su base de datos abarca más de 44.000 establecimientos. Además de su ranking anual, entrega premios especiales para visibilizar propuestas que se destacan por su autenticidad. Gran Dabbang obtuvo uno de esos galardones.

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El premio Discovery Gem reconoce restaurantes que merecen ser descubiertos por su singularidad

Según la descripción oficial de La Liste, el Discovery Gem Award distingue a “restaurantes que merecen ser descubiertos por su experiencia culinaria única y su interpretación del terroir”. El término francés terroir refiere a la identidad de un lugar expresada a través de sus productos: el suelo, el clima y la geografía que dan carácter a lo que se cultiva o cría en una región determinada.

El restaurante Gran Dabbang de Palermo recibió el premio Discovery Gem 2027 otorgado por la guía La Liste en París. (Gran Dabbang)

El premio apunta específicamente a establecimientos más pequeños, en ocasiones poco conocidos más allá de su público habitual, que se destacan por la autenticidad de su propuesta y por el modo en que conectan la cocina con el territorio. La guía los define como “gemas” de la gastronomía local, es decir, lugares de valor que aún esperan ser descubiertos por un público más amplio.

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Gran Dabbang compartió la edición 2027 de los premios con figuras de peso internacional: la familia Troisgros, referente histórico de la alta cocina francesa; Furuhem, el proyecto del chef sueco Magnus Nilsson, conocido por su trabajo al frente del restaurante Fäviken; y À Braseira, de la cocinera brasileña Janaína Torres, elegida mejor chef mujer del mundo por The World’s 50 Best Restaurants en 2024.

Gran Dabbang combina sabores asiáticos con productos regionales argentinos

Mariano Ramón abrió Gran Dabbang en 2014 en el barrio porteño de Palermo. Desde entonces, la propuesta integra influencias del sudeste asiático y la India con productos regionales argentinos provistos por pequeños productores de distintas provincias. El formato del restaurante combina platos para compartir, cocina abierta y atención directa: los mismos cocineros que preparan los platos los llevan a la mesa y conversan con los comensales sobre el origen de cada ingrediente.

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La carta nace de una investigación constante sobre productos regionales poco explorados en la gastronomía urbana. Uno de los ejemplos es la rica-rica, un arbusto aromático nativo del altiplano andino que forma parte de algunos platos. El menú incluye preparaciones como curries, pakoras (buñuelos de verduras típicos de la cocina india), labnehs (quesos frescos de origen árabe elaborados a partir de yogur) y pato, platos que con el tiempo se volvieron parte del repertorio fijo del restaurante.

El cocinero Mariano Ramón afirmó que el reconocimiento en Francia aporta energía para el trabajo cotidiano del equipo. (Gran Dabbang)

El vínculo con pequeños productores de todo el país marca el pulso creativo del lugar y define la identidad de cada temporada.

Ramón valoró el reconocimiento: “Poder viajar a Francia a recibir un premio no es algo que a los cocineros nos pase todos los días; para nosotros es algo muy especial. Estamos muy contentos por esta distinción, que también nos da mucha energía para seguir trabajando día a día e intentar mejorar siempre”.

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La metodología de La Liste convierte su ranking en una referencia con base en datos

La Liste elabora su clasificación a partir de un proceso de seis pasos, según describe la propia guía en su sitio oficial. Primero, reúne las evaluaciones de sus 1.850 fuentes en una base de datos global. Luego, estandariza cada puntaje en una escala de 0 a 100, con una tabla de conversión específica para cada fuente.

La metodología de evaluación de La Liste asigna el 90% del puntaje final a fuentes expertas y el 10% a opiniones de comensales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un tercer paso, asigna un peso a cada fuente según su importancia, alcance, confiabilidad e independencia. Con esos datos, calcula un promedio ponderado por restaurante. Las reseñas de comensales en plataformas digitales representan el 10% del puntaje final, mientras que las fuentes expertas concentran el 90% restante. El resultado es un ranking que, según La Liste, busca ser “confiable, imparcial y representativo de la excelencia mundial”.

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Según su sitio oficial, el objetivo de La Liste es “celebrar y promover las mejores experiencias culinarias del mundo a través de un ranking global basado en datos”, con una visión que va desde los grandes restaurantes de alta cocina hasta bares, trattorias, izakayas (tabernas tradicionales japonesas) y otros espacios donde, en palabras de la propia guía, “el sabor genuino y la artesanía prosperan”. La guía también se propone identificar tendencias emergentes en gastronomía y hotelería a partir del análisis continuo de su base de datos global.