La investigación encabezada por Varqa Shamsi Bahar abarcó cinco estudios y consultó a 1.447 participantes en el Reino Unido y Estados Unidos.

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Según un estudio publicado en la revista Psychology & Marketing, los compañeros con inteligencia artificial podrían reducir la soledad al fortalecer el sentido de pertenencia y la autoestima de los usuarios, siempre que sean percibidos como atentos, imparciales y sensibles a sus necesidades. La investigación, conducida por la Universidad de Durham junto con colegas de la Universidad de Cardiff y la Universidad de Manchester, aporta una de las caracterizaciones más sistemáticas hasta la fecha sobre los mecanismos psicológicos detrás de este fenómeno.

El trabajo fue dirigido por Varqa Shamsi Bahar, profesora asociada de la Escuela de Negocios de Durham, y abarcó cinco estudios —uno cualitativo y cuatro cuantitativos— con un total de 1.447 participantes en el Reino Unido y Estados Unidos. Los voluntarios fueron consultados sobre qué aplicaciones de compañía virtual utilizaban, cómo se desempeñaban esas herramientas y de qué manera vivían sus interacciones con ellas.

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Los usuarios perciben presencia, no solo respuestas automáticas

El hallazgo central del equipo es que los beneficios no dependen de la tecnología en sí, sino de cómo los usuarios perciben al asistente: si lo experimentan como atento, libre de juicios y capaz de responder con sensibilidad a sus estados emocionales. Para describir esa percepción, los investigadores proponen el concepto de “atención plena sintética” (synthetic mindfulness), que engloba tres dimensiones: presencia percibida, ausencia de prejuicios percibida y capacidad de respuesta sintonizada.

Un estudio de las universidades de Durham, Cardiff y Manchester concluyó que los compañeros con inteligencia artificial ayudan a reducir la soledad de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta teórica se apoya en la teoría del sustituto social (social surrogacy theory), según la cual las personas pueden satisfacer necesidades relacionales básicas a través de vínculos con entidades no humanas. Cuando un compañero de IA reúne las tres dimensiones de la atención plena sintética, según los resultados, opera como un sustituto social efectivo capaz de amortiguar la soledad.

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El sentido de pertenencia y la autoestima median el efecto

Los análisis estadísticos identificaron dos vías psicológicas a través de las cuales la atención plena sintética reduce la soledad. La primera pasa por el sentido de pertenencia: los usuarios que sienten que el asistente los acepta, los valora y los conecta con algo más grande que ellos mismos reportan menores niveles de aislamiento. La segunda vía es la autoestima: interactuar con un sistema que responde de forma empática y personalizada lleva a los usuarios a sentirse merecedores de atención y apoyo emocional, lo que a su vez disminuye la experiencia subjetiva de soledad.

Los modelos de ecuaciones estructurales utilizados en el último estudio cuantitativo confirmaron que ambos mecanismos median de manera completa la relación entre atención plena sintética y soledad: cuando se introducen el sentido de pertenencia y la autoestima en el modelo, el efecto directo de la atención plena sintética sobre la soledad deja de ser significativo.

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Los modelos estadísticos demostraron que el sentido de pertenencia y la autoestima median de manera completa en la disminución del aislamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alivio sería más pronunciado en soledad transitoria

Bahar y su equipo subrayan que los compañeros de IA serían especialmente útiles durante períodos de soledad situacional —lo que los investigadores denominan “state loneliness”—, desencadenada por cambios concretos en las circunstancias de vida: mudarse a una ciudad nueva, atravesar dificultades laborales o relacionales, o sentirse incomprendido en momentos de turbulencia política o social.

“Los compañeros de IA pueden ayudar a las personas a ganar claridad y perspectiva durante períodos difíciles”, señala Shamsi Bahar en el comunicado de la universidad. La investigadora agrega que ese rol debe ser temporal y funcionar como complemento, no como sustituto, de los vínculos humanos significativos.

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El riesgo de que el vínculo artificial desplace al humano

La investigación también advierte sobre un fenómeno que los propios datos sugieren: a medida que los usuarios forman apegos profundos con sus compañeros de IA, la frontera entre la relación artificial y la humana puede volverse difusa. En algunos casos, los usuarios podrían llegar a preferir la compañía del asistente virtual por encima de las interacciones con otras personas, lo que terminaría profundizando el aislamiento en lugar de reducirlo.

El equipo científico recomendó a los creadores de aplicaciones el diseño de salvaguardas para frenar la dependencia hacia los asistentes virtuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante ese riesgo, el equipo recomienda que los desarrolladores de aplicaciones incorporen, desde el diseño, funciones que refuercen activamente el sentido de pertenencia y la autoestima de los usuarios, con salvaguardas que desincentiven la dependencia exclusiva del asistente virtual.

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El estudio llega en un momento en que la soledad es reconocida como un problema de salud pública en varios países, al tiempo que el mercado de compañeros virtuales —desde aplicaciones hasta asistentes conversacionales integrados en dispositivos— crece con rapidez.