Las tareas cotidianas aportan movimiento y gasto energético, con distintos niveles de exigencia según la labor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las tareas del hogar no reemplazan una rutina de ejercicio, pero pueden sumar actividad física y gasto energético durante el día. Un gráfico basado en datos de 2024 permite comparar la exigencia de 10 labores domésticas con una caminata moderada.

El gráfico, citado por The Washington Post, toma como referencia caminar a cerca de 4,8 kilómetros por hora (3 millas por hora), actividad a la que asigna el 100% del consumo de energía por hora. Los porcentajes no indican cuántas calorías quema una persona determinada: expresan la demanda relativa de cada acción y pueden cambiar según el ritmo, tiempo empleado y condiciones individuales.

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El gráfico compara el consumo de energía por hora de actividades domésticas con una caminata moderada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) centra sus recomendaciones en la actividad física, una categoría que incluye el movimiento cotidiano, además del ejercicio planificado. El Compendio de Actividades Físicas, publicado en 2024 en el Journal of Sport and Health Science, reúne estimaciones para tareas habituales.

1. Cargar objetos pesados por las escaleras

Cargar peso por escaleras encabeza la comparación, con un gasto energético equivalente al 237 % de una caminata moderada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cargar objetos pesados por escaleras es la tarea de mayor demanda del listado. Su gasto por hora equivale al 237% del asociado a caminar a paso moderado, según los datos del compendio.

2. Limpiar el suelo de rodillas

La limpieza del piso de rodillas combina postura agachada y movimientos repetidos, con un nivel de esfuerzo superior al de caminar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fregado del suelo de rodillas alcanza el 171% de la referencia. La tarea combina la postura agachada, desplazamientos cortos y movimientos repetidos de los brazos, por lo que su exigencia supera la de la caminata utilizada como base.

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3. Subir las compras por escaleras

Transportar las compras por escaleras alcanza un 139 % de la energía tomada como referencia en el gráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Subir las compras por escaleras se ubica en el 139%. La cifra corresponde al gasto de energía por hora y no permite convertir de manera directa ese esfuerzo en calorías individuales.

4. Ordenar una habitación

Ordenar un ambiente puede incluir recorridos, levantamiento de objetos y cambios de posición durante la tarea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ordenar una habitación representa el 126% de la caminata moderada. El valor se asocia a una labor que puede incluir recorridos, levantar objetos y cambios frecuentes de posición dentro de un espacio.

5. Lavar la ropa

Clasificar, cargar y acomodar prendas sitúa al lavado de ropa apenas por encima de la caminata moderada en la comparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lavado de ropa registra un 105%, apenas por encima de la caminata moderada. Cargar, descargar, clasificar y acomodar prendas forman parte de los movimientos que componen esa tarea.

6. Barrer

Barrer equivale al 100 % de la actividad de referencia utilizada para medir el gasto energético por hora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Barrer alcanza exactamente el 100% de la actividad elegida como parámetro. La equivalencia se limita al consumo energético horario estimado; no supone que ambos movimientos produzcan los mismos efectos ni que reemplacen una rutina completa de ejercicio.

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7. Trapear

El trapeado queda por debajo de caminar a paso moderado, aunque implica desplazamientos y movimientos sostenidos de los brazos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trapeado se sitúa en el 92%. Aunque queda por debajo de la caminata, suma desplazamientos y trabajo de brazos dentro de la actividad física cotidiana.

8. Aspirar

Aspirar representa el 79 % del gasto energético de una caminata moderada, según los valores comparados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aspirar demanda el 79% de la energía de referencia por hora. El porcentaje muestra una intensidad menor en esa comparación, sin que eso vuelva irrelevante su aporte a la suma de movimientos diarios.

9. La limpieza y el orden general

Las labores generales de limpieza y orden presentan una exigencia menor que las tareas que requieren trasladar peso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tareas de limpieza y orden general equivalen al 66% de caminar a 4,8 kilómetros por hora. Esta categoría contempla actividades domésticas de intensidad menor que las labores que exigen transportar peso o trabajar en el suelo.

10. Lavar los platos

Lavar platos es la actividad de menor demanda energética dentro de las diez tareas domésticas incluidas en la nota. (Imágen Ilustrativa Infobae)

El lavado de platos alcanza el 53% y es la actividad de menor gasto del grupo. El profesor y exdirector del Departamento de Kinesiología de la Universidad McMaster, Martin Gibala, afirmó a The Washington Post que “toda actividad cuenta”, una idea que pone el foco en la acumulación de movimiento a lo largo del día.

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El gráfico también incluyó jugar intensamente con niños, con un 153%, pero no se incorporó a los subtítulos porque no corresponde a una tarea doméstica. Los porcentajes comparan gasto energético por hora: no calculan las calorías de cada persona ni sustituyen las recomendaciones de actividad física de la OMS.

Los porcentajes expresan una referencia de esfuerzo relativo y no las calorías que quema cada persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en 2026 entre adultos mayores de zonas rurales de Beijing encontró una asociación entre realizar tareas domésticas y un menor riesgo de muerte por todas las causas.

Frente a quienes no las hacían, el riesgo fue 32% menor entre quienes las realizaban con baja frecuencia y 33% menor en el grupo de alta frecuencia. El diseño observacional no permite establecer que las tareas del hogar hayan sido la causa de esa diferencia, y sus resultados corresponden a una población específica.

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Las tareas del hogar pueden formar parte del movimiento acumulado durante el día, aunque su intensidad y duración varían según la actividad. Los datos permiten dimensionar ese esfuerzo, pero no reemplazan una planificación de actividad física adaptada a las necesidades de cada persona.