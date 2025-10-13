Tecno

Estudio revela que dos de cada tres empleados sufren sobrecarga tecnológica: por qué

El uso excesivo de plataformas digitales y la presión por estar siempre disponible generan ansiedad, estrés y desmotivación en trabajadores, un fenómeno que alerta la importancia de equilibrar productividad y bienestar

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Esta tendencia hace que varias
Esta tendencia hace que varias personas busque nuevas oportunidades laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente dependencia de herramientas digitales en el ambiente laboral ha desencadenado una serie de efectos adversos sobre la salud mental y emocional de los trabajadores, según un reciente informe de Adaptavist.

El estudio realizado a 4.000 empleados de diferentes empresas de varias partes del mundo revela que el dos de cada tres empleados percibe que la tecnología ha impactado negativamente en su bienestar durante el último año, una cifra que pone de manifiesto la magnitud del fenómeno conocido como “sobrecarga tecnológica”.

Cuáles son las causas de este malestar tecnológico en los empleados

El informe identifica como principales responsables de este malestar: el uso simultáneo de múltiples plataformas, la proliferación de notificaciones y la frecuencia de las reuniones virtuales.

El 41% de los empleados
El 41% de los empleados experimenta ansiedad o estrés por la presión de disponibilidad constante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta exposición constante ha llevado a que el 30% de los encuestados admita sentirse desbordado, mientras que el 41% reconoce experimentar ansiedad o estrés por la presión de estar siempre disponible.

La llamada “presión por estar conectado” se ha intensificado, con un 19% de los trabajadores señalando que debe responder fuera de su horario habitual, lo que dificulta la desconexión digital y altera el equilibrio entre la vida profesional y personal.

Cómo afecta la sobrecarga tecnológica en mantener un trabajador en la empresa

El impacto de este estrés tecnológico no se limita al malestar emocional. Según el estudio de Adaptavist, uno de cada cuatro empleados ha buscado otro empleo como consecuencia directa de la sobrecarga tecnológica, y un 5% ha optado por abandonar su puesto.

La investigación subraya que el problema no reside únicamente en la cantidad de plataformas digitales, sino en la falta de formación y recursos de apoyo.

El 23% de los encuestados
El 23% de los encuestados se siente agobiado por la falta de apoyo para adaptarse a nuevas tecnologías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 23% de los participantes reconoce sentirse agobiado por no contar con la ayuda necesaria para adaptarse a los nuevos sistemas, mientras que el 45% demanda más materiales de aprendizaje y el 41% solicita una capacitación constante para utilizar la tecnología de manera eficaz.

El informe advierte sobre una reducción en la autonomía laboral. En Reino Unido, uno de cada cinco trabajadores afirma sentirse presionado por la necesidad de demostrar productividad a través de métricas anticuadas y poco representativas, lo que incrementa la frustración y la sensación de vigilancia continua.

Qué dicen los expertos sobre esta tendencia en el sector productivo

En declaraciones recopiladas de El Confidencial, Neal Riley, director de innovación de Adaptavist, sostiene que “las compañías que logren evitar el agotamiento y la desconexión serán aquellas que pongan el foco en los factores humanos, promoviendo culturas laborales que equilibren la tecnología y el bienestar”.

El reto está en implementar
El reto está en implementar estrategias que se enfoquen en la salud mental de los integrantes de una organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riley defiende que la solución no pasa por eliminar las herramientas digitales, está en fomentar una cultura corporativa que proteja la salud emocional y respete los límites personales.

Cuáles medidas pueden adoptar las empresas para frenar la sobrecarga tecnológica

Para contrarrestar el impacto, los especialistas en recursos humanos sugieren rediseñar las políticas internas y promover una cultura organizacional que ponga énfasis en el bienestar.

Entre las iniciativas más efectivas figura la reducción consciente del número de plataformas y canales digitales que utiliza cada grupo de trabajo. Esta racionalización permite a los empleados concentrarse en objetivos prioritarios y evitar la dispersión causada por continuos cambios de aplicación.

Además, se deben establecer reglas claras sobre la disponibilidad fuera del horario laboral, limitando el acceso a mensajes o reuniones virtuales fuera de ese marco.

