Las medallas, los puntajes y los rankings ayudan a que un vino se destaque entre cientos de etiquetas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Frente a la góndola, entre cientos de etiquetas bastante parecidas, muchas veces lo que define la compra es un pequeño círculo dorado pegado en la botella: “Medalla de Oro”, “95 puntos”, “Mejor Malbec”. Y la lógica del consumidor parece sencilla: si alguien que sabe lo eligió, debe ser bueno. Claro que no siempre es tan lineal. No es lo mismo una medalla en un concurso con miles de muestras que los 100 puntos de un crítico reconocido, o un lugar en un ranking de las mejores bodegas del mundo para visitar.

Pero todos cumplen la misma función: ayudar a que un vino se destaque en un mercado cada vez más competitivo. No es algo nuevo. La historia del vino está llena de reconocimientos que cambiaron el rumbo de una región entera. El más famoso fue el Juicio de París, en 1976, cuando, en una cata a ciegas, un grupo de jueces franceses eligió un Chardonnay y un Cabernet Sauvignon de California por encima de los grandes blancos de Borgoña y tintos de Burdeos. Aquello demostró que se podían hacer grandes vinos fuera de Europa. Algo parecido le pasó al vino argentino en los años 90 y 2000, cuando los primeros puntajes altos de la crítica norteamericana y las medallas en Londres le abrieron las puertas del mundo al Malbec.

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Para entender qué significa cada reconocimiento, hay que saber de dónde viene. Por un lado, están los concursos, donde paneles de jueces evalúan los vinos a ciegas y otorgan medallas, como el Decanter World Wine Awards y el International Wine Challenge, ambos en Londres, o el Concours Mondial de Bruxelles. En la Argentina, se destacan Vinus, Evinor o The Winemakers, entre otros. Por otro lado, están los críticos y las publicaciones especializadas, que puntúan los vinos en una escala de 100 puntos, un sistema que popularizó Robert Parker en los años 80 y que hoy usan Wine Spectator, James Suckling, Tim Atkin y Vinous, además de guías locales como Descorchados.

Un reconocimiento puede influir en la elección del consumidor, sobre todo ante una marca desconocida (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, los 90 puntos funcionan como una frontera comercial y los 100, como la consagración definitiva. Por último, están los premios y rankings que no evalúan una botella, sino a una bodega en su conjunto, como The 50 Best Vineyards, los Golden Vines Awards, considerados los “Oscar” del vino, o los premios al turismo de lujo.

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Pero no todo lo que brilla es oro. La proliferación de concursos hizo que las medallas se multiplicaran y no son pocos los certámenes que premian a buena parte de los vinos inscriptos, que además pagan por participar. Por eso, lo que da valor a un reconocimiento es la seriedad de quien lo otorga, la transparencia de su método y la calidad de su jurado. Conviene leerlos como una referencia, no como una verdad absoluta.

Qué aportan y cómo impulsan las ventas los reconocimientos

Hecha la aclaración, lo cierto es que los reconocimientos aportan, y mucho. Al consumidor le ofrecen un atajo y una cuota de confianza, sobre todo cuando no conoce la marca. A la bodega le dan visibilidad y una validación externa de su trabajo. En lo comercial, abren puertas: importadores y distribuidores usan puntajes y medallas como herramienta de venta, sobre todo en mercados como Estados Unidos, donde un cartelito con 90 puntos o más junto a la botella puede definir la elección.

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Un buen puntaje también permite sostener o subir el precio, ganar lugar en las cartas de los restaurantes y llegar a nuevos mercados. Incluso, en la alta gama, uno de 100 puntos puede agotar una cosecha en pocos días.

Los concursos evalúan vinos a ciegas y entregan medallas según el criterio de sus jurados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto, de todos modos, no es igual para todos. En los vinos masivos, una medalla puede marcar la diferencia frente al vecino de góndola, mientras que, en los de alta gama, es el puntaje de un crítico influyente el que mueve el amperímetro. Los rankings de enoturismo se traducen en más visitantes, más reservas y más ventas directas en la propia bodega.

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Además, cada reconocimiento suma a la imagen de la bodega y a la del vino argentino en su conjunto. Cuando un Malbec es elegido entre los mejores del mundo, todo el país sale ganando. Eso es especialmente valioso hoy, con un consumo interno en baja desde hace años y exportaciones que enfrentan un escenario desafiante.

Por eso, los premios forman parte de la estrategia de muchas bodegas, que eligen con más cuidado en qué concursos participar y cómo comunicar sus logros. Un reconocimiento no hace a un gran vino, pero sí ayuda a que más gente lo descubra.

