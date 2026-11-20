La pausa del almuerzo laboral pierde espacio y modifica su función social debido a la conexión permanente y a las videollamadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La pausa para almorzar dejó de ser un corte garantizado dentro de la jornada laboral. Las reuniones consecutivas, la mensajería instantánea y las tareas frente a la pantalla reducen ese momento en muchos empleos de oficina. Según The Washington Post, empresas de Estados Unidos ofrecen comida sin cargo para impulsar la presencialidad; el almuerzo continúa como una actividad solitaria para parte de los empleados.

La publicación situó esa dinámica en una cultura laboral donde alejarse del escritorio al mediodía puede resultar excepcional. El asunto no se limita al menú ni a la duración de la comida. También remite a la posibilidad de interrumpir, aunque sea durante un rato, las exigencias del empleo.

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En los trabajos que dependen de agendas compartidas, videollamadas y aplicaciones de mensajes, el almuerzo suele competir con tareas que llegan sin pausa. Una reunión fijada para el mediodía, una consulta urgente o una sucesión de mensajes pueden partir ese tiempo hasta convertirlo en una comida rápida frente a la computadora. Ese formato permite continuar con las tareas, aunque no asegura un descanso real.

Tres de cada cuatro trabajadores del conocimiento en Estados Unidos comen frente a la pantalla al menos una vez por semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas que ofrecen almuerzos gratuitos buscan, en algunos casos, que sus equipos vuelvan a la oficina y compartan espacios comunes. Sin embargo, la comida disponible no garantiza una experiencia colectiva ni un corte efectivo en la jornada. Por eso, el debate sobre el almuerzo también alcanza la organización del tiempo, la expectativa de respuesta inmediata y el límite entre estar en la oficina y permanecer disponible.

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La situación no alcanza a todos los sectores ni a todas las formas de empleo. Las investigaciones se concentran, sobre todo, en trabajadores del conocimiento, es decir, personas cuyas tareas son intelectuales, administrativas o digitales. En ese grupo, un análisis de 83 investigaciones examinó el vínculo entre las pausas laborales, el bienestar y el rendimiento.

La pausa depende de su duración, de la actividad elegida y del control sobre el tiempo

El análisis, publicado en 2022 en una revista especializada en psicología del trabajo, ordenó las pausas según quién las inicia, cuánto duran, con qué frecuencia ocurren y qué se hace durante ese tiempo. Esa clasificación permite distinguir entre dejar una tarea por unos minutos y tomar un descanso que reduzca la exigencia mental del trabajo. La duración, el margen para decidir cuándo detenerse y la actividad elegida pueden cambiar el efecto de ese momento.

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El 35% de los empleados encuestados omite la comida del mediodía por la carga de trabajo y las reuniones agendadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro análisis, que reunió 22 estudios experimentales con 2.335 participantes, concluyó que las pausas de menos de diez minutos se vincularon con más energía y menos fatiga. No halló una mejora general del rendimiento. Sin embargo, las pausas más largas mostraron mejores resultados en tareas creativas o administrativas que en las actividades que exigen mucha concentración.

Caminatas y ejercicios de relajación durante el almuerzo: las claves para mejorar la jornada

Un estudio académico evaluó caminatas en un parque y ejercicios de relajación durante el almuerzo. Participaron 97 empleados: 51 caminaron y 46 realizaron ejercicios de relajación durante 15 minutos, a lo largo de diez días laborables. La investigación comparó cómo se sentían por la tarde en esos días y en jornadas con su rutina habitual.

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Las caminatas se relacionaron con una mejor concentración y con menos fatiga por la tarde, en parte porque los participantes disfrutaron la actividad. Los ejercicios de relajación se vincularon con una mayor concentración cuando las personas dejaron de lado, por un tiempo, los pensamientos y las tareas del empleo. También se asociaron con menos tensión y cansancio al final de la jornada.

El estudio ofrece dos ejemplos concretos para aprovechar ese momento. Quienes tengan un parque o un espacio verde cerca pueden destinar 15 minutos a una caminata tranquila, sin pantalla ni mensajes. Otra opción es usar ese mismo tiempo para un ejercicio de relajación fuera de las tareas habituales. Ambas actividades formaron parte de la investigación durante diez días laborables y se asociaron con mejores indicadores de bienestar por la tarde.

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