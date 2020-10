13 maneras de aprovechar la hora del almuerzo para mejorar tu día de home office

El home office bien programado y ejecutado, puede incrementar la productividad, el compromiso y los resultados, pero mal hecho, puede generar ineficiencias, dañar las relaciones laborales, desmotivar e impactar negativamente en la calidad de vida (Shutterstock)

Si tienes la suerte de tener un trabajo y has estado trabajando desde casa durante los últimos seis meses, es posible que hayas olvidado que todavía tienes un descanso para almorzar: tiempo que te pertenece, para hacer lo que quieras. Alejarte de tu escritorio o espacio de trabajo para hacer algo diferente es una parte importante de reclamar ese tiempo. ¿Pero qué deberías hacer?

Evidentemente, el home office bien programado y ejecutado, puede incrementar la productividad, el compromiso y los resultados, pero mal hecho, puede generar ineficiencias, dañar las relaciones laborales, desmotivar e impactar negativamente en la calidad de vida.

“Es fácil convertirse en una prolongación de la computadora y olvidarse de lo bueno que es ser un alguien con cuerpo propio y movilidad. Asomarse a una ventana o balcón es lo primero que deberíamos hacer para revitalizar nuestro día por completo; respirar el aire con olor a verde de la primavera, dejarse acariciar por el sol y mirar -si están a la vista- los hermosos árboles de la ciudad. Ponerse música, prepararse a modo de mimo alguna cosa comestible, poner un mantel, tomar algo rico o agua para sentir como se desliza suavemente por la garganta, masticar despacio lo que sea, premiarse con una fruta y conectar fuertemente con su sabor, levantarse agradeciendo ese rato de distensión y buen trato que uno se dedicó amablemente y volver a conectar con el trabajo", aseveró en diálogo con este medio Elsa Wolfberg, psicoanalista y psiquiatra de la Asociación Psicoanalítica Argentina.

Para Mónica Cruppi, psicóloga y miembro de la misma asociación, “mantener un estado de tranquilidad mental, recurrir a la creatividad y al humor, optimizar nuestro tiempo y evitar la sobreinformación son algunas de las claves para preservar la salud mental. Debemos tener en cuenta que el teletrabajo agota y que hay que tomarse espacios de descanso”.

13 sugerencias para ayudar a revitalizar nuestros días

La hora del almuerzo es una oportunidad para convertir el ejercicio en una práctica diaria: incluso los minutos marcarán la diferencia con el tiempo y no tiene por qué ser una tarea ardua (Shutterstock)

Llamar a un amigo o hacer uno nuevo

Estar separados de nuestros colegas nos ha despojado de muchas interacciones humanas rutinarias. La hora del almuerzo suele ser un momento conveniente para volver a conectar con viejos amigos, sostuvo Clare Evans, entrenadora de gestión del tiempo, en diálogo con The Guardian. “A menudo, estamos demasiado ocupados para hacernos tiempo en la noche, pero una rápida puesta al día puede ayudarnos a volver a comunicarnos y hablar”, dijo Evans. Y agregó: “Simplemente charle mientras toma su almuerzo, incluso si es la táctica inicial clásica de discutir el clima”.

Visitar nuestro árbol favorito

La clave es salir afuera, lejos de la pantalla de la computadora, y si lo combinamos con ejercicio, mucho mejor. Susan Saunders, autora de The Age-Well Plan, asegura: “Ver un árbol combina muchos de los hábitos que contribuyen a la longevidad: estar al aire libre a la luz del día, vital para que nuestros relojes circadianos marquen con precisión; ejercicio al caminar; una oportunidad de saborear el momento. E incluso un árbol solitario nos proporciona un pequeño espacio verde”.

Moverse, aunque solo sea por unos minutos

Sabemos que debemos hacer ejercicio, pero es especialmente importante ahora que se ha eliminado una gran cantidad de actividades incidentales de nuestras rutinas diarias. La hora del almuerzo es una oportunidad para convertir el ejercicio en una práctica diaria: incluso los minutos marcarán la diferencia con el tiempo y no tiene por qué ser una tarea ardua.

Abordar la limpieza de un cajón, estante o lugar de guardado

La cuarentena es un buen momento para organizar algún ambiente. “Lo discutimos el otro día con las consultoras de Marie Kondo en América Latina. Muchas no estaban de acuerdo con hacerlo ahora porque podemos estar angustiados y no aptos para filtrar qué nos hace feliz y qué no. Yo pienso que no se trata de obligar a nadie, sino de hacerlo si uno está bien y para aprovechar que tenemos tiempo. Es algo que solemos postergar, ¡aprovechemos ahora!”, aseguró en una entrevista con este medio Estefanía Fryd, la Marie Kondo argentina.