Es necesario generar límites que
Es necesario generar límites que establezca un tiempo de descanso sin interrupciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Parlamento Europeo ha impulsado el derecho a la desconexión, alentando a las compañías a respetar los horarios y a desarrollar manuales de buenas prácticas para los líderes empresariales.

De qué forma la formación y el apoyo emocional pueden marcar la diferencia

La inversión en programas de capacitación digital es otro recurso clave para que las plantillas puedan adaptarse a nuevos escenarios tecnológicos sin sentirse sobrepasadas.

Organizaciones que ofrecen formación continua otorgan a sus empleados herramientas para identificar funciones útiles, automatizar procesos y manejar mejor el volumen de información diaria.

Asimismo, el acceso a recursos de apoyo emocional y espacios de diálogo dentro de la empresa es clave. Iniciativas como sesiones de mindfulness, asesoría psicológica y canales de comunicación abiertos permiten que los empleados expresen sus inquietudes y reciban orientación especializada.

Temas Relacionados

EstudioEmpleadosPlataformas digitalesAnsiedadEstrésLo último en tecnología

Últimas Noticias

Datos biométricos en riesgo: qué puede pasar si te los roban y cómo protegerte

Cibercriminales aprovechan fallas técnicas y plataformas poco fiables para apropiarse de información única, con consecuencias que afectan desde cuentas bancarias hasta documentos oficiales sin posibilidad de restaurar la identidad

Datos biométricos en riesgo: qué

Qué es la conectividad Dual WiFi y en qué móviles se puede activar

La función WiFi dual simultáneo permite a móviles modernos conectarse a las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, aumentando la estabilidad de la red y optimizando el uso en videollamadas, juegos y streaming

Qué es la conectividad Dual

Cómo instalar una aplicación de forma segura en una computadora Windows o Mac

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España detalla los pasos esenciales para evitar amenazas digitales al instalar programas, desde elegir fuentes oficiales hasta revisar valoraciones y controlar cada opción durante el proceso

Cómo instalar una aplicación de

Estos son los verdaderos riesgos que corres al ver series, películas y partidos a través de Magis TV

El uso de servidores IPTV no autorizados y archivos APK descargados de terceros convierten a la app en un foco de infecciones, interrupciones frecuentes y rastreo en la red del hogar, sin soporte técnico confiable

Estos son los verdaderos riesgos

La opción oculta en un iPhone que permite duplicar su pantalla a un Smart TV en segundos

Es posible proyectar imágenes, videos y presentaciones desde teléfonos Apple en televisores compatibles, aprovechando la tecnología AirPlay y una conexión WiFi estable para una experiencia visual mejorada

La opción oculta en un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025: así será la

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Salta

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Entre Ríos

Alejo Ramos Padilla anticipó que “es fácticamente imposible” reimprimir las boletas de PBA

Cuál es la ciudad de Brasil que le cobrará una tasa ambiental a los turistas a partir de enero de 2026

El Gobierno está dispuesto a usar el swap de USD 20.000 millones con Estados Unidos para pagar la deuda en 2026

INFOBAE AMÉRICA
El disidente cubano José Daniel

El disidente cubano José Daniel Ferrer partió hacia el exilio en Estados Unidos

Una “Barbie Van Gogh” y otras obras del MoMA se convierten en juguetes

Evo Morales prepara su nuevo partido para presentar candidatos a las elecciones regionales de 2026

Colombia gestiona ayuda para 40 ciudadanos detenidos en Venezuela

Feria del Libro de Buenos Aires N° 50: los primeros detalles de una edición que promete ser inolvidable

TELESHOW
El divertido viaje de Florencia

El divertido viaje de Florencia Bertotti con amigas a Río de Janeiro: risas, recuerdos y mucha complicidad

Vivian El Jaber se casó a los 60 años y coronó su historia de amor con una ceremonia llena de emoción

Wanda Nara habló de su actual relación con Maxi López: “Como cuando éramos jóvenes”

La Voz Argentina: a qué hora es la gran final y cómo votar en la definición del nuevo campeón

Alejandra Maglietti compartió el diario íntimo de los primeros dos meses de vida de su bebé a pura emoción