Vinos y bodegas argentinas recientemente premiadas

En los Golden Vines Awards 2026, celebrados en la Banqueting House de Londres, Catena Zapata fue elegida Mejor Productor de Vinos de las Américas, por encima de dos etiquetas de culto de Napa Valley, como Harlan Estate y Screaming Eagle. Lo que distingue a este premio es que lo vota The Golden Vines Academy, integrada por cerca de 1.300 Masters of Wine, sommeliers, críticos y coleccionistas de todo el mundo.

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La credibilidad de un premio depende de la transparencia del método, el jurado y el prestigio de quien lo otorga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el Huentala Calizo Albar Block 06 Malbec 2023, de Gualtallary, fue consagrado como Mejor Vino Tinto del Mundo en el International Wine Challenge. El reconocimiento fue tal que el propio jurado visitó luego la finca, en el marco de la primera edición de IWC Américas, en Mendoza.

Otro Malbec que tocó el cielo con las manos es el As Bravas El Cepillo 2019, con el que Alejandro Vigil obtuvo 100 puntos de Vinous, de la mano de Joaquín Hidalgo. Ya suma 25 vinos con el puntaje perfecto entre Catena Zapata y El Enemigo. Además, la publicación británica The Drinks Business distinguió con una Master Medal al Rutini Apartado Gran Malbec 2023, tras una cata a ciegas. A su vez, dos Malbec de Cadus elaborados por Santiago Mayorga, Viña Vida, de Los Chacayes, y Las Torcazas, de Alto Agrelo, quedaron entre los 100 vinos argentinos destacados del año por James Suckling.

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En el ámbito local también hay reconocimientos que sirven de aval. En The Winemakers, donde 80 enólogos argentinos catan a ciegas los vinos de sus colegas, el Primogénito Sangre Azul Merlot 2024, de Bodega Patritti, fue elegido como el mejor vino de la Patagonia. En Evinor, la Evaluación de Vinos del Noroeste Argentino, el Valle de la Puerta Dulce Natural de Torrontés Riojano volvió a obtener un Gran Oro, como en 2024 y 2025. Y en Vinus, que se realiza en Mendoza con un panel de enólogos locales y extranjeros, Domiciano Mistela fue campeona en Vinos Especiales, mientras que el Corte Estrella 9 y el Reserva Nocturna Malbec 2024, de la misma bodega, quedaron entre los diez Grandes Campeones.

Pero no solo los vinos embotellados reciben reconocimientos: el Santa Julia Tintillo ganó una medalla de oro en el International Canned Wine Competition 2026, dedicado exclusivamente a los vinos en lata.

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Por último, los reconocimientos por los servicios y las experiencias que brindan las bodegas cobraron protagonismo con el auge del enoturismo. En la gala por los 20 años de los World Luxury Awards, en Bucarest, El Esteco se quedó con las distinciones de Mejor Destino de Vino y Mejor Destino de Viñedos de Latinoamérica, elegidas por el voto directo de viajeros, operadores turísticos y referentes de la industria.

Durigutti Family Winemakers alcanzó el puesto 10 en The 50 Best Vineyards 2026, anunciado el 18 de noviembre en Santiago de Chile, y por segundo año consecutivo fue la bodega argentina mejor ubicada. En su Finca Victoria, de Las Compuertas, conviven viñedos centenarios, casas de huéspedes y el restaurante 5 Suelos, recomendado por la Guía Michelin. El ranking premia la experiencia completa del visitante y lo eligen más de 700 especialistas de todo el mundo.

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10 vinos de bodegas premiadas

Santa Julia Tintillo

Santa Julia, Mendoza $3.500 (lata de 269 ml)

Un corte de Malbec y Bonarda en partes iguales, fresco y frutado, con aromas que recuerdan a frutillas, frambuesas y cerezas, y buena acidez natural. Pensado para tomar bien frío, y en lata, un formato en el que la bodega es pionera y líder en el país, y que acaba de ganar una medalla de oro en un concurso internacional dedicado a estos envases. Para cualquier momento y lugar.

La Puerta Dulce Natural 2025

Valle de la Puerta, La Rioja, Valle de Famatina $10.600

Es el vino que volvió a ganar el Gran Oro en Evinor. El Torrontés Riojano suele ser inconfundible por sus aromas intensos, con notas florales y de cáscara de naranja, y también por su frescura y amplitud en boca. Además, es ideal para vinos dulces, y acá queda demostrado, porque es un vino de carácter floral y buen cuerpo, simple y directo en sus expresiones.