Tener sexo

Uno de los mejores consejos de los terapeutas sexuales sobre cómo tener más sexo es estructurarlo en su día: trabajar desde casa amplía la ventana de oportunidad. No es necesario que tomemos todo nuestro descanso: un estudio en 2004 de 152 parejas registró una duración promedio de 12 minutos de juego previo y siete minutos de coito. Tener relaciones sexuales libera la hormona oxitocina, que reduce la inflamación y nos dará una perspectiva completamente nueva de nuestra tarde.

Tener relaciones sexuales libera la hormona oxitocina, que reduce la inflamación y nos dará una perspectiva completamente nueva de nuestra tarde (Shutterstock)

Mirar esa serie de televisión

Evans dice que un episodio de televisión de media hora es el período ideal para un descanso reparador del trabajo. “Simplemente no se sienta tentado a ver demasiado”, explica. A un ritmo de un episodio cada día de la semana, terminarías Los Soprano en aproximadamente cuatro meses. (Para un descanso de las pantallas, la alternativa es leer un libro).

Aprender un idioma o a tocar un instrumento

Pasar la pausa del almuerzo haciendo “algo que normalmente nunca tenemos tiempo para hacer: aprender un idioma, escribir un libro, investigar su genealogía es clave”, indica Grace Marshall, experta en productividad. Si siempre te ha gustado tocar el piano u otro instrumento, sigue un consejo de Marshall. “Es asombroso cómo se suman esas medias horas diarias”.

Empezar con ventaja en la cena, para la noche y la próxima semana

“Preparar la comida es sorprendentemente relajante y una excelente manera de alejarse de todo ese trabajo cerebral”, dice Sam Gates, autor de The Batch Cook Book, que se publicará el próximo mes. “Mi trabajo de preparación de comida relajante de todos los tiempos es hacer cosas lindas y redondas como albóndigas o falafels del tamaño de un bocado, como un niño jugando con plastilina, mientras escucho mi podcast favorito. Son ideales para hacer a la hora del almuerzo porque necesitan tiempo para endurecerse en el refrigerador y también se congelan muy bien, por lo que puedes hacer un lote enorme y usarlos para varias comidas”.

Enumerar tres cosas por las que estás agradecido

Una “práctica de gratitud” diaria constante puede reconfigurar nuestros cerebro hacia el optimismo en tres semanas. “Cuanto más específico pueda ser, más beneficios sentirá”, indica Nataly Kogan, fundadora de la consultora de bienestar Happier. “Hacer que la gratitud sea parte de la pausa del almuerzo te ayudará a sentirte menos estresado y más motivado durante la segunda mitad del día”.

Una gran ventaja de trabajar desde casa es poder evitar ensaladas tristes en el escritorio o ofertas de comida mediocres. En cambio, podemos tomarnos el tiempo para prepararnos algo que realmente querramos comer y disfrutar (Shutterstock)

Marcar algunas tareas

“Está bien, hay menos alegría en esto, pero libera su tiempo después del trabajo para más cosas divertidas”, dice Marshall. “Ponga la ropa sucia, riegue las plantas, pasee al perro. A veces, lo mundano también puede ser un descanso consciente”. Evans sugiere un bombardeo de limpieza de 15 minutos. “Es un cambio total de las cosas del trabajo y te ayuda a estar al tanto de la limpieza y el desorden”.

Tomar una siesta

Las personas que toman siestas llevan vidas más largas y saludables. Un estudio reciente de adultos mayores en China que encontró una asociación entre las siestas diurnas y una baja probabilidad de enfermedad, un alto funcionamiento cognitivo y físico y un compromiso activo con la vida. Daniel H Pink, en su nuevo libro When: The Scientific Secrets of Perfect Timing, comparte sus consejos para la siesta “perfecta”: tomarla con su baño de energía a media tarde (generalmente alrededor de siete horas después de despertarse); beber una taza de café de antemano; programar un temporizador de 25 minutos; y hacerlo habitual para obtener mayores beneficios.

Ser creativo

La creatividad puede ayudar a procesar los sentimientos durante las experiencias de la vida desafiantes, dice Kogan. En Happier, lidera a los empleados corporativos en la realización de una pintura de acuarela de 10 minutos, pero dibujar, hacer garabatos o incluso escribir un poema también “te dará un impulso significativo”.

Almorzar

Una gran ventaja de trabajar desde casa es poder evitar ensaladas tristes en el escritorio o ofertas de comida mediocres. En cambio, podemos tomarnos el tiempo para prepararnos algo que realmente queramos comer y disfrutar.

