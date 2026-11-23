La torta de nuez sin harina se prepara con nueces molidas, huevos y azúcar, sin incorporar harina de trigo. La mezcla se completa con esencia de vainilla, ralladura de limón y una cucharadita de polvo de hornear, ingredientes que aportan aroma y ayudan a conseguir una textura húmeda y tierna (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una preparación húmeda, perfumada y con mucho sabor a nuez, lista en poco más de 30 minutos y con ingredientes fáciles de conseguir. Esta propuesta es ideal para acompañar el mate, resolver una merienda casera o preparar un postre sencillo cuando se busca una opción distinta a las tortas tradicionales.

Su textura tierna se logra a partir de nueces molidas, huevos y azúcar, sin necesidad de incorporar harina de trigo. La ralladura de limón y la esencia de vainilla aportan un aroma fresco, mientras que las nueces concentran todo el sabor y le dan una miga húmeda, suave y ligeramente crocante.

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La preparación también resulta práctica para quienes necesitan una receta rápida, ya que la mezcla se arma en pocos pasos y se cocina en el horno durante aproximadamente 25 a 30 minutos. Una vez fría, se puede servir sola, espolvoreada con azúcar impalpable, decorada con nueces picadas o acompañada con una cucharada de dulce de leche.

Receta de torta de nuez sin harina

Se trata de una torta húmeda y aireada, preparada con nueces molidas, huevos, azúcar, esencia de vainilla, ralladura de limón y una pequeña cantidad de polvo de hornear. La ausencia de harina de trigo permite obtener una miga más húmeda y compacta, con un sabor intenso a frutos secos.

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Para lograr una buena textura, las claras se baten a punto nieve y se incorporan con movimientos envolventes. De esta manera, la preparación conserva parte del aire del batido y queda más liviana después de la cocción. La torta se cocina en un molde redondo hasta que la superficie se vea dorada y el interior mantenga una humedad agradable.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

200 g de nueces peladas y molidas.

4 huevos.

150 g de azúcar.

1 cucharadita de polvo de hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Ralladura de 1 limón.

1 pizca de sal.

Manteca, cantidad necesaria para el molde.

Nueces picadas, cantidad necesaria para decorar.

Azúcar impalpable, opcional.

Las nueces molidas son el ingrediente principal de esta torta casera. Para obtener una preparación pareja, se recomienda procesarlas hasta lograr una textura fina, aunque también se pueden dejar algunos trocitos pequeños para sumar una sensación crocante en cada porción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer torta de nuez sin harina, paso a paso

Precalentar el horno a 180 ℃. Enmantecar un molde redondo de 20 cm de diámetro y cubrir la base con papel manteca. Separar las claras de las yemas. Colocar las yemas en un bowl junto con el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Batir durante 3 minutos, hasta obtener una mezcla más clara y cremosa. Incorporar las nueces molidas, el polvo de hornear y la sal. Mezclar hasta integrar. Batir las claras a punto nieve. Las claras deben quedar firmes, pero sin llegar a una textura seca. Agregar las claras a la preparación en 2 o 3 tandas, con movimientos envolventes. No batir enérgicamente para evitar que la mezcla pierda aire. Volcar la preparación en el molde y emparejar la superficie. Distribuir algunas nueces picadas por encima. Llevar al horno y cocinar durante 25 a 30 minutos. La torta está lista cuando la superficie se ve dorada y un palillo sale con algunas migas húmedas. Retirar del horno y dejar reposar durante 10 minutos antes de desmoldar. Dejar enfriar por completo. Servir sola o espolvoreada con azúcar impalpable.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 325 kcal

Grasas: 22 g

Carbohidratos: 25 g

Proteínas: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.