En los vinos de consumo masivo, una medalla puede inclinar la decisión frente a otra botella de la góndola (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Esteco Old Vines Torrontés 2024

El Esteco, Salta, Valles Calchaquíes, Cafayate $34.200

De un viejo parral plantado en 1945 en Cafayate nace este blanco de la bodega elegida como Mejor Destino de Vino de Latinoamérica. Cosecha tras cosecha, se consolida como el mejor exponente del cepaje. De aromas limpios y florales, expresivos pero elegantes. Fresco y contenido en boca, con un leve toque de madurez y un final floral bien definido.

Domiciano Corte Estrella 9

Bodega Domiciano, Mendoza, Maipú, Barrancas $79.200

Fue uno de los Grandes Campeones de Vinus 2026. Una edición limitada de casi 3.200 botellas, que nace de la selección de los mejores componentes de la bodega. En esta nueva edición se trata de un Malbec (75%) y Syrah (25%), añejado 24 meses en barricas de roble francés de primer uso y luego 12 meses más en botella. Goza de buen cuerpo y un estilo classy, pero con fuerza.

Cadus Single Vineyard Finca Las Torcazas Estate Malbec 2021

Cadus, Mendoza, Luján de Cuyo, Alto Agrelo $81.300

Para Santiago Mayorga es uno de los mejores Malbec que elabora. Fiel a la zona, sus aromas son expresivos y equilibrados, con notas de frutas negras y especias. De buen volumen y concentración fluida, gracias a sus taninos finos, su paladar es franco, amplio y fresco, donde el carácter del lugar se combina muy bien con la crianza. Profundo y con atractivo potencial de guarda.

Los rankings de enoturismo buscan distinguir la experiencia integral que ofrecen las bodegas a sus visitantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Victoria Durigutti Corte de Finca 2022

Durigutti Family Winemakers, Mendoza, Luján de Cuyo, Las Compuertas $94.000

Lleva el nombre de Victoria, la madre de Héctor y Pablo Durigutti, y de su finca de Las Compuertas. Un blend de base Malbec, con Cabernet Franc, Petit Verdot y toques de Cordisco y Charbono, fiel reflejo de la finca. De aromas a frutos negros y rojos, con buen cuerpo y fluidez, taninos vivaces que le aportan estructura y notas herbales que suman frescura al final.

Apartado Rutini Gran Merlot 2021

Rutini Wines, Mendoza, Valle de Uco, Tupungato $131.250

Es el nuevo integrante de la línea ícono de la bodega, una variedad que desde siempre se lució en la bodega y que desde ahora estará en manos de Juan Pablo Murgia. De aromas equilibrados y expresivos, con frutas maduras, especias secas y dejos terrosos. Paladar franco y amplio, con taninos delicados y un final matizado por la crianza. El Merlot, en su versión más ambiciosa.

Nicolás Catena Zapata 2021

Catena Zapata, Mendoza, Valle de Uco $135.000

Un blend a base de Cabernet Sauvignon y Malbec, con un toque de Cabernet Franc, de parcelas seleccionadas de los viñedos Adrianna (Gualtallary) y Nicasia (Altamira), con el que Alejandro Vigil busca el potencial argentino en la categoría de los Bordeaux Blends. Aromas integrados y equilibrados, boca vivaz y fresca, con taninos finos. Un gran vino de guarda, que ya se disfruta.

Los premios no definen por sí solos la calidad de un vino, pero amplían su visibilidad y facilitan su llegada a nuevos públicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

As Bravas Malbec 2018

Aleanna - El Enemigo Wines, Mendoza, Valle de Uco, El Cepillo $187.000

Desde su cosecha fundacional, este Malbec de El Cepillo demostró ser un gran exponente. Es un vino vivo, carnoso y fluido, con texturas consistentes que resaltan el carácter “frío” de sus frutas rojas, muy bien matizadas por una crianza en toneles tan larga como delicada. Un vino de capas, que remite a un rincón extremo del Valle de Uco. Un gran Malbec y un gran vino de lugar.

Huentala Calizo Albar Block 06 Malbec 2021

Huentala Wines, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary $494.900

El nombre “Albar” remite a las piedras calizas blancas de la parcela donde nace este Malbec, cuya cosecha 2023 fue elegida como el mejor tinto del mundo en el International Wine Challenge. De aromas nítidos, tanto de Malbec como del lugar, con un paso por boca fresco, tenso y preciso, con notas de frutas negras y hierbas bien acompañadas por la crianza. El calcáreo de Gualtallary en su máxima expresión.