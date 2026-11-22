La limpieza regular y el secado posterior ayudan a reducir la acumulación de residuos en el baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las manchas de la bañera suelen responder a una limpieza temprana, suave y ajustada al material de la superficie. Identificar si se trata de restos de jabón, depósitos minerales, óxido o moho evita aplicar productos o herramientas que puedan dañar el acabado.

La especialista en limpieza Becky Rapinchuk y Robin Murphy, responsable del área de limpieza, explicaron en una guía de Martha Stewart, sitio especializado en tareas domésticas, que la primera decisión debe ser revisar el material.

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La porcelana tolera mejor el bicarbonato de sodio, mientras que el acrílico y la fibra de vidrio se rayan con mayor facilidad. Las superficies de piedra o con acabados especiales requieren todavía más precaución: los productos ácidos, incluido el vinagre, pueden marcar o corroerlas.

Una rutina de limpieza y ventilación ayuda a conservar las superficies del baño en buen estado.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de la mancha define el método de limpieza

Los restos de jabón, agua dura, moho y óxido no se comportan del mismo modo. Por eso, antes de frotar, conviene distinguir el problema y ensayar cualquier técnica en un sector pequeño y poco visible, sobre todo si se desconoce el tipo de revestimiento.

Las esponjas no abrasivas son preferibles para superficies sensibles, como las de acrílico y fibra de vidrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Restos de jabón

Para la acumulación de jabón, Rapinchuk recomienda preparar una pasta de bicarbonato de sodio con jabón líquido suave. La mezcla se aplica sobre la zona afectada y se trabaja con una esponja no abrasiva.

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Después, debe enjuagarse con agua tibia y secarse. El uso moderado del bicarbonato es relevante incluso en acrílico y fibra de vidrio, que pueden perder brillo con la fricción.

2. Depósitos de minerales

Los depósitos de minerales dejan marcas blancas o apagadas. Murphy propone usar vinagre blanco sobre esas zonas, esperar entre 10 y 15 minutos y luego enjuagar.

Si la mancha persiste, se puede colocar encima un paño humedecido con vinagre. Esta opción no corresponde para piedra ni para acabados sensibles a los ácidos.

3. Moho y hongos

Rapinchuk aconseja aplicar peróxido de hidrógeno al 3% sobre la mancha, dejarlo actuar entre 30 y 45 minutos, frotar con suavidad, enjuagar y secar.

4. Óxido

Murphy sugiere una pasta de bicarbonato de sodio con una pequeña cantidad de peróxido de hidrógeno. Se deja actuar antes de pasar una esponja no abrasiva.

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La ventilación del ambiente contribuye a limitar la humedad y la aparición de moho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humedad requiere ventilación y una solución de fondo

La limpieza de las marcas de moho no reemplaza el control de la humedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la humedad persistente y el crecimiento microbiano en interiores deben prevenirse o reducirse, debido a su asociación con síntomas respiratorios, alergias y agravamiento del asma. La entidad también señala que la ventilación y reparación de filtraciones forman parte del control de ese problema.

En el baño, abrir una ventana o usar el extractor durante y después de la ducha ayuda a reducir la humedad. Rapinchuk también recomienda no dejar frascos apoyados en la superficie, ya que pueden dejar cercos, y secar la bañera tras cada uso. El objetivo es limitar los depósitos minerales y residuos antes de que queden fijados.

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Antes de aplicar cualquier producto, es necesario identificar el material del revestimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) sostiene que, cuando hay moho, es necesario limpiar la zona y corregir la causa de la humedad para reducir su reaparición.

Para las superficies duras, su guía indica limpiar con detergente y agua y secar por completo. Si la humedad, olor a moho o manchas regresan de manera reiterada, la prioridad es localizar posibles pérdidas de agua o problemas de ventilación.

Los depósitos minerales, los restos de jabón y el óxido requieren tratamientos diferenciados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los abrasivos y las mezclas químicas elevan el riesgo de daños

El uso de lana de acero, estropajos ásperos o esponjas que actúan como lija puede rayar la bañera y favorecer la acumulación futura de residuos en esas imperfecciones.

Murphy advierte que las esponjas de limpieza de espuma pueden opacar los acabados brillantes. También conviene no excederse con la cantidad de producto y retirar todo resto mediante un enjuague completo.

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El mantenimiento frecuente evita que la humedad y los residuos se acumulen con el paso de los días.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra regla de seguridad es no combinar limpiadores. La EPA advierte que el cloro nunca debe mezclarse con productos que contengan amoníaco, ya que pueden generarse vapores tóxicos. La ventilación del ambiente y la lectura de las indicaciones de cada producto son medidas necesarias antes de cualquier limpieza.

Rapinchuk propone destinar una jornada semanal a la higiene del baño. Esa rutina, junto con el secado después de usar la bañera, permite actuar sobre la suciedad antes de que las manchas exijan procedimientos más intensos.