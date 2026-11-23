Una preparación húmeda, perfumada y con mucho sabor a nuez, lista en poco más de 30 minutos y con ingredientes fáciles de conseguir. Esta propuesta es ideal para acompañar el mate, resolver una merienda casera o preparar un postre sencillo cuando se busca una opción distinta a las tortas tradicionales.
Su textura tierna se logra a partir de nueces molidas, huevos y azúcar, sin necesidad de incorporar harina de trigo. La ralladura de limón y la esencia de vainilla aportan un aroma fresco, mientras que las nueces concentran todo el sabor y le dan una miga húmeda, suave y ligeramente crocante.
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La preparación también resulta práctica para quienes necesitan una receta rápida, ya que la mezcla se arma en pocos pasos y se cocina en el horno durante aproximadamente 25 a 30 minutos. Una vez fría, se puede servir sola, espolvoreada con azúcar impalpable, decorada con nueces picadas o acompañada con una cucharada de dulce de leche.
Receta de torta de nuez sin harina
Se trata de una torta húmeda y aireada, preparada con nueces molidas, huevos, azúcar, esencia de vainilla, ralladura de limón y una pequeña cantidad de polvo de hornear. La ausencia de harina de trigo permite obtener una miga más húmeda y compacta, con un sabor intenso a frutos secos.
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Para lograr una buena textura, las claras se baten a punto nieve y se incorporan con movimientos envolventes. De esta manera, la preparación conserva parte del aire del batido y queda más liviana después de la cocción. La torta se cocina en un molde redondo hasta que la superficie se vea dorada y el interior mantenga una humedad agradable.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 200 g de nueces peladas y molidas.
- 4 huevos.
- 150 g de azúcar.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Ralladura de 1 limón.
- 1 pizca de sal.
- Manteca, cantidad necesaria para el molde.
- Nueces picadas, cantidad necesaria para decorar.
- Azúcar impalpable, opcional.
Cómo hacer torta de nuez sin harina, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 ℃. Enmantecar un molde redondo de 20 cm de diámetro y cubrir la base con papel manteca.
- Separar las claras de las yemas. Colocar las yemas en un bowl junto con el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
- Batir durante 3 minutos, hasta obtener una mezcla más clara y cremosa.
- Incorporar las nueces molidas, el polvo de hornear y la sal. Mezclar hasta integrar.
- Batir las claras a punto nieve. Las claras deben quedar firmes, pero sin llegar a una textura seca.
- Agregar las claras a la preparación en 2 o 3 tandas, con movimientos envolventes. No batir enérgicamente para evitar que la mezcla pierda aire.
- Volcar la preparación en el molde y emparejar la superficie. Distribuir algunas nueces picadas por encima.
- Llevar al horno y cocinar durante 25 a 30 minutos. La torta está lista cuando la superficie se ve dorada y un palillo sale con algunas migas húmedas.
- Retirar del horno y dejar reposar durante 10 minutos antes de desmoldar.
- Dejar enfriar por completo. Servir sola o espolvoreada con azúcar impalpable.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 325 kcal
- Grasas: 22 g
- Carbohidratos: 25 g
- Proteínas: 8 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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