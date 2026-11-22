La conexión interpersonal y la variabilidad de las funciones cognitivas modulan la intensidad del encuentro erótico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La interacción erótica se ve influida por numerosos factores que, al actuar conjuntamente, permiten que el encuentro sea placentero y disfrutable. El deseo, el contacto de los cuerpos, las sensaciones que se generan, las fantasías, los estímulos externos y la atención focalizada en lo que sucede: todo suma al placer. La conexión es una condición fundamental.

El deseo es la fuerza interna que impulsa a los cuerpos a la acción, pero tanto el deseo como la conciencia plena no siempre están preparados ni alcanzan niveles de excitabilidad. La fisiología del deseo y las funciones cognitivas —atención, concentración, memoria y pensamiento— permiten variaciones: no tienen que ser siempre lineales ni sostener el mismo nivel de intensidad.

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La disociación entre lo que somos “fuera de la cama” y “dentro de la cama” es esperable. En el acto sexual hacemos, decimos y nos comportamos de forma muy diferente de como lo hacemos en la vida cotidiana. No obstante, en algunas personas, hombres y mujeres, existe una disociación entre el deseo —las ganas— y el grado de conexión con el otro. Esta puede persistir en el tiempo y estar determinada por la personalidad, las conductas de apego y el manejo de las emociones.

Los pensamientos intrusivos y el temor al fracaso provocan que las personas ansiosas eviten las relaciones íntimas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desconexión psicológica

Existen causas psicológicas —cada vez más frecuentes— que impiden una interacción sentida y plena con el otro. Las personas ansiosas sufren pensamientos intrusivos que aparecen antes y se potencian durante el encuentro. Las ideas de fracaso o la exigencia por cumplir son constantes y abruman tanto que, finalmente, el sexo termina por convertirse en un problema que se busca evitar.

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Las experiencias con nuevas parejas se convierten en una lucha interna entre las ganas y el miedo. Las personas temerosas suelen destacar la ayuda de sus parejas para ganar confianza y vencer los miedos, pero no siempre ocurre así: a veces se encuentran con personas con menos paciencia y sin muchas ganas de compartir un problema.

Los hombres ansiosos son más propensos a padecer el avance de pensamientos negativos y buscan mecanismos adaptativos para afrontar la situación apremiante: consumir alcohol, ansiolíticos, masturbarse previamente o tomar Viagra, entre otros. Algunos se prueban con otras mujeres para comprobar si les sucede lo mismo. Existe una forma específica de desconexión con el entorno, mucho más evidente en la relación sexual: la alexitimia.

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La alexitimia sexual impide verbalizar las emociones y bloquea la resonancia afectiva durante la excitación física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alexitimia sexual

Afecta tanto a hombres como a mujeres con rasgos más perfeccionistas —u obsesivos— y distantes en lo emocional. Estas personas pueden responder sexualmente —con erección, lubricación u orgasmo—; sin embargo, tienen escasa respuesta afectiva y no pueden dar cuenta de lo que sienten. Su cuerpo se manifiesta casi de forma automática, sin resonancia interna. Les cuesta registrar y expresar lo que sintieron, o no encuentran las palabras adecuadas.

Durante el acto sexual no fantasean ni dicen cosas para potenciar el deseo. Esta respuesta no es momentánea: tiende a persistir a lo largo del tiempo, se arraiga en la personalidad y en la forma en que responden sus umbrales de excitabilidad. Las personas con alexitimia sexual también suelen serlo en otras áreas de su vida y se muestran distantes, sin manifestar emociones.

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Desconexión corporal

Este tipo de desconexión sexual corresponde a procesos disociativos, en los que la conciencia no llega a captar todo lo que sucede, con resonancia en el cuerpo. Existen personas extrovertidas, con búsqueda de placer, que, a la hora de tener sexo, no captan todo lo que logran sentir o hacer. Pueden no llegar al orgasmo y se frustran al esperar un nivel de excitación superior, que pudo haber estado presente, pero no logran registrar.

La desconexión corporal dificulta que la conciencia registre el orgasmo en sujetos con alta búsqueda de placer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo se expresa; sin embargo, el umbral de excitación no deja pasar a la conciencia todo el despliegue corporal. La decepción se vuelca sobre la pareja sexual: “No haces lo suficiente para que me caliente”. Estas personas, que parecen hipersexuales, en realidad no lo son: disocian el cuerpo del sentir.

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Por el contrario, están quienes sienten mucho, pero no logran traducirlo en acciones sugerentes, cargadas de erotismo. Fantasean con todo lo que tienen para demostrar; sin embargo, a la hora de tener sexo, el cuerpo no responde como quisieran.

Entre las causas se pueden citar la falta de habilidades eróticas, las represiones, la escasa estimulación de la pareja sexual, los miedos, la falta de confianza o la responsabilidad de complacer al otro, con el consecuente olvido del propio placer. Puede suceder que el cuerpo cumpla una función defensiva, puesta al servicio de los demás, en busca de un beneficio secundario: compañía, contención, miedo a la soledad, sumisión o dependencia.

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El cuerpo se muestra, capta la atención y atrae, pero, a la hora de la conexión sexual, ese mismo cuerpo no responde como la persona desearía: “Estoy demasiado pendiente del otro y no logro hacer lo mismo conmigo; estoy desconectada de lo que siento”.